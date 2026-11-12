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निमोनिया आपके पूरे शरीर को कैसे करता है प्रभावित? जानिए लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग क्यों होते हैं लक्षण

निमोनिया आपके पूरे शरीर को कैसे करता है प्रभावित? जानिए लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग क्यों होते हैं लक्षण ( GETTY IMAGES )

'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी' और स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, दुनिया भर में हर साल लगभग 21 लाख से 25 लाख लोगों की मौत निमोनिया से होती है. यह आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण इस बीमारी की पहचान और इलाज में होने वाली देरी है. इस खबर में, हम जानेंगे कि निमोनिया इतना खतरनाक क्यों है और इससे सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है...

निमोनिया क्या है?

हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. के. युगावीर गौड़ का कहना है कि निमोनिया सांस की एक गंभीर बीमारी है. यह वायरस, बैक्टीरिया या फंगस से होने वाले इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है. इस कंडीशन में, फेफड़ों में हवा की थैलियों में फ्लूइड या पस भर जाता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है. आसान शब्दों में, लोग अक्सर इसे फेफड़ों में फ्लूइड भरना कहते हैं.