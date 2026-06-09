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जानलेवा बीमारियों से खुद को कैसे बचाएं, जानें बिना किसी लक्षण के भी क्यों जरूरी है हेल्थ स्क्रीनिंग?

शिमला: बदलते लाइफ स्टाइल और 24x7 वर्किंग कल्चर का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. जिसकी वजह से लोग कम उम्र में ही घातक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. भागदौड़ और बदले जीवनशैली की वजह से लोग बीपी, शुगर, कैंसर और किडनी जैसी जानलेवा बीमारियों के शिकार हो रहे हैं. ऐसे में अगर आप इन बीमारियों से समय रहते बचना चाहते हैं तो समय-समय पर अपना हेल्थ स्क्रीनिंग जरुर कराएं.

चिकित्सा विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि बीमारियों का इलाज कैसे किया जाए, बल्कि चुनौती यह है कि उस वक्त को कैसे पकड़ा जाए? जब बीमारी शरीर के भीतर कदम रख रही होती है, तभी अगर उसके बारे में पता चल जाएं तो लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है. लेकिन अमूमन हमारी सामाजिक सोच यह रही है कि अस्पताल की चौखट तभी लांघी जाती है, जब शरीर में असहनीय दर्द हो, बिस्तर से उठना दूभर हो या कोई स्पष्ट शारीरिक लक्षण दिखाई दे.

आईजीएमसी (IGMC) शिमला के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉ. जितेंद्र मोक्टा और विख्यात मेडिकल फिजिशियन डॉ. कपिल के अनुसार, सेहतमंद बने रहने का आधुनिक मंत्र अब "इलाज" नहीं, बल्कि "समय से पहले पहचान" है. इनके अनुसार सभी को साल में एक बार हेल्थ स्क्रीनिंग जरूर करवानी चाहिए. ये कोई बीमारी ढूंढने का डर नहीं है, बल्कि यह आपके आने वाले कल को सुरक्षित रखने का एक वैज्ञानिक सुरक्षा कवच है.

क्या है हेल्थ स्क्रीनिंग?

आईजीएमसी शिमला के डॉ. जितेंद्र मोक्टा के अनुसार, "आम जनता अक्सर हेल्थ स्क्रीनिंग और मेडिकल डायग्नोसिस (बीमारी की जांच) के बीच का अंतर नहीं समझ पाती. डायग्नोसिस तब होता है, जब आप बीमार हो चुके होते हैं, जैसे छाती में भारीपन होने पर ईसीजी कराना या तेज बुखार होने पर मलेरिया का टेस्ट कराना. इसके विपरीत, हेल्थ स्क्रीनिंग एक प्रिवेंटिव मेडिकल टेस्ट प्रक्रिया है. यह तब की जाती है, जब आप पूरी तरह स्वस्थ, ऊर्जावान और बिना किसी लक्षण के होते हैं. इसका उद्देश्य आपके शरीर के भीतर छिपे हुए संभावित रिस्क फैक्टर्स (जोखिमों) को उनकी 'प्री-क्लिनिकल स्टेज' में ही दबोच लेना है".

इस पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए मेडिकल फिजिशियन डॉ. कपिल कहते हैं, "स्क्रीनिंग को आप अपने शरीर की 'समय-सारणी के अनुसार सर्विसिंग' मान सकते हैं. जैसे हम किसी गाड़ी के इंजन के पूरी तरह ठप होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि समय-समय पर उसका मोबिल ऑयल और फिल्टर चेक कराते हैं. ठीक वैसे ही मानव शरीर को भी रूटीन चेकअप की जरूरत होती है. इसमें ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, फास्टिंग शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसी बुनियादी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जांचें शामिल हैं, जो आने वाले किसी बड़े मेडिकल क्राइसिस को टाल देती हैं".

बिना लक्षण के जांच क्यों जरूरी है?

डॉक्टरों के मुताबिक, जिन बीमारियों को हम सबसे आम समझते हैं, वे ही असल में सबसे शातिर होती हैं. हाई ब्लड प्रेशर और टाइप-2 डायबिटीज इन दोनों बीमारियों को चिकित्सा जगत में 'साइलेंट किलर' कहा जाता है. देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं, जिनका ब्लड प्रेशर 160/100 रहता है या शुगर लेवल 250 के पार है, लेकिन उनके सिर में हल्का सा दर्द भी नहीं होता. जब तक उन्हें इस बात का अहसास होता है, तब तक उनकी किडनी का फिल्टर खराब होना शुरू हो जाता है या आंखों के पर्दे (रेटिना) को अपरिवर्तनीय नुकसान पहुंच चुका होता है.

कैंसर की शुरुआती जंग: कोलोन, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और सर्वाइकल कैंसर जैसी घातक बीमारियां अगर पहली या दूसरी स्टेज में केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट (जैसे मैमोग्राफी या पैप स्मीयर) के जरिए पकड़ में आ जाएं, तो मरीज न केवल पूरी तरह ठीक हो सकता है, बल्कि उसे कीमोथेरेपी के असहनीय दर्द से भी बचाया जा सकता है.

आर्थिक और मानसिक राहत: शुरुआती स्टेज में बीमारी का पता चलने पर डॉक्टर को भारी-भरकम दवाओं या सर्जरी का सहारा नहीं लेना पड़ता. अक्सर सिर्फ लाइफस्टाइल में बदलाव, सही डाइट और मामूली दवाओं से ही स्थिति पूरी तरह नियंत्रित हो जाती है, जिससे परिवार का लाखों का खर्च और मानसिक तनाव बच जाता है.

उम्र का कस्टमाइज्ड हेल्थ चार्ट: किस पड़ाव पर कौन सी जांच है अनिवार्य?

डॉ. जितेंद्र मोक्टा और डॉ. कपिल का कहना है कि हेल्थ स्क्रीनिंग का कोई एक नियम सब पर लागू नहीं होता. उम्र और रिस्क फैक्टर्स के आधार पर इसका चार्ट बदलता रहता है. उन्होंने इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है.

1. 20 से 30 वर्ष की उम्र

इस उम्र में युवा अक्सर खुद को अजेय समझते हैं, लेकिन जंक फूड, अत्यधिक स्क्रीन टाइम और अनियमित नींद के कारण इसी उम्र में मेटाबॉलिक विकारों के बीज बोए जाते हैं. हर 2 से 3 साल में कम से कम एक बार जरूर टेस्ट कराएं. कम्पलीट ब्लड काउंट (CBC), फास्टिंग ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की रेगुलर चेकिंग, और बेसिक लिपिड प्रोफाइल (कोलेस्ट्रॉल). युवतियों के लिए हीमोग्लोबिन स्तर और थायराइड (TSH) की जांच.

2. 30 से 40 वर्ष की उम्र: 'द स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल जोन'

यह जीवन का वह पड़ाव है, जहां करियर की आपाधापी, पारिवारिक जिम्मेदारियां, मानसिक तनाव और शारीरिक निष्क्रियता अपने चरम पर होती है. हर 1 से 2 साल में टेस्ट जरूर कराएं. बेसिक ब्लड टेस्ट्स के साथ लीवर फंक्शन टेस्ट (LFT), किडनी फंक्शन टेस्ट (KFT), यूरिक एसिड, और विटामिन D3 व B12 का स्तर. महिलाओं के लिए इस उम्र में थायराइड और पीसीओडी (PCOD) से जुड़ी जांचें बेहद जरूरी हो जाती हैं.

3. 40 वर्ष से अधिक की उम्र