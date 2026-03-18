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क्या आपके गले में सूजन है और निगलने में होती है कठिनाई? क्या यह थायरॉइड कैंसर हो सकता है? इसे पहचानने का तरीका जानें

क्या आपके गले में सूजन है और निगलने में होती है कठिनाई? क्या यह थायरॉइड कैंसर हो सकता है? इसे पहचानने का तरीका जानें ( GETTY IMAGES )

सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं से लेकर जानलेवा कैंसर तक, कुछ बीमारियां पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक आम हैं. थायराइड कैंसर उनमें से एक है. 2023 में 'जर्नल ऑफ एंडोक्राइन एंड मेटाबोलिक रिसर्च' में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, शुरुआती चरणों में थायराइड कैंसर होने का खतरा पुरुषों की तुलना में महिलाओं में चार गुना अधिक होता है.

दरअसल, थायरॉइड ग्रंथि गर्दन में स्थित एक तितली के आकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो मुख्य रूप से 'ट्राईआयोडोथायरोनिन' और 'थायरोक्सिन' नामक हार्मोन का उत्पादन करके शरीर के मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा स्तर, हृदय गति, शरीर के तापमान और विकास को कंट्रोल करती है. मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करके, यह शरीर के वजन को संतुलित रखने और कोशिकाओं के सही ढंग से काम करने को सुनिश्चित करती है. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इस ग्रंथि में होने वाले कुछ बदलाव थायरॉइड कैंसर का कारण बन सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इस कैंसर के लक्षणों का शुरुआती दौर में ही पता चल जाने से जान बचाई जा सकती है. इसी संदर्भ में, आइए इस खबर में थायरॉइड कैंसर के लक्षणों और चेतावनी संकेतों के बारे में जानें...

क्या आपके गले में सूजन है और निगलने में होती है कठिनाई? क्या यह थायरॉइड कैंसर हो सकता है? इसे पहचानने का तरीका जानें (GETTY IMAGES)

थायरॉइड के शुरुआती लक्षण

गले में सूजन: थायरॉइड कैंसर के शुरुआती लक्षणों में से एक सबसे आम लक्षण गले में दर्द रहित गांठ है. विशेषज्ञों का कहना है कि ये गांठें, खासकर थायरॉइड क्षेत्र में, थायरॉइड नोड्यूल का संकेत हो सकती हैं. उनका कहना है कि यह गांठ अचानक प्रकट हो सकती है या धीरे-धीरे बढ़ सकती है. हालांकि ये गांठें आमतौर पर खतरनाक नहीं होती हैं, लेकिन कभी-कभी ये कैंसर का संकेत हो सकती हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि थायरॉइड नोड्यूल किसी भी उम्र में विकसित हो सकते हैं. हालांकि, अमेरिकन कैंसर सोसायटी ने अपने शोध में खुलासा किया है कि यह समस्या वृद्ध लोगों में अधिक आम है. उनका कहना है कि अगर गर्दन में इस तरह की गांठें पाई जाती हैं, तो संबंधित डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है.

क्या आपके गले में सूजन है और निगलने में होती है कठिनाई? क्या यह थायरॉइड कैंसर हो सकता है? इसे पहचानने का तरीका जानें (GETTY IMAGES)

श्वास नली पर दबाव: विशेषज्ञों का कहना है कि भोजन नली या ग्रासनली पर ट्यूमर के दबाव के कारण निगलने या सांस लेने में कोई भी कठिनाई हो सकती है. ऐसे लक्षण दिखने पर उन्हें नजरअंदाज न करने की सलाह दी जाती है. थायरॉइड कैंसर भोजन नली को प्रभावित करता है, जो मुंह से भोजन को शरीर तक ले जाती है. इससे भोजन करना मुश्किल या असहज हो जाता है.

तेजी से बढ़ने वाली गांठें: थोड़े समय में तेजी से बढ़ने वाली गांठें थायरॉइड कैंसर का एक आम लक्षण है. विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य गांठों के विपरीत, कैंसरयुक्त ट्यूमर तेजी से बढ़ते हैं.

अस्पष्ट दर्द: विशेषज्ञों का कहना है कि गर्दन या गले में लगातार दर्द, खासकर जब यह सर्दी या किसी अन्य सामान्य बीमारी से संबंधित न हो, तो यह थायराइड कैंसर का संकेत हो सकता है. उन्होंने बताया कि यदि कैंसर आसपास के लिम्फ नोड्स में फैल गया है, तो यह दर्द गंभीर हो सकता है, जिससे गर्दन या गले में और अधिक जलन हो सकती है.