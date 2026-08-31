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किडनी को हेल्दी रखने के लिए रोजाना कितना पानी पीना चाहिए?

शरीर में पानी की कमी से कई तरह की हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि किडनी को हेल्दी रखने के...

How much water should one drink daily to keep the kidneys healthy?
किडनी को हेल्दी रखने के लिए रोजाना कितना पानी पीना चाहिए? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 31, 2026 at 8:43 PM IST

5 Min Read
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किडनी की सेहत के लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है. किडनी खून से वेस्ट प्रोडक्ट्स और टॉक्सिन्स को फिल्टर करके काम करती हैं. सही मात्रा में पानी पीने से किडनी स्टोन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाव होता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि पानी पीने से किडनी के काम पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है. बल्कि, शरीर में पानी की कमी से कई तरह की हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. आइए जानते हैं कि किडनी को हेल्दी रखने के लिए आपको रोजाना कितना पानी पीना चाहिए.

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कितने पानी की जरूरत होती है?
जानकारों का कहना है कि आप जितना ज्यादा पानी पीते हैं, यह आपकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा होता है. पानी पीने के कई फायदे हैं. यह डिहाइड्रेशन से बचाता है और त्वचा को चमकदार बनाता है. खास बात यह है कि पानी किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है. भरपूर पानी पीने से फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान किडनी में जमा होने वाली अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं, जिससे किडनी स्टोन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है. इसी क्रम में, kidney research.uk के एक अध्ययन के अनुसार हमें हर दिन 6-8 गिलास पानी पीना चाहिए. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर को कितनी मात्रा में पानी की जरूरत होती है, यह हमारी सेहत के साथ-साथ तापमान, शारीरिक गतिविधि और काम पर भी निर्भर करता है.

शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालना
जानकारों का कहना है कि पानी पेशाब, पसीने और मल के जरिए बेकार पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है. शरीर का तापमान सामान्य रखता है. जोड़ों को आसानी से हिलने-डुलने में मदद करता है और नाज़ुक टिशूज को नुकसान से बचाता है. जब शरीर में पानी का लेवल कम हो जाता है, तो ये सभी काम धीमे हो जाते हैं. इसके अलावा, पानी में किडनी के जरिए शरीर से टॉक्सिन्स को प्राकृतिक रूप से बाहर निकालने की क्षमता होती है. यह देखा गया है कि पानी कम पीने से खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है. क्योंकि यूरिक एसिड किडनी के जरिए बाहर निकलता है, इसलिए पानी की कमी से किडनी में पथरी बन सकती है. यह भी चेतावनी दी गई है कि शरीर में पानी की थोड़ी सी भी कमी होने पर फिल्टर करने की प्रक्रिया के दौरान किडनी का काम धीमा हो जाता है. नेशनल किडनी फाउंडेशन के एक स्टडी के अनुसार, गंभीर डिहाइड्रेशन से किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए, कड़ी मेहनत या एक्सरसाइज करते समय, खासकर गर्म और उमस भरे मौसम में, पर्याप्त पानी पीना जरूरी है.

अगर शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाए
जानकारों का कहना है कि तेज धूप या बहुत ज्यादा गर्मी वाली जगहों पर लंबे समय तक काम करने से शरीर से पानी और नमक तेजी से कम होता है, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है. जब शरीर में पानी का स्तर इस तरह कम होता है, तो किडनी के काम करने पर दबाव बढ़ जाता है. इस संदर्भ में, द लैंसेट रीजनल हेल्थ- साउथईस्ट एशिया जर्नल के अनुसार, धूप में काम करने वाले किसानों और मजदूरों को गर्मी और शारीरिक तनाव के कारण क्रोनिक किडनी फेलियर का खतरा हो सकता है.

विशेषज्ञ किडनी की समस्याओं और खून में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने से बचने के लिए जीवनशैली और खान-पान में बदलाव करने का सुझाव देते हैं. वे तरबूज़, खीरा और पालक जैसी पानी से भरपूर चीजें खाने की सलाह देते हैं. उनका कहना है कि नारियल पानी शरीर से गंदगी बाहर निकालने में मदद करता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है. वे रोजाना कसरत करने और वजन सही बनाए रखने की सलाह भी देते हैं, साथ ही किडनी की समस्याओं से बचने के लिए शराब और धूम्रपान से दूर रहने को कहते हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)

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