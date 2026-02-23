ETV Bharat / health

महिलाओं में स्ट्रोक के इन सात लक्षणों को थकान और गैस समझने की न करें गलती, नजरअंदाज करना हो सकता है जानलेवा

स्ट्रोक आज एक बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है. हर दिन स्ट्रोक की वजह से हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं. पहले यह बुज़ुर्गों में होने वाली एक आम बीमारी थी, लेकिन अब यह हर उम्र के लोगों को हो रही है. हालांकि, अक्सर समस्या होने से पहले ही इसके कुछ लक्षण दिखने लगते हैं. स्ट्रोक के लक्षणों को जल्दी पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जान बच सकती है. शुरुआती लक्षणों को पहचानना और तुरंत मेडिकल मदद लेना बहुत जरूरी है...

पुरुषों और महिलाओं में स्ट्रोक के लक्षण

पुरुषों और महिलाओं में स्ट्रोक के लक्षण अलग-अलग होते हैं. इन संकेतों को समझने से आपको जल्द से जल्द मेडिकल मदद लेने में मदद मिल सकती है. पुरुषों को स्ट्रोक के लक्षण जैसे अचानक सुन्न होना, बोलने में लड़खड़ाना और तेज सिरदर्द हो सकता है, जबकि महिलाओं को अक्सर हल्के और नॉर्मल लक्षण महसूस होते हैं. इन संकेतों को गलती से स्ट्रेस, थकान या इनडाइजेशन समझ लिया जा सकता है, जिससे खतरनाक और जानलेवा हो सकती है. महिलाओं में स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में जानें...

महिलाओं में स्ट्रोक के लक्षण इस प्रकार है...

1. बहुत ज्यादा थकान- स्ट्रोक से पहले या उसके दौरान महिलाओं को बहुत ज्यादा थकान या कमजोरी महसूस होने की संभावना ज्यादा होती है. यह सिर्फ हल्की थकान नहीं है, यह बहुत ज्यादा थकावट है जिससे आसान काम भी नामुमकिन लगने लगते हैं. क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में थकान एक आम शिकायत है, इसलिए कई महिलाएं इसे नजरअंदाज कर देती हैं या इसका कारण तनाव, काम या परिवार की जिम्मेदारियां मानती हैं.

इसके उलट, पुरुषों में पूरी थकान के बजाय मांसपेशियों में कमजोरी जैसे ज्यादा शारीरिक लक्षण महसूस होते हैं.

2. बिना किसी वजह के जी मिचलाना या उल्टी- जी मिचलाने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें खराब खाना भी शामिल है, लेकिन यह स्ट्रोक का एक मुख्य लक्षण भी है. जिन महिलाओं को स्ट्रोक हुआ है, उन्हें अचानक जी मिचलाना, चक्कर आना या उल्टी महसूस हुई थी. यह खासकर तब होता है जब स्ट्रोक दिमाग के पिछले हिस्से पर असर डालता है, जहां बैलेंस और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल होता है. इस लक्षण को आसानी से फूड पॉइजनिंग, फ्लू या एंग्जायटी समझकर नजरअंदाज किया जा सकता है. हालांकि, पुरुषों में जी मिचलाने को स्ट्रोक का मुख्य लक्षण मानने की संभावना कम होती है. इसके बजाय, उन्हें अक्सर हाथ में कमजोरी या चेहरा लटकने जैसे आम लक्षण महसूस होते हैं.

3. आम कमजोरी (सिर्फ एक तरफ नहीं) - शरीर के एक तरफ कमजोरी के आम लक्षण के उलट, महिलाओं को अक्सर आम कमजोरी या भारीपन महसूस होता है. इससे यह पहचानना मुश्किल हो सकता है कि स्ट्रोक हो रहा है. अगर आपको लगता है कि आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें.

4. सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ - सीने में दर्द सिर्फ हार्ट अटैक का चेतावनी संकेत नहीं है, यह स्ट्रोक का भी संकेत हो सकता है, खासकर महिलाओं में. कई महिलाएं सीने में अजीब सी जकड़न या बेचैनी महसूस करती हैं, जिसके साथ अक्सर सांस लेने में तकलीफ भी होती है. इन लक्षणों को आसानी से एंग्जायटी या दिल से जुड़ी कोई समस्या समझ लिया जाता है, जिससे महिलाएं गलत तरह की मेडिकल मदद लेने लगती हैं.

हालांकि, पुरुषों में स्ट्रोक के दौरान सीने में तकलीफ की शिकायत होने की संभावना बहुत कम होती है, जिससे यह एक और लक्षण बन जाता है जिसे महिलाएं अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं.