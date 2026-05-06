हफ्ते में कितने अंडे खाने से आपकी याददाश्त हो सकती है बेहतर? स्टडी में बड़ा खुलासा, जानिए वैज्ञानिकों की राय
हर हफ्ते इतनेअंडे खाने से याददाश्त तेज हो सकती है और बढ़ती उम्र के साथ डिमेंशिया से बचाव में मदद मिल सकती है, जानें...
Published : May 6, 2026 at 2:05 PM IST
अल्जाइमर डिजीज एक ब्रेन डिसऑर्डर है. जो धीरे-धीरे याददाश्त और सोचने की क्षमता को कमजोर कर देती है. अल्जाइमर की वजह से याददाश्त, सोचने और व्यवहार से जुड़ी समस्याएं होती हैं, जो आखिर में सबसे आसान काम करने की क्षमता को भी खत्म कर देती हैं. अल्जाइमर से पीड़ित लोगों के व्यवहार और पर्सनैलिटी में भी बदलाव आते हैं. अल्जाइमर बीमारी एक तरह का डिमेंशिया है जो आमतौर पर 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को होता है. इस बीमारी में याद रखने, सोचने, भाषा समझने और सीखने में समस्या होती है. दिमाग की ये समस्याएं समय के साथ और खराब होती जाती हैं. भारत में 40 लाख से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह के डिमेंशिया से पीड़ित हैं और दुनिया भर में कम से कम एक करोड़ लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं, जिससे यह बीमारी एक ग्लोबल हेल्थ संकट बन गई है, जिसका समाधान बहुत जरूरी है.
अल्जाइमर एसोसिएशन के अनुसार, यह बीमारी भारत में भी तेजी से फैल रही है. 2025 तक, देश में 40 लाख से ज्यादा लोगों के डिमेंशिया से पीड़ित होने की उम्मीद है. अनुमान है कि 2030 तक यह आकड़ा 82 लाख तक पहुंच सकता है, और 2050 तक, यह आशंका है कि यह संख्या तीन गुना (1 करोड़ 23 लाख से ज्यादा) हो सकती है. विश्व स्तर पर, 2025 तक, इस बीमारी से 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने का अनुमान है. अनुमान है कि 2030 तक यह आंकड़ा बढ़कर 14 करोड़ हो जाएगा. इसके अलावा, विशेषज्ञों का कहना है कि हर तीन सेकंड में इस बीमारी का एक नया मामला सामने आएगा. हालांकि अल्जाइमर का अभी तक कोई पक्का इलाज नहीं मिला है, लेकिन इसे सही मेडिकल इलाज और पूरी तरह से स्वस्थ जीवनशैली (जिसमें रोजाना व्यायाम, पौष्टिक भोजन और ऐसे ही अन्य उपाय शामिल हैं) के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है.
अंडे अल्जाइमर से बचाने में मदद कर सकते हैं
वैज्ञानिक अब अल्जाइमर जैसी दिमाग की बढ़ती बीमारियों से लड़ने के लिए सिर्फ दवाओं पर निर्भर नहीं हैं. 2026 के एक नए शोध के अनुसार, वैज्ञानिकों ने बताया है कि अंडे अल्जाइमर के जोखिम को कम करने में मददगार हो सकते हैं. अध्ययनों से पता चला है कि हफ्ते में 1 से 5 अंडे खाने से अल्जाइमर और याददाश्त से जुड़ी बीमारियों (डिमेंशिया) का जोखिम काफी हद तक कम हो सकता है. अंडों में पाए जाने वाले पोषक तत्व (जैसे कोलीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और ल्यूटिन) दिमाग के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाते हैं.
बता दें, अंडे हमारी रोज की डाइट का एक बहुत ही आम हिस्सा हैं, ये आसानी से मिल जाते हैं और इन्हें खाने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती है. रिसर्च के मुताबिक, हफ्ते में एक या एक से ज्यादा अंडे खाने से अल्जाइमर का खतरा 47 परसेंट तक कम हो सकता है. एक और स्टडी में पाया गया कि हफ्ते में कम से कम 5 बार अंडे खाने से यह खतरा 27 परसेंट तक कम हो जाता है.
स्टडी क्या कहती है?
यूरोकैलर्ट में पब्लिश इस स्टडी में, करीब 40,000 बुज़ुर्ग लोगों पर 15 साल से ज्यादा समय तक नजर रखी गई. इसमें पाया गया कि जो लोग हफ्ते में दो से चार बार अंडे खाते थे, उनमें अल्जाइमर का खतरा लगभग 20 फीसदी कम हो गया. इसे बढ़ाकर हफ्ते में पांच या उससे ज्यादा बार करने पर खतरा थोड़ा और (यानी 27 फीसदी तक) कम हो गया, 2026 के एडवेंटिस्ट हेल्थ स्टडी-2 (AHS-2) के हालिया निष्कर्षों से एक बेहद आशाजनक रुझान सामने आया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि अंडों का संतुलित और नियमित सेवन बुजुर्गों में अल्जाइमर रोग और संज्ञानात्मक गिरावट के रिस्क को कम कर सकता है. हालांकि, इसपर अभी और शोध की जरूरत है.
अंडे दिमाग के लिए फायदेमंद क्यों हो सकते हैं?
शुरुआत के लिए, अंडे कोलीन से भरपूर होते हैं. यह एसिटाइलकोलीन का एक बिल्डिंग ब्लॉक है. अंडे में B12, फोलेट, ल्यूटिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट और यहां तक कि ओमेगा-3 फैट भी भरपूर मात्रा में होते हैं. ये सभी पोषक तत्व मिलकर आपके दिमाग की कोशिकाओं को बचाने में मदद करते हैं और नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को कम कर सकते हैं.
अंडे सिर्फ आपके दिमाग के लिए ही अच्छे नहीं हैं. वे पूरे प्रोटीन के सबसे अच्छे सोर्स में से एक हैं, आंखों की सेहत में मदद करते हैं, हड्डियों को मजबूत रखते हैं, और उनकी एनर्जी धीरे-धीरे रिलीज करते हैं, जिससे आपको ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस होता है. अगर कोलेस्ट्रॉल आपके लिए चिंता की बात है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है. ज्यादातर सबूतों के मुताबिक, दो से चार अंडे खाना सेहत के लिए अच्छा है. ज्यादातर लोगों के लिए रोज एक अंडा खाना सुरक्षित माना जाता है. हफ्ते में पांच या उससे ज्यादा बार अंडे खाना भी ठीक है, लेकिन इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है. अंडे तब सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं जब उन्हें सब्जियों, फाइबर और अन्य पौष्टिक चीजों के साथ खाया जाए.
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