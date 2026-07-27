ETV Bharat / health

बारिश के मौसम में हमारा पाचन शक्ति हो जाता है कमजोर, जानें इस मौसम में खुद को कैसे रखें स्वस्थ

इस मौसम में पालक, मेथी जैसी पत्तेदार सब्जियों की बजाय ऐसी सब्जियों का चुनाव करें, जो अच्छी तरह उबली या पकाई जा सकें.

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 27, 2026 at 3:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: बारिश (मानसून) के मौसम में वातावरण में नमी (humidity) बढ़ जाती है, जिसके कारण बैक्टीरिया, फंगस और कीटाणु बहुत तेजी से पनपते हैं. इस दौरान हमारी पाचन शक्ति (Digestive power) भी थोड़ी कमजोर हो जाती है, जिससे फूड पॉइजनिंग, पेट का संक्रमण (Stomach infection), दस्त और टाइफाइड जैसी बीमारियां होने का खतरा काफी बढ़ जाता है. वही इस पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक ने महत्वपूर्ण जानकारी दिया है.

मानसून के दौरान हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी देते हुए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रोफेसर वैध प्रदीप कुमार प्रजापति ने बताया कि बारिश के दौरान अग्नि जो डाइजेशन है, वह सबसे कमजोर होता है और इस समय ही हमें अपने डाइजेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. क्योंकि इस समय हमारा पूरा पानी कंटेंटमेंट होता है. कितना भी हम पानी को फिल्टर कर ले कंटेनमेंशन रहता ही है.

प्रोफेसर वैध प्रदीप कुमार प्रजापति, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (ETV Bharat)

बारिश के मौसम में पाचन शक्ति हो जाता है कमजोर

प्रोफेसर वैध प्रदीप कुमार प्रजापति ने कहा कि दूसरी सबसे ज्यादा दिक्कत ठंडी और गर्मी की होती है. देखा जाता है कि जब बारिश हो रहा होता है तो ह्यूमिडिटी बढ़ती हुई दिखाई देती है और जब गर्मी बढ़ता है तब हम पसीना पसीना हो जाते हैं और फिर जब बारिश होता है तो हम नहाने लगते हैं तो यह सब चीज हमें अवॉइड करना चाहिए वह बैलेंस करके चलना चाहिए हमें. और ऐसे समय में बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और वैसे भी बासी भोजन लोगों के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता.

इस मौसम में खुद को कैसे रखें स्वस्थ

प्रोफेसर वैध प्रदीप कुमार प्रजापति ने कहा कि अगर बारिश के समय में हम अधिक देर का खाना खाते हैं तो वह हमारे डाइजेशन के लिए सही नहीं होता और डाइजेस्ट नहीं हो पता है. आम कितने प्यारे होते हैं, यह सभी को पता है, आम के सीजन में आम खाना सभी को अच्छा लगता है. लेकिन बारिश के समय में एक आम पचाना लोगों के लिए भारी पड़ जाता है. इसलिए हमें इस समय सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हम खाना खाए वह ताजा, गर्म और फ्रेश हो.

ठंडे पानी या बर्फ के इस्तेमाल से पूरी तरह बचें

बता दें कि इस मौसम में हमेशा घर का बना ताज़ा और गरमा-गरम भोजन ही करें. रखा हुआ या बासी खाना खाने से बचें क्योंकि उसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी पैदा होते हैं. पानी से होने वाले संक्रमण से बचने के लिए हमेशा उबला हुआ या अच्छी तरह से फिल्टर किया हुआ पानी ही पिएं. बाहर खुले में मिलने वाले ठंडे पानी या बर्फ के इस्तेमाल से पूरी तरह बचें. हरी पत्तेदार सब्जियों और अन्य सब्जियों को पकाने से पहले साफ पानी में अच्छी तरह धोएं.

प्रोफेसर वैध प्रदीप कुमार प्रजापति ने कहा कि बेहतर होगा कि इस मौसम में पालक, मेथी जैसी पत्तेदार सब्जियों की बजाय ऐसी सब्जियों का चुनाव करें, जो अच्छी तरह उबली या पकाई जा सकें. अपने खाने में अदरक, तुलसी, लहसुन और हल्दी जैसी एंटी-बैक्टीरियल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीजों का इस्तेमाल करें. हर्बल टी या गर्म सूप पीना भी फायदेमंद होता है. कुछ भी खाने या बनाने से पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह जरूर धोएं.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

MONSOON DISEASES
HOME REMEDIES TO BOOST IMMUNITY
IMMUNITY BOOSTERS IN MONSOON
TREATMENTS FOR SEASONAL ALLERGIES
HEALTHY TIPS IN RAINY SEASON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.