ऐसे करें बॉडी को डिटॉक्स? खाने-पीने में शामिल करें ये फूड्स, इन चीजों से करें परहेज

त्योहार के सीजन में लोग अक्सर जमकर मिठाई और तली-भुनी चीजें खाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि शरीर को कैसे डिटॉक्स करें?

कैसे करें बॉडी डिटॉक्स?
कैसे करें बॉडी डिटॉक्स? (ETV Bharat)
October 22, 2025

शिमला: त्योहारी सीजन में मिठाइयां और तले भुने पकवानों का स्वाद हर कोई चखता है, लेकिन ज्यादा मीठा और तेल-मसाले वाले भोजन खाने से हमारे शरीर में विषैले तत्व की मात्रा बढ़ जाती है और पेट संबंधी दिक्कतें आम हो जाती हैं. ऐसे में शरीर को दोबारा संतुलन में लाने और पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए बॉडी को डिटॉक्स करना बेहद ही जरूरी है.

हम अपनी बॉडी को कैसे ठीक और डिटॉक्स करें. क्या खाएं और क्या ना खाएं? इसको लेकर ईटीवी भारत ने शिमला स्थित चमियाना अस्पताल के प्रिंसिपल और गैस्ट्रोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर बृज शर्मा से बात की. इस दौरान डॉक्टर बृज शर्मा ने बताया, दिवाली पर अधिक मिठाई या तली-भुनी चीज खाने से हमारा पेट गड़बड़ हो सकता है. इससे बचने के लिए अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए. घर में बनी दही-छाछ और हरी सब्जियां खाना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक बना रहता है.

डॉक्टर बृज शर्मा ने कहा, "दही का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, लेकिन दही बाजार का नहीं घर का बना होना चाहिए. हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होती है. इससे हमारा पेट सही रहेगा. इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे शरीर में मौजूद टॉक्सिन पेशाब के जरिए निकल जाएगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा. तली भूनी चीज जैसे पकोड़े और जंक फूड जैसी खाद्य सामग्री नहीं खाना चाहिए. क्योंकि बाजार में खाना बनाने वाले पुराने तेल का भी इस्तेमाल करते हैं. जो शरीर के लिए हानिकारक होता है. पुराना तेल और चीनी के सेवन से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. इसलिए इनसे बचना चाहिए. इसके अलावा अपने रूटीन को सही रखने के लिए जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक को पीने से बचना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं".

आईजीएमसी शिमला में डायटीशियन याचना शर्मा ने बताया, "त्योहारों में तले-भुने और मीठे खाद्य पदार्थ खाने से शरीर में वसा, शुगर और टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, जिससे सुस्ती, एसिडिटी, पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में त्योहार के बाद खाने-पीने की दिनचर्या को सामान्य करना जरूरी है. त्योहार खत्म होने के बाद दो-तीन दिन हल्का भोजन लें, ताकि शरीर खुद को फिर से संतुलित कर सके. इसके अलावा पर्याप्त नींद लें, सुबह टहलें, ज्यादा पानी पिएं. फ्राइड फूड, मिठाइयां और कोल्ड ड्रिंक के सेवन से बचें".

क्या करें: पर्याप्त नींद लें, सुबह टहलें, ज्यादा पानी पिएं.
क्या न करें: फ्राइड फूड, मिठाइयां और कोल्ड ड्रिंक से बचें.

