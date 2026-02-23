महिलाओं में स्ट्रोक के इन सात लक्षणों को थकान और गैस समझने की न करें गलती, नजरअंदाज करना हो सकता है जानलेवा
स्ट्रोक के शुरुआती स्टेज में अचानक थकान, आम कमजोरी, या रोज के काम करने में मुश्किल जैसे लक्षण दिख सकते हैं., हालांकि ये लक्षण...
Published : February 23, 2026 at 5:11 PM IST
स्ट्रोक आज एक बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है. हर दिन स्ट्रोक की वजह से हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं. पहले यह बुज़ुर्गों में होने वाली एक आम बीमारी थी, लेकिन अब यह हर उम्र के लोगों को हो रही है. हालांकि, अक्सर समस्या होने से पहले ही इसके कुछ लक्षण दिखने लगते हैं. स्ट्रोक के लक्षणों को जल्दी पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जान बच सकती है. शुरुआती लक्षणों को पहचानना और तुरंत मेडिकल मदद लेना बहुत जरूरी है...
पुरुषों और महिलाओं में स्ट्रोक के लक्षण
पुरुषों और महिलाओं में स्ट्रोक के लक्षण अलग-अलग होते हैं. इन संकेतों को समझने से आपको जल्द से जल्द मेडिकल मदद लेने में मदद मिल सकती है. पुरुषों को स्ट्रोक के लक्षण जैसे अचानक सुन्न होना, बोलने में लड़खड़ाना और तेज सिरदर्द हो सकता है, जबकि महिलाओं को अक्सर हल्के और नॉर्मल लक्षण महसूस होते हैं. इन संकेतों को गलती से स्ट्रेस, थकान या इनडाइजेशन समझ लिया जा सकता है, जिससे खतरनाक और जानलेवा हो सकती है. महिलाओं में स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में जानें...
महिलाओं में स्ट्रोक के लक्षण इस प्रकार है...
1. बहुत ज्यादा थकान- स्ट्रोक से पहले या उसके दौरान महिलाओं को बहुत ज्यादा थकान या कमजोरी महसूस होने की संभावना ज्यादा होती है. यह सिर्फ हल्की थकान नहीं है, यह बहुत ज्यादा थकावट है जिससे आसान काम भी नामुमकिन लगने लगते हैं. क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में थकान एक आम शिकायत है, इसलिए कई महिलाएं इसे नजरअंदाज कर देती हैं या इसका कारण तनाव, काम या परिवार की जिम्मेदारियां मानती हैं.
इसके उलट, पुरुषों में पूरी थकान के बजाय मांसपेशियों में कमजोरी जैसे ज्यादा शारीरिक लक्षण महसूस होते हैं.
2. बिना किसी वजह के जी मिचलाना या उल्टी- जी मिचलाने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें खराब खाना भी शामिल है, लेकिन यह स्ट्रोक का एक मुख्य लक्षण भी है. जिन महिलाओं को स्ट्रोक हुआ है, उन्हें अचानक जी मिचलाना, चक्कर आना या उल्टी महसूस हुई थी. यह खासकर तब होता है जब स्ट्रोक दिमाग के पिछले हिस्से पर असर डालता है, जहां बैलेंस और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल होता है. इस लक्षण को आसानी से फूड पॉइजनिंग, फ्लू या एंग्जायटी समझकर नजरअंदाज किया जा सकता है. हालांकि, पुरुषों में जी मिचलाने को स्ट्रोक का मुख्य लक्षण मानने की संभावना कम होती है. इसके बजाय, उन्हें अक्सर हाथ में कमजोरी या चेहरा लटकने जैसे आम लक्षण महसूस होते हैं.
3. आम कमजोरी (सिर्फ एक तरफ नहीं) - शरीर के एक तरफ कमजोरी के आम लक्षण के उलट, महिलाओं को अक्सर आम कमजोरी या भारीपन महसूस होता है. इससे यह पहचानना मुश्किल हो सकता है कि स्ट्रोक हो रहा है. अगर आपको लगता है कि आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें.
4. सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ - सीने में दर्द सिर्फ हार्ट अटैक का चेतावनी संकेत नहीं है, यह स्ट्रोक का भी संकेत हो सकता है, खासकर महिलाओं में. कई महिलाएं सीने में अजीब सी जकड़न या बेचैनी महसूस करती हैं, जिसके साथ अक्सर सांस लेने में तकलीफ भी होती है. इन लक्षणों को आसानी से एंग्जायटी या दिल से जुड़ी कोई समस्या समझ लिया जाता है, जिससे महिलाएं गलत तरह की मेडिकल मदद लेने लगती हैं.
हालांकि, पुरुषों में स्ट्रोक के दौरान सीने में तकलीफ की शिकायत होने की संभावना बहुत कम होती है, जिससे यह एक और लक्षण बन जाता है जिसे महिलाएं अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं.
5. अचानक हिचकी आना - कई महिलाओं के लिए, स्ट्रोक के सबसे हैरान करने वाले लक्षणों में से एक है लगातार हिचकी आना. हालांकि हिचकी आमतौर पर नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन कभी-कभी यह ब्रेनस्टेम पर असर डालने वाले स्ट्रोक का न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी हो सकता है. महिलाओं में यह लक्षण होने की संभावना ज्यादा होती है, अक्सर इसके साथ सीने में तकलीफ, जी मिचलाना या गले में अजीब सी सनसनी होती है.
दूसरी ओर, पुरुष शायद ही कभी हिचकी को स्ट्रोक का शुरुआती संकेत बताते हैं, जिससे महिलाओं में यह एक ऐसा लक्षण है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है.
6. तेज और अजीब सिरदर्द - अचानक, तेज सिरदर्द स्ट्रोक के शुरुआती लक्षणों में से एक हो सकता है, लेकिन यह अक्सर महिलाओं में अलग तरह से दिखता है. महिलाओं को माइग्रेन होने का खतरा ज्यादा होता है, जिसका मतलब है कि स्ट्रोक से जुड़ा सिरदर्द बस एक और बुरा माइग्रेन समझकर नजरअंदाज किया जा सकता है. हालांकि, आम माइग्रेन के उलट, स्ट्रोक का सिरदर्द अचानक होता है, बहुत तेज होता है, और आराम या दवा से ठीक नहीं होता.
पुरुषों को स्ट्रोक से जुड़े सिरदर्द होने का खतरा ज्यादा होता है, लेकिन वे इसके बारे में कम बताते हैं और उनमें पहले दूसरे न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिखने की संभावना ज्यादा होती है.
7. एक या दोनों आंखों से अचानक दिखना बंद हो जाना - स्ट्रोक के बाद देखने में दिक्कत होना आम बात है, क्योंकि दिमाग एक मुश्किल नेटवर्क के जरिए जो हम देखते हैं उसे प्रोसेस करता है, जिसे विज़ुअल पाथवे कहते हैं. जब स्ट्रोक इस पाथवे के किसी हिस्से या दिमाग के उन हिस्सों पर असर डालता है जो देखने की जानकारी को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो देखने की क्षमता पर असर पड़ सकता है. स्ट्रोक के बाद देखने में होने वाली आम दिक्कतों में कम दिखना, आंखों के मूवमेंट में दिक्कत और जो हम देखते हैं उसे समझने में मुश्किल शामिल है.
इन समस्याओं से धुंधला या डबल दिखना, पढ़ने में मुश्किल और रोशनी के प्रति ज्यादा सेंसिटिविटी जैसे लक्षण हो सकते हैं. कुछ लोगों को गहराई समझने, चेहरे या चीजों को पहचानने में भी दिक्कत हो सकती है, या उन्हें हैलुसिनेशन भी हो सकता है.
स्ट्रोक से बचाव के उपाय
अच्छी खबर यह है कि लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके कई स्ट्रोक को रोका जा सकता है. यहां बताया गया है कि आप अपना रिस्क कैसे कम कर सकते हैं...
- अपने ब्लड प्रेशर पर नजर रखें: हाई ब्लड प्रेशर
- एक्टिव रहें: हर दिन अपने शरीर को हिलाने-डुलाने से सर्कुलेशन बेहतर होता है और आपका दिल एकदम सही रहता है. 30 मिनट की वॉक भी फर्क ला सकती है.
- स्मार्ट तरीके से खाएं: साबुत अनाज, फल और सब्जियां खाएं, और प्रोसेस्ड स्नैक्स और ज्यादा नमक कम खाएं. यह आपकी आर्टरीज के लिए अच्छा है.
- अपने हॉर्मोन्स को जानें: बर्थ कंट्रोल पिल्स, प्रेग्नेंसी और मेनोपॉज, ये सभी स्ट्रोक के खतरे पर असर डाल सकते हैं. इन बदलावों को सुरक्षित तरीके से मैनेज करने के तरीके के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें.
- स्मोकिंग छोड़ें: अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो अब इसे छोड़ने का समय है. स्मोकिंग से स्ट्रोक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसे छोड़ने से तुरंत फायदे हो सकते हैं.
- अपने शरीर की सुनें: अगर कुछ गलत लगे, तो इंतजार न करें. आप जितनी जल्दी एक्शन लेंगे, नतीजा उतना ही बेहतर होगा.
(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)