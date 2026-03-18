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क्या आपके गले में सूजन है और निगलने में होती है कठिनाई? क्या यह थायरॉइड कैंसर हो सकता है? इसे पहचानने का तरीका जानें

थायरॉइड कैंसर पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत अधिक पाया जाता है. यह महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले लगभग 3 गुना अधिक आम है...

How to Identify Thyroid Cancer: Learn About Its Symptoms, Causes, and Treatment
क्या आपके गले में सूजन है और निगलने में होती है कठिनाई? क्या यह थायरॉइड कैंसर हो सकता है? इसे पहचानने का तरीका जानें (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : March 18, 2026 at 6:25 PM IST

7 Min Read
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सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं से लेकर जानलेवा कैंसर तक, कुछ बीमारियां पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक आम हैं. थायराइड कैंसर उनमें से एक है. 2023 में 'जर्नल ऑफ एंडोक्राइन एंड मेटाबोलिक रिसर्च' में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, शुरुआती चरणों में थायराइड कैंसर होने का खतरा पुरुषों की तुलना में महिलाओं में चार गुना अधिक होता है.

दरअसल, थायरॉइड ग्रंथि गर्दन में स्थित एक तितली के आकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो मुख्य रूप से 'ट्राईआयोडोथायरोनिन' और 'थायरोक्सिन' नामक हार्मोन का उत्पादन करके शरीर के मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा स्तर, हृदय गति, शरीर के तापमान और विकास को कंट्रोल करती है. मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करके, यह शरीर के वजन को संतुलित रखने और कोशिकाओं के सही ढंग से काम करने को सुनिश्चित करती है. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इस ग्रंथि में होने वाले कुछ बदलाव थायरॉइड कैंसर का कारण बन सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इस कैंसर के लक्षणों का शुरुआती दौर में ही पता चल जाने से जान बचाई जा सकती है. इसी संदर्भ में, आइए इस खबर में थायरॉइड कैंसर के लक्षणों और चेतावनी संकेतों के बारे में जानें...

How to Identify Thyroid Cancer: Learn About Its Symptoms, Causes, and Treatment
क्या आपके गले में सूजन है और निगलने में होती है कठिनाई? क्या यह थायरॉइड कैंसर हो सकता है? इसे पहचानने का तरीका जानें (GETTY IMAGES)

थायरॉइड के शुरुआती लक्षण

गले में सूजन: थायरॉइड कैंसर के शुरुआती लक्षणों में से एक सबसे आम लक्षण गले में दर्द रहित गांठ है. विशेषज्ञों का कहना है कि ये गांठें, खासकर थायरॉइड क्षेत्र में, थायरॉइड नोड्यूल का संकेत हो सकती हैं. उनका कहना है कि यह गांठ अचानक प्रकट हो सकती है या धीरे-धीरे बढ़ सकती है. हालांकि ये गांठें आमतौर पर खतरनाक नहीं होती हैं, लेकिन कभी-कभी ये कैंसर का संकेत हो सकती हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि थायरॉइड नोड्यूल किसी भी उम्र में विकसित हो सकते हैं. हालांकि, अमेरिकन कैंसर सोसायटी ने अपने शोध में खुलासा किया है कि यह समस्या वृद्ध लोगों में अधिक आम है. उनका कहना है कि अगर गर्दन में इस तरह की गांठें पाई जाती हैं, तो संबंधित डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है.

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क्या आपके गले में सूजन है और निगलने में होती है कठिनाई? क्या यह थायरॉइड कैंसर हो सकता है? इसे पहचानने का तरीका जानें (GETTY IMAGES)

श्वास नली पर दबाव: विशेषज्ञों का कहना है कि भोजन नली या ग्रासनली पर ट्यूमर के दबाव के कारण निगलने या सांस लेने में कोई भी कठिनाई हो सकती है. ऐसे लक्षण दिखने पर उन्हें नजरअंदाज न करने की सलाह दी जाती है. थायरॉइड कैंसर भोजन नली को प्रभावित करता है, जो मुंह से भोजन को शरीर तक ले जाती है. इससे भोजन करना मुश्किल या असहज हो जाता है.

तेजी से बढ़ने वाली गांठें: थोड़े समय में तेजी से बढ़ने वाली गांठें थायरॉइड कैंसर का एक आम लक्षण है. विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य गांठों के विपरीत, कैंसरयुक्त ट्यूमर तेजी से बढ़ते हैं.

अस्पष्ट दर्द: विशेषज्ञों का कहना है कि गर्दन या गले में लगातार दर्द, खासकर जब यह सर्दी या किसी अन्य सामान्य बीमारी से संबंधित न हो, तो यह थायराइड कैंसर का संकेत हो सकता है. उन्होंने बताया कि यदि कैंसर आसपास के लिम्फ नोड्स में फैल गया है, तो यह दर्द गंभीर हो सकता है, जिससे गर्दन या गले में और अधिक जलन हो सकती है.

सूजन: विशेषज्ञों का कहना है कि अगर थायरॉइड कैंसर के कारण कंठ का आकार बढ़ जाता है, तो इससे गर्दन के क्षेत्र में ध्यान देने योग्य सूजन हो सकती है.

सांस लेने में दिक्कत: थायरॉइड ग्रंथि के बढ़ने से श्वसन मार्ग पर दबाव पड़ता है. विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सांस लेने में परेशानी हो सकती है. अगर आप शारीरिक रूप से एक्टिव हैं और हर दिन पर्याप्त आराम करते हैं, तब भी ऐसी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना उचित है.

गंभीर खांसी: विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दी-जुकाम और लगातार खांसी जैसे लक्षण, इन्फेक्शन की परवाह किए बिना, थायराइड कैंसर के संकेत हो सकते हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, इनके अलावा थकान, भूख न लगना, मतली या उल्टी और अचानक वजन कम होना भी थायराइड कैंसर के अन्य लक्षण हैं.

महिलाओं में इसका खतरा अधिक क्यों होता है?
विशेषज्ञों के मुताबिक, इसका मुख्य कारण महिलाओं के शरीर में होने वाले हार्मोनल उतार-चढ़ाव हैं. विशेष रूप से...

एस्ट्रोजन की भूमिका: एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में यौवनारंभ से लेकर रजोनिवृत्ति तक सबसे अधिक प्रभावी होता है. यह हार्मोन गले की कोशिकाओं के विकास को प्रभावित करता है.

आयु: यह कैंसर आमतौर पर 20 से 55 वर्ष की आयु के बीच की महिलाओं में सबसे अधिक पाया जाता है. हालांकि, वह आश्वासन देते हैं कि यदि थायरॉइड कैंसर का पता प्रारंभिक अवस्था में चल जाए तो इसका पूरी तरह से इलाज संभव है.

आप घर पर ही आसानी से अपने थायराइड स्वास्थ्य की जांच कर सकते हैं, जानिए कैसे...

गर्दन की जांच: एक दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, अपने मुंह में थोड़ा पानी डालें और अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं. पानी निगलते समय, जांचें कि क्या आपके गले में कोई गांठ या सूजन दिखाई देती है. महीने में एक बार ऐसा करना अच्छा रहता है.

पारिवारिक इतिहास: यदि आपके परिवार में किसी को थायरॉइड कैंसर हुआ है, तो आपको नियमित रूप से चिकित्सा जांच करानी चाहिए. यदि आपको अपने गले में कोई भी बदलाव नजर आए, तो दो सप्ताह से अधिक इंतजार किए बिना तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें.

थायरॉइड कैंसर क्या उपचार उपलब्ध है?

  • थायरॉइड कैंसर का मुख्य उपचार सर्जरी है.
  • रोग की गंभीरता के आधार पर, थायरॉइड ग्रंथि का आधा हिस्सा निकाल दिया जाता है (लोबेक्टॉमी). इससे ग्रंथि का शेष आधा हिस्सा सामान्य रूप से कार्य कर पाता है.
  • यदि रोग फैल जाता है, तो पूरी ग्रंथि को ही निकाल दिया जाता है.
  • आधुनिक तकनीक के आने से, अब सर्जरी छोटे चीरों के माध्यम से की जाती है. इससे रिकवरी आसान हो जाती है और निशान भी कम दिखाई देते हैं. भले ही पूरी थायरॉइड ग्रंथि निकाल दी जाए, फिर भी रोजाना एक छोटी गोली लेने से शरीर का मेटाबॉलिक संतुलन बना रहता है.

(डिस्क्लेमर: थायरॉइड से संबंधित यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सलाह केवल आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान की जा रही है. हालांकि, इन जानकारियों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.)

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