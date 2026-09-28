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जानिए पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड में छिपा SOS आपकी किडनी की सेहत को कैसे कर रहा डैमेज

Etv Bharatजानिए पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड में छिपा SOS आपकी किडनी की सेहत को कैसे कर रहा डैमेज ( GETTY IMAGES )

डायबिटीज, मोटापा और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों की वजह से भारत में किडनी की बीमारी का बोझ तेजी से बढ़ रहा है, जो हर किसी के लिए चिंता की बात बन गई है. बदलती लाइफस्टाइल, बढ़ती इनकम, जंक और पैकेज्ड फूड का आसानी से मिलना और फिजिकल एक्टिविटी की कमी जैसी वजहों से शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की आबादी में यह समस्या और बढ़ गई है.

SOS अभियान क्या है जानिए डॉ. हेमल शाह का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या इन्हीं छिपी हुई चीजों से होती है, क्योंकि हमें अक्सर पता ही नहीं चलता कि हमने अपनी दैनिक सेवन की सीमा पार कर ली है. मुंबई किडनी फाउंडेशन और अमर गांधी फाउंडेशन से जुड़े नेफ्रोलॉजिस्ट ने SOS (नमक, तेल और चीनी) संदेश के जरिए इन तीन चीजों के सेवन को कम करने पर जोर देते हुए एक अभियान शुरू किया है. इस पहल का मकसद लोगों को पैक्ड और प्रोसेस्ड के बारे में छिपे हुए नमक, तेल और चीनी के प्रति जागरूक करना है.

नमक, चीनी और तेल की है बड़ी भूमिका आज इन बीमारियों के पनपने में नमक, चीनी और तेल की बड़ी भूमिका है. इन्हें अक्सर सेहत के लिए तीन सफेद जहर या खामोश दुश्मन कहा जाता है. हालांकि, हम घर पर बने खाने में इनके सेवन पर अक्सर ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में ही हम अपनी दैनिक सीमा से अधिक इनका सेवन कर लेते हैं क्योंकि ये चीजें पैक्ड फूड और रेस्टोरेंट के खाने में छिपी होती हैं.

मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉ. हेमल शाह के मुताबिक , डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और डिस्लिपिडेमिया (खून में फैट का असंतुलन) जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों के फैलने में डाइट का अहम रोल होता है. समय के साथ, इन बीमारियों से किडनी की बीमारी, दिल की बीमारी और मेटाबोलिक-एसोसिएटेड फैटी लिवर की बीमारी हो सकती है.

पैक्ड फूड के बढ़ते चलन को देखते हुए यह अभियान जरूरी

डॉ. हेमल शाह के अनुसार, आजकल पैक्ड फूड, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड डाइट खाने का चलन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम अनजाने में ही इन तीन चीजों का सेवन तय सीमा से कहीं ज्यादा कर लेते हैं, एक ऐसी आदत जो आगे चलकर कई गंभीर बीमारियों का कारण बनती है. पैक्ड फूड की बढ़ती खपत ने इस अभियान को और भी जरूरी बना दिया है. डॉक्टरों के अनुसार, कुछ लोकप्रिय पैक्ड स्नैक्स में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा हो सकती है. उन्होंने आलू के चिप्स के एक पैकेट का उदाहरण दिया जिसमें लगभग 15 ग्राम नमक होता है, और बताया कि यह मात्रा कई दिनों के लिए सुझाई गई रोजाना की अधिकतम नमक की मात्रा के बराबर है.

'साइलेंट किलर' है किडनी की बीमारी

डॉ. हेमल शाह बताते हैं कि किडनी की बीमारी को अक्सर आम और खतरनाक, दोनों माना जाता है. इसे 'साइलेंट किलर' भी कहा जाता है क्योंकि शुरुआती स्टेज में इसके कोई साफ लक्षण दिखाई नहीं देते. किडनी की बीमारी आम तौर पर पांच स्टेज से गुजरती है. अगर इसका पता जल्दी चल जाए (खासकर स्टेज 1 और 3 के बीच), तो सही इलाज और जीवनशैली में बदलाव से किडनी को पूरी तरह खराब होने से बचाया जा सकता है.

डॉक्टर ने 2008–2009 की एक स्टडी का भी जिक्र किया, जिसमें पाया गया कि लगभग हर दस में से एक वयस्क किडनी की बीमारी से पीड़ित था. साथ ही, उन्होंने बताया कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे के बढ़ते मामलों के कारण यह बोझ और बढ़ सकता है.

पैकेज्ड फूड में छिपे खतरों को पहचानें

डॉ. हेमल शाह के मुताबिक, यह चिंता सिर्फ किडनी तक ही सीमित नहीं है, क्रोनिक किडनी की बीमारी के कारण आगे चलकर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है. इसका संबंध दिल से जुड़ी गंभीर समस्याओं, जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक से भी है. इसलिए, पैक्ड फूड में छिपे नमक, चीनी और तेल के बारे में ज्यादा जानकारी होना और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों के होने से पहले सही चुनाव करना, किडनी की सेहत को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभा सकता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)