दिन में कितनी बार हवा छोड़ना सही है? जानें पेट में क्यों बनती है गैस?

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी ने लोगों के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखना मुश्किल बना दिया है. गलत खान-पान और अनियमित जीवनशैली ने पेट की समस्याओं को आम बना दिया है. खासकर, कई लोग रोजाना गैस, अपच, कब्ज और एसिडिटी से जूझते हैं. इस आम, लेकिन अक्सर उपहास की जाने वाली समस्याओं में से एक है पेट फूलना या गैस पास करना. इसे फार्टिंग, पाद आना, हवा छोड़ना या मेडिकल भाषा में फ्लैटुलेंस भी कहा जाता है, वैसे तो गैस बनना और पास होना एक पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेस है जिसका अनुभव हर कोई करता है, फिर भी लोग अक्सर इसका मजाक उड़ाते हैं, खासकर जब यह अचानक पेट से आवाजें निकालने लगे. अलग-अलग लोगों में गैस अलग-अलग मात्रा में निकलती है. हालांकि, अगर गैस की मात्रा सामान्य से अधिक हो या लक्षण बदल जाएं, तो डॉक्टर से सलाह लेना उचित है. इस खबर में जानिए कि एक व्यक्ति आम तौर पर एक दिन में कितनी बार गैस पास कर सकता है, मतलब एक दिन में कितनी बार पाद आना सामान्य है...

कितनी बार गैस निकलना सामान्य है

मेडलाइन प्लस (MedlinePlus) की वेबसाइट के मुताबिक, ज्यादातर लोग दिन में 10 से 20 बार गैस छोड़ते हैं. इस सीमा के भीतर, शरीर ज्यादातर गंधहीन गैसें छोड़ता है, जिनमें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं, जबकि थोड़ी मात्रा में दुर्गंध भी आ सकती है. अगर आपकी दैनिक संख्या इस सीमा के भीतर है, तो इसे हेल्दी और सामान्य माना जाता है और यह दर्शाता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भोजन को अच्छी तरह पचा रहा है. हालांकि, यह संख्या आपके डाइजेस्टिव हेल्थ, आंत के बैक्टीरिया और आहार के आधार पर अलग हो सकता है. लेकिन, अगर गैस पास करने की फ्रिक्यूइंसी दिन में 25 बार से ज्यादा हो या पेट दर्द, दस्त या वजन कम होने जैसे लक्षणों के साथ हो, तो डॉक्टर से सलाह लेना उचित हो सकता है. कहने का मतलब है कि दिन में 25 से ज्यादा बार गैस पास करना खराब गट हेल्थ या किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है.

पेट गैस क्यों और कैसे बनती है?

NIH की वेबसाइट के मुताबिक, डाइजेशन प्रोसेस के दौरान हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं. पाचन ठीक से न होने पर, ये गैसें पेट में जमा हो जाती हैं, जिससे पेट फूलना, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसा अक्सर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेस्ट ना होने के कारण होता है, जिन्हें बाद में बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा तोड़ा जाता है और इस प्रक्रिया में गैसें उत्पन्न होती हैं. इसका मतलब है कि जब कार्बोहाइड्रेट पच नहीं पाते, तो वे बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं, जहां बैक्टीरिया उन्हें किण्वित करते हैं, जिससे गैसें उत्पन्न होती हैं जो बाद में पेट फूलने के रूप में बाहर निकलती हैं. यह प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट असहिष्णुता या कुछ प्रकार के खाद्य पदार्थों के कारण हो सकती है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम उन कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से नहीं तोड़ पाते. इसके साथ ही पेट में गैस बनने के कई कारण होते हैं. बहुत जल्दी-जल्दी खाना, खाते समय बातें करना, भोजन को ठीक से न चबाना या कुछ तैलीय खाद्य पदार्थों का सेवन भी इसके कुछ मुख्य कारण हैं. इसके अलावा, ज्यादा खाना या कमजोर डाइजेस्टिव सिस्टम भी पेट में गैस का कारण बन सकता है.