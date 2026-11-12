निमोनिया आपके पूरे शरीर को कैसे करता है प्रभावित? जानिए लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग क्यों होते हैं लक्षण
स्मोकिंग, बहुत ज्यादा शराब पीना, खराब न्यूट्रिशन, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, (जैसे डायबिटीज या फेफड़ों की बीमारी) और कमजोर इम्यून सिस्टम, ये सभी...
Published : November 12, 2026 at 1:34 PM IST
'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी' और स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, दुनिया भर में हर साल लगभग 21 लाख से 25 लाख लोगों की मौत निमोनिया से होती है. यह आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण इस बीमारी की पहचान और इलाज में होने वाली देरी है. इस खबर में, हम जानेंगे कि निमोनिया इतना खतरनाक क्यों है और इससे सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है...
निमोनिया क्या है?
हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. के. युगावीर गौड़ का कहना है कि निमोनिया सांस की एक गंभीर बीमारी है. यह वायरस, बैक्टीरिया या फंगस से होने वाले इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है. इस कंडीशन में, फेफड़ों में हवा की थैलियों में फ्लूइड या पस भर जाता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है. आसान शब्दों में, लोग अक्सर इसे फेफड़ों में फ्लूइड भरना कहते हैं.
निमोनिया शरीर को कैसे करता है प्रभावित?
डॉ. के. युगावीर गौड़ का कहना है कि निमोनिया के कारण फेफड़े खून में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुँचा पाते, जिससे शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है. जब संक्रमण फेफड़ों में गहराई तक पहुंच जाते हैं, तो हवा की छोटी-छोटी थैलियां (air sacs) सूज जाती हैं और उनमें तरल पदार्थ भर जाता है।. हवा का आना-जाना ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए शरीर की जरूरत पूरी करने के लिए आपको तेज और ज़ोर-ज़ोर से सांस लेनी पड़ती है. यही वजह है कि थोड़ा सा चलने पर भी आपकी सांस फूलने लगती है.
निमोनिया होने पर शरीर में क्या लक्षण दिखाई देते है
निमोनिया होने पर आपका शरीर बीमारी से लड़ने की स्थिति (fight mode) में आ जाता है, जिसके कारण आपको कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं:
- बुखार आना, साथ ही पसीना आना या कंपकंपी छूटना
- खांसी होना, जिसमें कभी-कभी गाढ़ा पीला या हरा बलगम भी आ सकता है
- गहरी सांस लेने पर छाती में दर्द होना
- बहुत ज्यादा थकान और शरीर में दर्द होना
- दिल की धड़कन तेज होना, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है
लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं
डॉ. के. युगावीर गौड का कहना है कि सभी लोगों में एक जैसे लक्षण नहीं दिखते. किसी बुजुर्ग व्यक्ति में केवल उलझन या बहुत अधिक सुस्ती जैसे लक्षण दिख सकते हैं, जबकि उन्हें खांसी बहुत कम या बिल्कुल न हो. इसके विपरीत, किसी छोटे बच्चे में दूध पीने में कठिनाई या बहुत अधिक चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं.
अच्छी बात यह है कि सही देखभाल से फेफड़े पूरी तरह ठीक हो सकते हैं. भरपूर आराम करने, खूब सारे लिक्विड पीने और डॉक्टर के बताए इलाज को मानने से फेफड़ों को ठीक होने के लिए जरूरी समय मिल जाएगा. हालांकि, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो बिल्कुल भी इंतजार न करें, तुरंत डॉक्टर से मिलें.
निमोनिया इतना खतरनाक क्यों है?
निमोनिया एक बहुत गंभीर और जानलेवा बीमारी हो सकती है क्योंकि यह फेफड़ों के काम करने के तरीके पर असर डालती है. यह शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को तेजी से कम कर सकती है. इसके अलावा, अगर इन्फेक्शन फैलता है, तो यह दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है. यह अक्सर आम सर्दी-ज़ुकाम जैसे लक्षणों से शुरू होता है, जिससे कई लोग मेडिकल चेक-अप कराने में देर कर देते हैं.
जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है: अगर फेफड़ों का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है, तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है. ऐसे मामलों में, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन या ब्रीदिंग मशीन (वेंटिलेटर) की जरूरत पड़ सकती है.
जब इन्फेक्शन फैलता है: जर्म्स फेफड़ों से ब्लडस्ट्रीम में जा सकते हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकते हैं. इस कंडीशन को 'सेप्सिस' कहते हैं और इसके लिए तुरंत इमरजेंसी मेडिकल केयर की जरूरत होती है. निमोनिया से दूसरी कॉम्प्लीकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि...
- फेफड़ों के आसपास तरल पदार्थ (फ्लूइड) जमा होना
- फेफड़ों के अंदर मवाद से भरी थैलियां (फोड़े या एब्सेस) बनना
- पहले से मौजूद दिल या फेफड़ों की बीमारियों का और बिगड़ जाना
किसे होता है अधिक खतरा?
स्मोकिंग, बहुत ज्यादा शराब पीना, खराब न्यूट्रिशन, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, (जैसे डायबिटीज या फेफड़ों की बीमारी) और कमजोर इम्यून सिस्टम, ये सभी आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कम कर देते हैं, जिससे निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है. बहुत छोटे बच्चों और बुजुर्गों में इसका खतरा सबसे अधिक होता है. क्योंकि छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम पूरी तरह विकसित नहीं होता है. वहीं, बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है.
जल्दी इलाज शुरू करने से फेफड़ों की सुरक्षा होती है और जटिलताओं का खतरा कम हो जाता है. इसलिए, लगातार रहने वाली या बिगड़ती हुई खांसी या बुखार को नजरअंदाज न करें. समय रहते पता चलने पर, ज्यादातर लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं. इसके अलावा, टीकाकरण, नियमित रूप से हाथ धोना, पर्याप्त नींद लेना और धुएं के संपर्क में आने से बचना, ये सभी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यून सिस्टम) को मजबूत करने में मदद करते हैं, जिससे आपको निमोनिया होने का खतरा कम हो सकता है.
निमोनिया कैसे होता है?
निमोनिया तब होता है जब कीटाणु आपके शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली को भेदकर फेफड़ों के अंदर गहराई तक पहुंच जाते हैं। सामान्य परिस्थितियों में, आप पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं. आपकी श्वसन नली में मौजूद छोटे-छोटे बाल और बलगम धूल और कीटाणुओं को फंसा लेते हैं, और खांसने पर ये बाहर निकल जाते हैं. लेकिन, जब कोई कीटाणु बहुत ताकतवर होता है या आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यून सिस्टम) कमजोर हो जाती है, तो वह कीटाणु अंदर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अपनी संख्या बढ़ाने लगता है.
इसके बाद, आपका इम्यून सिस्टम प्रभावित जगह पर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स भेजता है. इस लड़ाई से सूजन होती है, और एयर सैक में फ्लूइड और पस भर जाता है. इसे ही निमोनिया कहते हैं.
कीटाणु आपके फेफड़ों तक कैसे पहुंचते हैं?
- खांसने या छींकने पर निकलने वाली बूंदों को सांस के साथ अंदर लेने से.
- किसी दूषित सतह को छूने के बाद नाक या मुंह को छूने से.
- भोजन, पेय पदार्थ या लार का गलत तरीके से शरीर में चले जाने से.
बैक्टीरिया, वायरस और, कभी-कभी, फंगस सभी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं. निमोनिया अक्सर सर्दी या फ्लू के बाद होता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)