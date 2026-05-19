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Covid-19 के बाद दुनिया अगली महामारी के लिए कितनी तैयार? जानिए क्या कहता है यह चौंकाने वाला रिपोर्ट

COVID-19 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन की वजह से सड़कें वीरान हो गईं, अस्पताल मरीजों से भर गए, अर्थव्यवस्थाएं ठप पड़ गईं और लाखों लोगों की जान चली गई आपको शायद लगे कि COVID-19 के इन भयानक अनुभवों के बाद दुनिया ने सबक सीख लिया होगा, लेकिन, एक चौंकाने वाली नई रिपोर्ट के मुताबिक, असलियत इसके बिल्कुल उलट है. COVID के छह साल बाद और पश्चिमी अफ्रीका में तबाही मचाने वाले इबोला के प्रकोप के एक दशक बाद भी दुनिया अगली महामारी से निपटने के लिए पहले से भी कम तैयार हो सकती है.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के सपोर्ट वाले ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड (GPMB) की एक नई रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भविष्य की महामारियों के लिए ज्यादा कमजर होती जा रही है क्योंकि इंटरनेशनल कोऑपरेशन कमजोर हो रहा है, फंडिंग कम हो रही है, और वैक्सीन और इलाज तक पहुंच में असमानता बढ़ती जा रही है.

पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा संक्रमण का खतरा

'ए वर्ल्ड ऑन THE एज: प्रायोरिटीज फॉर ए पैंडेमिक-रेजिलिएंट फ्यूचर' रिपोर्ट चेतावनी देती है कि कोविड-19 के छह साल बाद भी दुनिया भविष्य की महामारियों के लिए अधिक असुरक्षित हो गई है. मतलब, बीमारियों का खतरा अब पहले से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है. हालांकि कुछ निवेश किए गए हैं, लेकिन ग्लोबल सहयोग में कमी, घटती फंडिंग और असमानता के कारण देशों की तैयारी और रिकवरी क्षमता कमजोर हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, देश अब एक अधिक अस्थिर और खंडित दुनिया का सामना कर रहे हैं, जबकि सरकारों, संस्थाओं और नागरिकों के बीच विश्वास लगातार कम हो रहा है.

महामारी का खतरा नहीं हो रहा कम, उल्टा बढ़ रहा है

GPMB ने पिछले एक दशक की प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों (जिनमें इबोला, जिका, COVID-19 और mpox शामिल हैं) का आकलन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि उभरते खतरों के साथ तालमेल बिठाने में तैयारियों के प्रयास विफल हो रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज, शहरीकरण, लड़ाई-झगड़े, इकोलॉजिकल गड़बड़ी और दुनिया भर में ट्रैवल बढ़ने की वजह से इंफेक्शन वाली बीमारियां अधिक बार-बार और गंभीर होते जा रहे हैं.

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में दर्ज किए गए स्वास्थ्य आपातकालीन घटनाओं की संख्या 2015 की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई है, जो इन खतरों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी की ओर इशारा करता है. साइंटिफिक तरक्की, नई वैक्सीन और तैयारियों पर अरबों खर्च होने के बावजूद, रिपोर्ट का दावा है कि यह 'महामंदी' (ग्रेट डिप्रेशन) जारी रहेगी.

भरोसा और इक्विटी खत्म हो रही है

GPMB के मुताबिक, सरकारों और नागरिकों के बीच, देशों के बीच, और यहां तक कि मल्टीलेटरल ऑर्गनाइजेशन और फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री में भी भरोसा कमजोर हुआ है. इस बीच, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक्स और इलाज तक पहुंच में असमानताएं बहुत गहरी बनी हुई हैं.

रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल के mpox आउटब्रेक के दौरान, वैक्सीन कम आय वाले देशों में Covid-19 महामारी के मुकाबले और भी धीरे पहुंचीं. Mpox वैक्सीन को गरीब देशों तक पहुंचने में 24 से 27 महीने लगे, जबकि Covid-19 महामारी के दौरान 17 महीने लगे थे.