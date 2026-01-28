ETV Bharat / health

डायबिटीज के मरीजों को रोजाना कितनी और किस तरह से खानी चाहिए अंजीर? जानिए इसके फायदे

डायबिटीज एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर डायबिटीज वाले लोग अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, तो भी यह समय के साथ धीरे-धीरे जरूरी अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है. यह बीमारी शरीर के हर अंग को प्रभावित कर सकती है, जिसमें आंखें, दिल और किडनी शामिल हैं. किडनी हाई ब्लड शुगर से होने वाले नुकसान के लिए खास तौर पर ज्यादा संवेदनशील होती हैं. डॉक्टर इस स्थिति को 'डायबिटिक नेफ्रोपैथी' कहते हैं. क्योंकि यह समस्या अंदरूनी होती है और बाहर से दिखाई नहीं देती, इसलिए डायबिटिक मरीजों के लिए रेगुलर किडनी चेक-अप करवाना और हेल्दी डाइट बनाए रखना बहुत जरूरी है.

अंजीर ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करते हैं

इस संदर्भ में, डॉक्टर कहते हैं कि अंजीर खाना डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होता है. कई स्टडीज में यह सामने आया है कि अंजीर में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, और इसमें मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है. 2019 मेंजर्नल ऑफ न्यूट्रिशन रिसर्च में पब्लिश एक स्टडी के अनुसार, रोजाना दो अंजीर खाने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा, यह भी साबित हुआ है कि अंजीर खाने से दिल की बीमारी और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव हो सकता है.

आप रोजाना कितने अंजीर खा सकते हैं? क्या इन्हें भिगोकर खाना अच्छा है? अंजीर के पूरे फायदे पाने के लिए इन्हें किस तरह खाना चाहिए? आइए जानते हैं...

एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक व्यक्ति रोजाना दो अंजीर खा सकता है. दो से ज्यादा अंजीर खाने से नुकसान हो सकता है. इसलिए, इन्हें सीमित मात्रा में खाना ज्यादा फायदेमंद होता है. एक्सपर्ट्स यह भी सलाह देते हैं कि भीगे हुए अंजीर खाना अधिक फायदेमंद होता है. इसके लिए, रात को सोने से पहले दो अंजीर पानी में भिगो दें. अगर हो सके, तो उन्हें बादाम और अखरोट के साथ भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं. इससे आपकी पूरी सेहत को फायदा होगा, जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल भी शामिल है.

अंजीर खाने के अन्य फायदे