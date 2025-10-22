ETV Bharat / health

ऐसे करें बॉडी को डिटॉक्स? खाने-पीने में शामिल करें ये फूड्स, इन चीजों से करें परहेज

शिमला: त्योहारी सीजन में मिठाइयां और तले भुने पकवानों का स्वाद हर कोई चखता है, लेकिन ज्यादा मीठा और तेल-मसाले वाले भोजन खाने से हमारे शरीर में विषैले तत्व की मात्रा बढ़ जाती है और पेट संबंधी दिक्कतें आम हो जाती हैं. ऐसे में शरीर को दोबारा संतुलन में लाने और पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए बॉडी को डिटॉक्स करना बेहद ही जरूरी है.

हम अपनी बॉडी को कैसे ठीक और डिटॉक्स करें. क्या खाएं और क्या ना खाएं? इसको लेकर ईटीवी भारत ने शिमला स्थित चमियाना अस्पताल के प्रिंसिपल और गैस्ट्रोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर बृज शर्मा से बात की. इस दौरान डॉक्टर बृज शर्मा ने बताया, दिवाली पर अधिक मिठाई या तली-भुनी चीज खाने से हमारा पेट गड़बड़ हो सकता है. इससे बचने के लिए अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए. घर में बनी दही-छाछ और हरी सब्जियां खाना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक बना रहता है.

डॉक्टर बृज शर्मा ने कहा, "दही का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, लेकिन दही बाजार का नहीं घर का बना होना चाहिए. हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होती है. इससे हमारा पेट सही रहेगा. इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे शरीर में मौजूद टॉक्सिन पेशाब के जरिए निकल जाएगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा. तली भूनी चीज जैसे पकोड़े और जंक फूड जैसी खाद्य सामग्री नहीं खाना चाहिए. क्योंकि बाजार में खाना बनाने वाले पुराने तेल का भी इस्तेमाल करते हैं. जो शरीर के लिए हानिकारक होता है. पुराना तेल और चीनी के सेवन से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. इसलिए इनसे बचना चाहिए. इसके अलावा अपने रूटीन को सही रखने के लिए जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक को पीने से बचना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं".