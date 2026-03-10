ETV Bharat / health

उम्र या वजन के हिसाब से आपको रोज कितना प्रोटीन लेना चाहिए? एक्सपर्ट्स से जानें

हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए कई न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है. प्रोटीन उन्हीं न्यूट्रिएंट्स में से एक है. यह मसल्स, टिशू और अंदरूनी अंगों को बनाने और रिपेयर करने में मदद करता है. प्रोटीन एंजाइम, हॉर्मोन और एंटीबॉडी बनाने में भी जरूरी भूमिका निभाता है जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. शरीर की जरूरतों के हिसाब से, एक आम इंसान को हर दिन शरीर के वजन के हर किलोग्राम के हिसाब से 0.8–1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है. इस खबर में जानें कि उम्र के हिसाब से शरीर को हर रोज कितने प्रोटीन की जरूरत होती है. साथ ही, प्रोटीन की कमी के कारण होने वाली समस्याएं और प्रोटीन से भरपूर खाने की चीजों के बारे में भी विस्तार से जानें...

एक्सपर्ट्स का कहना है कि वजन घटाने के लिए प्रोटीन जरूरी है. यह हड्डियों, मसल्स और स्किन के लिए भी एक जरूरी न्यूट्रिएंट है. स्किन, बाल और नाखून मुख्य रूप से केराटिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं, जो ताकत और लचीलापन देता है. यह प्रोटीन टिशू रिपेयर, स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है. एक आम एडल्ट को हर दिन शरीर के वजन के हर किलोग्राम के हिसाब से लगभग 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है

एक उम्र के हिसाब से शरीर को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? जानें

किसी व्यक्ति को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यह उसकी उम्र और शरीर के वजन पर निर्भर करता है, जैसे कि...

आयु वर्ग प्रोटीन बच्चा शरीर के प्रत्येक किलोग्राम वजन के लिए 1.1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है. बच्चे प्रति किलोग्राम वजन के लिए 1.0 से 1.2 ग्राम की आवश्यकता होती है. किशोरों शारीरिक बदलाव और ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, हर किलोग्राम वजन के लिए 0.9 से 1.0 ग्राम की जरूरत होती है वयस्कों हेल्दी बड़ों को मसल्स की ताकत बनाए रखने के लिए हर किलोग्राम बॉडी वेट पर 0.8 से 1.0 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है. वृद्ध उम्र बढ़ने के साथ मसल्स लॉस को कम करने के लिए, आपको अपने शरीर के वजन के हर किलोग्राम पर 1.0 से 1.2 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है.

गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं

प्रेग्नेंट महिलाओं को बच्चे के विकास और दूध बनने के लिए नॉर्मल से ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है. इस दौरान, महिलाओं को टिशू ग्रोथ के लिए भी ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके लिए रोजाना की कैलोरी का 10 से 35 परसेंट या लगभग 70-71 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है.