ब्रेस्ट कैंसर की गांठों की पहचान कैसे करें? किन शुरुआती लक्षणों पर ध्यान देना होता है जरूरी
ब्रेस्ट कैंसर वाले ज्यादातर लोगों को शुरुआती स्टेज में कोई लक्षण महसूस नहीं होते हैं, इसलिए जल्दी पता चलना बहुत जरूरी है...
Published : January 31, 2026 at 3:02 PM IST
ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में सबसे आम कैंसर है, और अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए, तो यह बहुत गंभीर और जानलेवा भी हो सकता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, जिन लड़कियों का पीरियड्स जल्दी शुरू होता है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है. हालांकि, समय पर पता चलने पर इसका इलाज होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों से किया जा सकता है.
2022 में, ब्रेस्ट कैंसर के 2.3 मिलियन नए मामले सामने आए, और इस बीमारी से लगभग 670,000 मौतें हुईं. हालांकि, शुरुआती पहचान से ब्रेस्ट कैंसर को हराया जा सकता है. इसलिए, रेगुलर ब्रेस्ट जांच बहुत जरूरी है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के अनुसार, ब्रेस्ट कैंसर वाले ज्यादातर लोगों को शुरुआती स्टेज में कोई लक्षण महसूस नहीं होते हैं, इसलिए शुरुआती पहचान बहुत जरूरी है. ब्रेस्ट कैंसर हमेशा एक साफ दिखने वाली गांठ से शुरू नहीं होता है. इसलिए, महिलाओं को अपने ब्रेस्ट में छोटे और हल्के बदलावों और गांठों पर भी ध्यान देना चाहिए. यह याद रखना जरूरी है कि ब्रेस्ट में हर गांठ कैंसर वाली नहीं होती है.
ब्रेस्ट में गांठ असल में क्या होती है?
ईटीवी भारत से खास बातचीत में गुरुग्राम स्थित फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ निदेशक मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉ. नितेश रोहतगी ने कहा कि स्तन कैंसर बिना गांठ के भी हो सकता है. ज्यादातर लोग मानते हैं कि गांठ कैंसर का संकेत है, लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर ब्रेस्ट की गांठें कैंसर वाली नहीं होती है. वे अक्सर सिस्ट या नॉर्मल टिशू में बदलाव जैसी हानिरहित चीजें भी हो सकती है. फिर भी, अगर आपको कुछ नया या असामान्य दिखे जो बना रहे, तो उसे नजरअंदाज न करें. कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए शरीर में होने वाले किसी भी असामान्य बदलाव को पहचानना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है. इन लक्षणों के बारे में जागरूक रहने और समय पर मेडिकल चेक-अप करवाने से इलाज की प्रभावशीलता बढ़ जाती है.
शुरुआती लक्षणों कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए
ब्रेस्ट सेल्फ-एग्जामिनेशन डॉक्टर को दिखाने या मैमोग्राम करवाने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके लिए सामान्य क्या है. इस तरह, आप किसी भी बदलाव को आसानी से पहचान सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद ले सकते हैं. सेल्फ-एग्जामिनेशन करते समय, सिर्फ़ गांठें ढूंढने तक ही सीमित न रहें, बल्कि यह देखें कि क्या यह गांठ नई है या पहले कुछ से अलग है? इसके लिए...
सबसे पहले, देखें कि यह कोई गांठ है या मोटा हिस्सा, ऐसा कुछ जो आपने पहले महसूस नहीं किया हो. ब्रेस्ट में नैचुरली कुछ गांठें और असमान टेक्सचर होता है, और कई महिलाओं को रेगुलर सेल्फ-एग्जामिनेशन के दौरान "नॉर्मल" गांठें महसूस होती हैं. लेकिन अगर कुछ बिल्कुल नया लगता है, या अगर पीरियड्स के बाद भी गांठ गायब नहीं होती है, तो सिर्फ इंतजार न करें और बिना समय गवाएं डॉक्टर से मिलें. यह जानना जरूरी है कि स्तन कैंसर अक्सर स्तन में एक नई, सख्त या ठोस गांठ के रूप में महसूस होता है जो सामान्य टिश्यू से अलग और स्थिर (आसानी से न हिलने वाली) होती है.
गांठ को महसूस करें
गांठ को छूकर देखें कि वह सख्त है या नरम। क्या वह हिलती है या एक ही जगह रहती है? कैंसर वाली गांठें आमतौर पर ब्रेस्ट के बाकी टिशू से ज्यादा सख्त होती हैं, और कभी-कभी उनके किनारे खुरदुरे या टेढ़े-मेढ़े होते हैं. अगर दबाने पर वह हिलती नहीं है, तो उसे डॉक्टर से चेक करवाना और भी जरूरी है. बेशक, कई हानिरहित गांठें (जैसे सिस्ट) छूने पर चिकनी और नरम लगती हैं और उंगलियों के नीचे घूमती हैं.लेकिन खुद से बीमारी का पता लगाने की कोशिश न करें, नरम या बिना दर्द वाली गांठें भी गंभीर हो सकती हैं. किसी भी नई गांठ को डॉक्टर से जरूर चेक करवाएं.
अन्य बदलावों पर भी ध्यान दें
सिर्फ ब्रेस्ट में गांठें ही मायने नहीं रखतीं, स्किन और निप्पल में ये हल्के बदलाव भी ब्रेस्ट कैंसर (खासकर इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर) के जरूरी संकेत हो सकते हैं. इसलिए, देखें कि आपका निप्पल अंदर की ओर धंसा हुआ है, उस पर पपड़ी है, या उससे कोई फ्लूइड निकल रहा है. आपको एक ब्रेस्ट के साइज या शेप में भी बदलाव दिख सकता है. ये लक्षण कैंसर के साथ हो सकते हैं, लेकिन कभी-कभी ये दूसरे कारणों से भी होते हैं. किसी भी मामले में, इन्हें नोट करें और अपने डॉक्टर को बताएं.
समय के साथ गांठ में कोई बदलाव
कुछ हफ्तों तक गांठ पर नजर रखें, अगर यह धीरे-धीरे बड़ी, सख्त या ज्यादा साफ दिखने लगे और एक महीने से ज्यादा समय तक रहे, या अगर आपको पीरियड्स के अलावा किसी और समय दर्द हो, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. दर्द हमेशा कैंसर का लक्षण नहीं होता, लेकिन अगर यह उसी जगह पर बना रहता है और ठीक नहीं होता, तो इसे नजरअंदाज न करें.
आपको क्या करना चाहिए?
अगर गांठ के बारे में कोई भी बात आपको परेशान कर रही है, जैसे कि अगर यह नई है, सख्त है, बदल रही है, या अगर स्किन या निप्पल में भी कोई बदलाव हो रहा है, तो देर न करें. जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें. डॉक्टर आपकी जांच करेंगे और, अगर जरूरी हुआ, तो समस्या का कारण पता लगाने के लिए मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड या बायोप्सी जैसे टेस्ट करवाएंगे. सच तो यह है कि ब्रेस्ट में पाई जाने वाली ज्यादातर गांठें कैंसर वाली नहीं होतीं. लेकिन अगर आप समस्या का जल्दी पता लगा लेते हैं, तो आपके पास बेहतर इलाज के ऑप्शन होंगे और सफल नतीजे की संभावना भी ज्यादा होगी. आप अपने शरीर को जितना बेहतर जानेंगे और अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखना उतना ही आसान होगा. सवाल पूछने या जांच करवाने में झिझकें नहीं. यह आपका शरीर है, और आप इसे सबसे अच्छी तरह जानते हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)