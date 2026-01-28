डायबिटीज के मरीजों को रोजाना कितनी और किस तरह से खानी चाहिए अंजीर? जानिए इसके फायदे
सब जानते हैं कि रोज अंजीर खाने से कई फायदे होते हैं. लेकिन इसे कैसे और कितना खाना चाहिए?इस खबर के माध्यम से जानते हैं..
Published : January 28, 2026 at 12:30 PM IST
डायबिटीज एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर डायबिटीज वाले लोग अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, तो भी यह समय के साथ धीरे-धीरे जरूरी अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है. यह बीमारी शरीर के हर अंग को प्रभावित कर सकती है, जिसमें आंखें, दिल और किडनी शामिल हैं. किडनी हाई ब्लड शुगर से होने वाले नुकसान के लिए खास तौर पर ज्यादा संवेदनशील होती हैं. डॉक्टर इस स्थिति को 'डायबिटिक नेफ्रोपैथी' कहते हैं. क्योंकि यह समस्या अंदरूनी होती है और बाहर से दिखाई नहीं देती, इसलिए डायबिटिक मरीजों के लिए रेगुलर किडनी चेक-अप करवाना और हेल्दी डाइट बनाए रखना बहुत जरूरी है.
अंजीर ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करते हैं
इस संदर्भ में, डॉक्टर कहते हैं कि अंजीर खाना डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होता है. कई स्टडीज में यह सामने आया है कि अंजीर में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, और इसमें मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है. 2019 मेंजर्नल ऑफ न्यूट्रिशन रिसर्च में पब्लिश एक स्टडी के अनुसार, रोजाना दो अंजीर खाने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा, यह भी साबित हुआ है कि अंजीर खाने से दिल की बीमारी और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव हो सकता है.
आप रोजाना कितने अंजीर खा सकते हैं? क्या इन्हें भिगोकर खाना अच्छा है? अंजीर के पूरे फायदे पाने के लिए इन्हें किस तरह खाना चाहिए? आइए जानते हैं...
एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक व्यक्ति रोजाना दो अंजीर खा सकता है. दो से ज्यादा अंजीर खाने से नुकसान हो सकता है. इसलिए, इन्हें सीमित मात्रा में खाना ज्यादा फायदेमंद होता है. एक्सपर्ट्स यह भी सलाह देते हैं कि भीगे हुए अंजीर खाना अधिक फायदेमंद होता है. इसके लिए, रात को सोने से पहले दो अंजीर पानी में भिगो दें. अगर हो सके, तो उन्हें बादाम और अखरोट के साथ भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं. इससे आपकी पूरी सेहत को फायदा होगा, जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल भी शामिल है.
अंजीर खाने के अन्य फायदे
कब्ज: अंजीर कब्ज से परेशान लोगों के लिए एक बेहतरीन फूड है. कब्ज वाले लोगों को रोजाना खाली पेट दो भीगे हुए अंजीर खाने चाहिए. इससे पेट साफ होता है और कब्ज से राहत मिलती है.
वजन कम करने में मदद: बहुत से लोग वजन कम करने की कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते. ऐसे में, अंजीर में मौजूद अधिक फाइबर इसे वजन कम करने वालों के लिए एक बेहतरीन खाना बनाता है. सुबह खाली पेट अंजीर खाने से वजन कम करने में मदद मिलती है. ध्यान रखें कि ज्यादा अंजीर खाने से वजन बढ़ भी सकता है.
ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है: डॉक्टर कहते हैं कि अंजीर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. अंजीर खाने से शरीर में ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी कम होता है. इससे धमनियों में ब्लॉकेज नहीं होता, जिससे दिल की सेहत बेहतर होती है.
हार्मोनल असंतुलन: डॉक्टरों का कहना है कि रोजाना अंजीर खाने से हार्मोनल असंतुलन को ठीक करने में मदद मिल सकती है. हार्मोनल असंतुलन मेनोपॉज के बाद की महिलाओं और जिन्हें पीरियड्स की समस्या होती है, उनमें ज्यादा आम है. इसलिए, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि इन समस्याओं से जूझ रही महिलाएं अपनी डाइट में अंजीर जरूर शामिल करें.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)