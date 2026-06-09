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जानलेवा बीमारियों से खुद को कैसे बचाएं, जानें बिना किसी लक्षण के भी क्यों जरूरी है हेल्थ स्क्रीनिंग?

जब कोई तकलीफ नहीं, तो डॉक्टर के पास क्यों जाएं? समझें 'साइलेंट लाइफसेवर' का वो गणित, जो टाल देता है हर बड़ा मेडिकल क्राइसिस.

स्वस्थ्य रहने के लिए जरूर कराएं हेल्थ स्क्रीनिंग
स्वस्थ्य रहने के लिए जरूर कराएं हेल्थ स्क्रीनिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 7:10 PM IST

10 Min Read
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शिमला: बदलते लाइफ स्टाइल और 24x7 वर्किंग कल्चर का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. जिसकी वजह से लोग कम उम्र में ही घातक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. भागदौड़ और बदले जीवनशैली की वजह से लोग बीपी, शुगर, कैंसर और किडनी जैसी जानलेवा बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. ऐसे में अगर आप इन बीमारियों से समय रहते बचना चाहते हैं तो समय-समय पर अपना हेल्थ स्क्रीनिंग जरुर कराएं.

चिकित्सा विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि बीमारियों का इलाज कैसे किया जाए, बल्कि चुनौती यह है कि उस वक्त को कैसे पकड़ा जाए? जब बीमारी शरीर के भीतर कदम रख रही होती है, तभी अगर उसके बारे में पता चल जाएं तो लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है. लेकिन अमूमन हमारी सामाजिक सोच यह रही है कि अस्पताल की चौखट तभी लांघी जाती है, जब शरीर में असहनीय दर्द हो, बिस्तर से उठना दूभर हो या कोई स्पष्ट शारीरिक लक्षण दिखाई दे.

आईजीएमसी (IGMC) शिमला के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉ. जितेंद्र मोक्टा और विख्यात मेडिकल फिजिशियन डॉ. कपिल के अनुसार, सेहतमंद बने रहने का आधुनिक मंत्र अब "इलाज" नहीं, बल्कि "समय से पहले पहचान" है. इनके अनुसार सभी को साल में एक बार हेल्थ स्क्रीनिंग जरूर करवानी चाहिए. ये कोई बीमारी ढूंढने का डर नहीं है, बल्कि यह आपके आने वाले कल को सुरक्षित रखने का एक वैज्ञानिक सुरक्षा कवच है.

क्या है हेल्थ स्क्रीनिंग?

आईजीएमसी शिमला के डॉ. जितेंद्र मोक्टा के अनुसार, "आम जनता अक्सर हेल्थ स्क्रीनिंग और मेडिकल डायग्नोसिस (बीमारी की जांच) के बीच का अंतर नहीं समझ पाती. डायग्नोसिस तब होता है, जब आप बीमार हो चुके होते हैं, जैसे छाती में भारीपन होने पर ईसीजी कराना या तेज बुखार होने पर मलेरिया का टेस्ट कराना. इसके विपरीत, हेल्थ स्क्रीनिंग एक प्रिवेंटिव मेडिकल टेस्ट प्रक्रिया है. यह तब की जाती है, जब आप पूरी तरह स्वस्थ, ऊर्जावान और बिना किसी लक्षण के होते हैं. इसका उद्देश्य आपके शरीर के भीतर छिपे हुए संभावित रिस्क फैक्टर्स (जोखिमों) को उनकी 'प्री-क्लिनिकल स्टेज' में ही दबोच लेना है".

इस पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए मेडिकल फिजिशियन डॉ. कपिल कहते हैं, "स्क्रीनिंग को आप अपने शरीर की 'समय-सारणी के अनुसार सर्विसिंग' मान सकते हैं. जैसे हम किसी गाड़ी के इंजन के पूरी तरह ठप होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि समय-समय पर उसका मोबिल ऑयल और फिल्टर चेक कराते हैं. ठीक वैसे ही मानव शरीर को भी रूटीन चेकअप की जरूरत होती है. इसमें ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, फास्टिंग शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसी बुनियादी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जांचें शामिल हैं, जो आने वाले किसी बड़े मेडिकल क्राइसिस को टाल देती हैं".

बिना लक्षण के जांच क्यों जरूरी है?

डॉक्टरों के मुताबिक, जिन बीमारियों को हम सबसे आम समझते हैं, वे ही असल में सबसे शातिर होती हैं. हाई ब्लड प्रेशर और टाइप-2 डायबिटीज इन दोनों बीमारियों को चिकित्सा जगत में 'साइलेंट किलर' कहा जाता है. देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं, जिनका ब्लड प्रेशर 160/100 रहता है या शुगर लेवल 250 के पार है, लेकिन उनके सिर में हल्का सा दर्द भी नहीं होता. जब तक उन्हें इस बात का अहसास होता है, तब तक उनकी किडनी का फिल्टर खराब होना शुरू हो जाता है या आंखों के पर्दे (रेटिना) को अपरिवर्तनीय नुकसान पहुंच चुका होता है.

कैंसर की शुरुआती जंग: कोलोन, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और सर्वाइकल कैंसर जैसी घातक बीमारियां अगर पहली या दूसरी स्टेज में केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट (जैसे मैमोग्राफी या पैप स्मीयर) के जरिए पकड़ में आ जाएं, तो मरीज न केवल पूरी तरह ठीक हो सकता है, बल्कि उसे कीमोथेरेपी के असहनीय दर्द से भी बचाया जा सकता है.

आर्थिक और मानसिक राहत: शुरुआती स्टेज में बीमारी का पता चलने पर डॉक्टर को भारी-भरकम दवाओं या सर्जरी का सहारा नहीं लेना पड़ता. अक्सर सिर्फ लाइफस्टाइल में बदलाव, सही डाइट और मामूली दवाओं से ही स्थिति पूरी तरह नियंत्रित हो जाती है, जिससे परिवार का लाखों का खर्च और मानसिक तनाव बच जाता है.

उम्र का कस्टमाइज्ड हेल्थ चार्ट: किस पड़ाव पर कौन सी जांच है अनिवार्य?

डॉ. जितेंद्र मोक्टा और डॉ. कपिल का कहना है कि हेल्थ स्क्रीनिंग का कोई एक नियम सब पर लागू नहीं होता. उम्र और रिस्क फैक्टर्स के आधार पर इसका चार्ट बदलता रहता है. उन्होंने इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है.

1. 20 से 30 वर्ष की उम्र

इस उम्र में युवा अक्सर खुद को अजेय समझते हैं, लेकिन जंक फूड, अत्यधिक स्क्रीन टाइम और अनियमित नींद के कारण इसी उम्र में मेटाबॉलिक विकारों के बीज बोए जाते हैं. हर 2 से 3 साल में कम से कम एक बार जरूर टेस्ट कराएं. कम्पलीट ब्लड काउंट (CBC), फास्टिंग ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की रेगुलर चेकिंग, और बेसिक लिपिड प्रोफाइल (कोलेस्ट्रॉल). युवतियों के लिए हीमोग्लोबिन स्तर और थायराइड (TSH) की जांच.

2. 30 से 40 वर्ष की उम्र: 'द स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल जोन'

यह जीवन का वह पड़ाव है, जहां करियर की आपाधापी, पारिवारिक जिम्मेदारियां, मानसिक तनाव और शारीरिक निष्क्रियता अपने चरम पर होती है. हर 1 से 2 साल में टेस्ट जरूर कराएं. बेसिक ब्लड टेस्ट्स के साथ लीवर फंक्शन टेस्ट (LFT), किडनी फंक्शन टेस्ट (KFT), यूरिक एसिड, और विटामिन D3 व B12 का स्तर. महिलाओं के लिए इस उम्र में थायराइड और पीसीओडी (PCOD) से जुड़ी जांचें बेहद जरूरी हो जाती हैं.

3. 40 वर्ष से अधिक की उम्र

40 की उम्र पार करते ही मानव शरीर का मेटाबॉलिज्म स्वाभाविक रूप से धीमा होने लगता है. अंगों की कार्यक्षमता घटने लगती है और क्रोनिक बीमारियों का ग्राफ तेजी से ऊपर जाता है. हर साल अनिवार्य रूप से (एनुअल फुल बॉडी चेकअप) कार्डियक रिस्क असेसमेंट (TMT, ECG, और जरूरत पड़ने पर इकोकार्डियोग्राफी), HbA1c (पिछले 3 महीनों का औसत शुगर), यूरिन माइक्रोएलबुमिन जांच कराएं. महिलाओं के लिए 40 के बाद हर दो साल में मैमोग्राफी (ब्रेस्ट कैंसर की जांच) और पैप स्मीयर (सर्वाइकल कैंसर की जांच). पुरुषों के लिए प्रोस्टेट ग्रंथि की सेहत जानने के लिए PSA टेस्ट.

पहले से बीमार मरीज: जिन्हें पहले से डायबिटीज, बीपी या थायराइड है, उन्हें फुल बॉडी चेकअप के लिए साल भर का इंतजार नहीं करना चाहिए. उन्हें हर 6 से 12 महीने के भीतर टारगेटेड अंगों (जैसे किडनी और आंख) की स्क्रीनिंग करानी चाहिए. यदि आपके परिवार में माता-पिता, दादा-दादी या भाई-बहन को कम उम्र में हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर या किडनी की बीमारी रही हो, तो जेनेटिक रिस्क के कारण आपको सामान्य गाइडलाइन से 5 साल पहले ही अपनी स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए. अत्यधिक धूम्रपान (Smoking), शराब का सेवन, या मोटापा (Obesity) से ग्रसित लोगों के लिए जांच का अंतराल डॉक्टरों की सलाह पर और छोटा (जल्दी-जल्दी) किया जा सकता है.

मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग

आधुनिक चिकित्सा अब केवल शारीरिक अंगों तक सीमित नहीं है. मेडिकल फिजिशियन डॉ. कपिल के अनुसार, "एक स्वस्थ शरीर के भीतर ही स्वस्थ मन रह सकता है, इसलिए मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग भी उतनी ही अनिवार्य है, जितनी की लिपिड प्रोफाइल". डिप्रेशन और क्रोनिक एंग्जाइटी (घबराहट) जैसी मानसिक स्थितियां शुरुआती दौर में किसी घाव या सूजन के रूप में सामने नहीं आतीं, बल्कि यह इंसान के व्यवहार को अंदर ही अंदर बदल देती हैं.

मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए कोई लैब टेस्ट या ब्लड सैंपल नहीं लिया जाता. इसके लिए क्लिनिकल इंटरव्यू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत वैज्ञानिक क्वेश्चनायर (प्रश्नावली) जैसे PHQ-9 (पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनायर फॉर डिप्रेशन) और GAD-7 (जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर टेस्ट) का उपयोग किया जाता है. विशेषज्ञ इसके जरिए व्यक्ति के सोने के पैटर्न, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ेपन, सामाजिक दूरी बनाने की प्रवृत्ति और निर्णय लेने की क्षमता का बारीक मूल्यांकन करते हैं. समय पर इस स्क्रीनिंग से व्यक्ति को गंभीर मानसिक अवसाद में जाने से रोका जा सकता है.

आंख और कान की क्षमता को नजरअंदाज करने की भूल न करें

डॉ. नीति कक्कड़ का कहना है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी देखने और सुनने की क्षमता का घटना एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन इसके पीछे छिपे पैथोलॉजिकल कारणों को केवल स्क्रीनिंग से ही पकड़ा जा सकता है.

आंखों की स्क्रीनिंग (20 से 40 वर्ष): हर 2 साल में एक बार बेसिक विजन और रिफ्रैक्शन टेस्ट.

आँखों की स्क्रीनिंग (40 वर्ष के बाद): साल में एक बार विस्तृत जांच. इस उम्र में 'ग्लूकोमा' (काला मोतिया) का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है. इसे 'रोशनी का मूक चोर' भी कहा जाता है, क्योंकि यह बिना किसी दर्द या शुरुआती लक्षण के आंखों की नसों को सुखा देता है.

डायबिटिक रेटिनोपैथी: शुगर के मरीजों के लिए हर साल अपनी आंखों के पर्दे (रेटिना) की मैपिंग और स्क्रीनिंग कराना अनिवार्य है, ताकि समय रहते अंधेपन के खतरे को टाला जा सके.

सुनने की क्षमता (ऑडियोमेट्री): 50 की उम्र पार करने के बाद हर 1-2 साल में एक बार कान की सुनने की क्षमता की जांच करानी चाहिए. इसके अलावा, जो लोग लाउड म्यूजिक, भारी ट्रैफिक, या फैक्ट्रियों के तेज आवाज वाले माहौल में काम करते हैं, उन्हें उम्र की परवाह किए बिना नियमित हियरिंग स्क्रीनिंग करानी चाहिए.

एडवांस डेंटल स्क्रीनिंग

डॉ. आशु बताते है कि हम अक्सर दांतों के डॉक्टर के पास तभी जाते हैं, जब दाढ़ में असहनीय दर्द होता है या मसूड़ों से खून आने लगता है. लेकिन आधुनिक शोध बताते हैं कि मसूड़ों का क्रोनिक इन्फेक्शन (पेरिओडोंटाइटिस) सीधे तौर पर आपके दिल की धमनियों में ब्लॉकेज और अनियंत्रित ब्लड शुगर से जुड़ा हुआ है.

ओरल विजुअल एग्जाम: इसके जरिए शुरुआती कैविटी, मसूड़ों की कमजोरी और छिपी हुई सड़न की पहचान की जाती है.

डेंटल एक्स-रे: यह दांतों की जड़ों के भीतर छुपे इन्फेक्शन, हड्डियों के क्षरण और मसूड़ों के नीचे पनप रहे सिस्ट (गांठों) को उजागर करता है.

ओरल कैंसर स्क्रीनिंग: तंबाकू, सिगरेट, गुटखा या पान-मसाले का सेवन करने वाले हाई-रिस्क वाले लोगों के लिए यह बेहद जरूरी है. डॉक्टर मुंह के भीतर के सफेद या लाल पैच (ल्यूकोप्लाकिया) को प्री-कैंसरस स्टेज में ही पकड़ लेते हैं, जिससे मरीज की जान बचाई जा सकती है. हर 6 से 12 महीने में एक बार स्केलिंग (सफाई) और गम हेल्थ असेसमेंट कराने से दांत और मसूड़े ताउम्र स्वस्थ रहते हैं.

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