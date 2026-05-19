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Covid-19 के बाद दुनिया अगली महामारी के लिए कितनी तैयार? जानिए क्या कहता है यह चौंकाने वाला रिपोर्ट

ताजा चिंताजनक रिपोर्ट बताती है कि महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर की तैयारी कमजोर हो गई है. संक्रामक बीमारियों के बढ़ते खतरे के...

How prepared is the world for the next pandemic in the wake of COVID-19? Find out what this startling WHO report reveals.
WHO का चौंकाने वाला रिपोर्ट (WHO)
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By ETV Bharat Health Team

Published : May 19, 2026 at 6:52 PM IST

7 Min Read
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COVID-19 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन की वजह से सड़कें वीरान हो गईं, अस्पताल मरीजों से भर गए, अर्थव्यवस्थाएं ठप पड़ गईं और लाखों लोगों की जान चली गई आपको शायद लगे कि COVID-19 के इन भयानक अनुभवों के बाद दुनिया ने सबक सीख लिया होगा, लेकिन, एक चौंकाने वाली नई रिपोर्ट के मुताबिक, असलियत इसके बिल्कुल उलट है. COVID के छह साल बाद और पश्चिमी अफ्रीका में तबाही मचाने वाले इबोला के प्रकोप के एक दशक बाद भी दुनिया अगली महामारी से निपटने के लिए पहले से भी कम तैयार हो सकती है.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के सपोर्ट वाले ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड (GPMB) की एक नई रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भविष्य की महामारियों के लिए ज्यादा कमजर होती जा रही है क्योंकि इंटरनेशनल कोऑपरेशन कमजोर हो रहा है, फंडिंग कम हो रही है, और वैक्सीन और इलाज तक पहुंच में असमानता बढ़ती जा रही है.

पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा संक्रमण का खतरा
'ए वर्ल्ड ऑन THE एज: प्रायोरिटीज फॉर ए पैंडेमिक-रेजिलिएंट फ्यूचर' रिपोर्ट चेतावनी देती है कि कोविड-19 के छह साल बाद भी दुनिया भविष्य की महामारियों के लिए अधिक असुरक्षित हो गई है. मतलब, बीमारियों का खतरा अब पहले से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है. हालांकि कुछ निवेश किए गए हैं, लेकिन ग्लोबल सहयोग में कमी, घटती फंडिंग और असमानता के कारण देशों की तैयारी और रिकवरी क्षमता कमजोर हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, देश अब एक अधिक अस्थिर और खंडित दुनिया का सामना कर रहे हैं, जबकि सरकारों, संस्थाओं और नागरिकों के बीच विश्वास लगातार कम हो रहा है.

महामारी का खतरा नहीं हो रहा कम, उल्टा बढ़ रहा है
GPMB ने पिछले एक दशक की प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों (जिनमें इबोला, जिका, COVID-19 और mpox शामिल हैं) का आकलन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि उभरते खतरों के साथ तालमेल बिठाने में तैयारियों के प्रयास विफल हो रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज, शहरीकरण, लड़ाई-झगड़े, इकोलॉजिकल गड़बड़ी और दुनिया भर में ट्रैवल बढ़ने की वजह से इंफेक्शन वाली बीमारियां अधिक बार-बार और गंभीर होते जा रहे हैं.

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में दर्ज किए गए स्वास्थ्य आपातकालीन घटनाओं की संख्या 2015 की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई है, जो इन खतरों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी की ओर इशारा करता है. साइंटिफिक तरक्की, नई वैक्सीन और तैयारियों पर अरबों खर्च होने के बावजूद, रिपोर्ट का दावा है कि यह 'महामंदी' (ग्रेट डिप्रेशन) जारी रहेगी.

भरोसा और इक्विटी खत्म हो रही है
GPMB के मुताबिक, सरकारों और नागरिकों के बीच, देशों के बीच, और यहां तक कि मल्टीलेटरल ऑर्गनाइजेशन और फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री में भी भरोसा कमजोर हुआ है. इस बीच, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक्स और इलाज तक पहुंच में असमानताएं बहुत गहरी बनी हुई हैं.

रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल के mpox आउटब्रेक के दौरान, वैक्सीन कम आय वाले देशों में Covid-19 महामारी के मुकाबले और भी धीरे पहुंचीं. Mpox वैक्सीन को गरीब देशों तक पहुंचने में 24 से 27 महीने लगे, जबकि Covid-19 महामारी के दौरान 17 महीने लगे थे.

इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर में 'समानता को लेकर थकान' (equity fatigue) की भावना बढ़ रही है. इसकी वजह यह है कि सरकारें अब समान पहुंच को प्राथमिकता देने में हिचकिचा रही हैं,इस रवैये का कारण यह धारणा है कि ऐसा करना राजनीतिक रूप से कठिन और आर्थिक रूप से महंगा है.

इस सप्ताह की शुरुआत में रिपोर्ट जारी करते समय, GPMB की सह-अध्यक्ष कोलिंडा ग्राबर-किटारोविक ने कहा कि दुनिया में समाधानों की कोई कमी नहीं है. हालांकि, यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपसी विश्वास और समानता का अभाव रहा, तो ये जीवन रक्षक समाधान उन कमजोर और जरूरतमंद समुदायों तक नहीं पहुंच पाएंगे जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है

रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल तकनीकों में महामारी की तैयारियों को मजबूत करने की अपार क्षमता है. हालांकि, बिना उचित नियमों और सुरक्षा उपायों के, ये तकनीकें स्वास्थ्य सुरक्षा को कम कर सकती हैं और असमानता के उस अंतर को बढ़ा सकती हैं जो कोविड-19 के दौरान देखने को मिला था.

फाइनेंशियल मदद रुक गई
रिपोर्ट में कहा गया है कि हालाँकि COVID-19 के कारण स्वास्थ्य आपातकालीन फंडिंग में अस्थायी उछाल आया था, लेकिन स्वास्थ्य के लिए विकास सहायता अब 2009 के स्तर पर लौट आई है. रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया है कि तैयारियों के लिए वित्तपोषण अभी भी काफी हद तक राजनीतिक ध्यान पर निर्भर करता है. सरकारें अक्सर किसी संकट के तुरंत बाद निवेश करती हैं, हालाँकि, जैसे ही आपातकाल लोगों की यादों से धुंधला पड़ने लगता है, फंडिंग अक्सर कम हो जाती है.

संकट के कगार से वापसी का रास्ता-नक्शा

घबराहट और अनदेखी के चक्र को तोड़ने के लिए, GPMB ने एक जरूरी तीन-लेवल वाले बदलाव की रूपरेखा तैयार की है...

  1. लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए देखभाल: सरकारों को अच्छी तरह से काम करने वाले और सही तरीके से फाइनेंस किए गए प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में बड़े और बड़े घरेलू इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता देनी चाहिए. एक मजबूत लोकल नेटवर्क डिफेंस की पहली लाइन के तौर पर काम करता है, जो बीमारी फैलने की जल्दी पहचान करता है और साथ ही रोजाना की जरूरी मेडिकल सर्विस को आसानी से चलाना पक्का करता है.
  2. रियल-टाइम मॉनिटरिंग के जरिए मेजरमेंट: मॉनिटरिंग ऑर्गनाइजेशन रिस्क ट्रैकिंग में बड़े बदलाव की मांग कर रहा है. यह एक इंटीग्रेटेड, डेटा-ड्रिवन सिस्टम की वकालत करता है जो पॉलिसी बनाने वालों को एक्शन लेने लायक शुरुआती चेतावनी देने के लिए रियल-टाइम एपिडेमियोलॉजिकल, सोशल, एनवायर्नमेंटल और इकोनॉमिक डेटा को सिंथेसाइज कर सके.
  3. ग्लोबल एग्रीमेंट के जरिए सहयोग: रिपोर्ट में देशों से अपील की गई है कि वे राष्ट्रवादी सोच से ऊपर उठें और बॉर्डर पार बाध्यकारी स्ट्रक्चर को तुरंत मजबूत करें. इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) एपिडेमिक एग्रीमेंट और इसके क्रिटिकल पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (PABS) सिस्टम को पूरी तरह से लागू करना और फाइनेंसिंग करना शामिल है ताकि जीवन बचाने वाले उपकरणों में समानता सुनिश्चित की जा सके.

रिपोर्ट से खास मैसेज:

  1. कोविड-19 से सीखे गए सबक के बावजूद, महामारी के खतरों से निपटने के लिए दुनिया भर में तैयारी अभी भी काफी नहीं है.
  2. पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर लोगों का भरोसा कमजोर हो रहा है, और हेल्थ केयर और रिसोर्स तक पहुंच में असमानताएं गंभीर बनी हुई हैं.
  3. मुख्य प्राथमिकताओं में बेहतर महामारी निगरानी, ​​मेडिकल सप्लाई तक सभी की बराबर पहुंच, और लंबे समय के लिए मजबूत फाइनेंसिंग शामिल हैं.
  4. भविष्य में महामारी की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है.

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