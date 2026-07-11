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मेटाबोलिक सिंड्रोम लिवर पर कैसे डालता है असर? शहरी भारत के लोग ज्यादा क्यों होते हैं इसके शिकार?

मेटाबोलिक सिंड्रोम को किसी एक अलग बीमारी के तौर पर नहीं, बल्कि सेहत से जुड़ी खतरनाक चेतावनियों के एक समूह के तौर पर देखा जाना चाहिए.

मेटाबोलिक सिंड्रोम कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि कई स्वास्थ्य समस्याओं का समूह है. यह ऐसी बीमारियों का समूह है जो मिलकर दिल की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाती हैं. अगर इनमें से कोई भी तीन स्थितियां एक साथ हों, तो इसे मेटाबोलिक सिंड्रोम माना जाता है. इससे स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे धमनियों की दीवारों में प्लाक का जमा होना (एथेरोस्क्लेरोसिस) और अंगों को नुकसान पहुंचने से जुड़ी जटिलताएं.

मेटाबोलिक सिंड्रोम लिवर पर कैसे असर डालता है?

मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में हेपेटोलॉजी और लिवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, डॉ. चेतन कलाल बताते हैं कि लिवर शरीर का मुख्य मेटाबोलिक अंग होता है. यह पाचन तंत्र से गुज़रने वाली हर चीज को तोड़ता है, फैट जमा करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और खून से टॉक्सिन्स को साफ करता है. जैसे-जैसे मेटाबोलिक सिंड्रोम बढ़ता है, लिवर पर दबाव भी बढ़ता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण, हेपेटोसाइट्स (लिवर की कोशिकाओं) में ज्यादा फैट जमा होने लगता है. इस स्टेज को मेटाबोलिक-एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज (MASLD) कहा जाता है, जिसे पहले नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के नाम से जाना जाता था.

मेटाबोलिक सिंड्रोम (जैसे फैटी लिवर या MASLD) के शुरुआती दौर में, लिवर में फैट जमा होने से दबाव तो जरूर बढ़ता है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है. इस स्टेज पर लिवर के टिश्यू को कोई स्थायी नुकसान नहीं पहुंचता, दूसरे शब्दों में, हुए नुकसान की भरपाई की जा सकती है. हालांकि, अगर मेटाबोलिक गड़बड़ी का समय पर इलाज न किया जाए, तो कुछ मरीजों में यह मेटाबोलिक-एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस (MASH) में बदल जाता है. इस स्थिति में, फैट से भरे लिवर में सूजन आ जाती है और हेपेटोसाइट्स (लिवर सेल्स) मरने लगती हैं.

साथ ही, फाइब्रोसिस (स्कार टिशू का जमा होना) लिवर के फंक्शनल टिशू की जगह लेने लगता है. कुछ मरीजों में, फाइब्रोसिस सिरोसिस में बदल जाता है, और कुछ छोटे लेकिन खास ग्रुप में, यह हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा (लिवर कैंसर) में बदल जाता है. यह सिर्फ एक थ्योरेटिकल रिस्क नहीं है जो धीरे-धीरे बढ़ता है, मेटाबोलिक लिवर डिजीज से होने वाला लिवर कैंसर (जो शराब न पीने या वायरल हेपेटाइटिस के बिना होता है) अब शहरी भारत में 40 से 50 साल के मरीजों में एक असली क्लिनिकल सच्चाई है.

पेट से जुड़ी बीमारियों भूलकर भी न करें नजरअंदाज

पेट से जुड़ी बीमारियों को अक्सर तब तक नजरअंदाज किया जाता है जब तक वे गंभीर न हो जाएं. पाचन तंत्र एनर्जी लेवल से लेकर इम्यूनिटी तक, हर चीज के लिए बहुत जरूरी है. मेटाबोलिक सिंड्रोम होने पर लिवर सबसे पहले प्रभावित होता है, मेटाबोलिक सिंड्रोम और लिवर के बीच सीधा संबंध है. यह प्रोसेस अक्सर चुपचाप चलती रहती है, यह बिना किसी साफ़ लक्षण के सालों तक चुपचाप विकसित होता रहता है और आखिरकार सिरोसिस या गंभीर नुकसान का कारण बनता है.

शहरी भारत के लोग इसके प्रति खास तौर पर क्यों हैं संवेदनशील?

शहरी भारतीयों की प्रोफेशनल लाइफस्टाइल और मेटाबोलिक लिवर डिजीज से जुड़े रिस्क फैक्टर्स में काफी समानता है. मेटाबोलिक इम्बैलेंस से लिवर में फैट जमा हो जाता है, यह कंडीशन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज्यादा कैलोरी वाले माहौल, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स का ज्यादा सेवन, लगातार नींद की कमी और स्ट्रेस के कारण बढ़े हुए कोर्टिसोल लेवल की वजह से होती है. यह भी देखा गया है कि पश्चिमी देशों के लोगों की तुलना में, भारतीयों को कम BMI लेवल होने पर भी मेटाबोलिक लिवर डिजीज होने का जेनेटिक रिस्क ज्यादा होता है. असल में, ऐसे लोग भी हैं जो ज्यादा वजन न होने के बावजूद इस कंडीशन से पीड़ित हैं.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, यह समस्या काफी आम है. अनुमानों के अनुसार, भारत के शहरों में रहने वाले 25 से 38 प्रतिशत वयस्कों को फैटी लिवर की समस्या है, और 30 से 50 साल की उम्र के लोगों में यह तेजी से बढ़ रही है. इनमें से ज्यादातर लोगों को इस समस्या के बारे में पता ही नहीं होता, उन्होंने अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन नहीं करवाया होता है. भले ही उन्होंने लिवर फंक्शन टेस्ट करवाया हो, फिर भी नतीजे सामान्य आ सकते हैं, क्योंकि लिवर में ज्यादा फैट या शुरुआती स्टेज की फाइब्रोसिस होने के बावजूद, स्टैंडर्ड ALT और AST की रीडिंग सामान्य रेंज में ही रह सकती है.

ध्यान दें

जब तक लिवर पर बहुत ज्यादा दबाव न हो, तब तक वह दर्द के संकेत नहीं भेजता है. किसी व्यक्ति को बिना किसी लक्षण के भी स्टेज 2 या स्टेज 3 की फाइब्रोसिस हो सकती है. इसीलिए मेटाबोलिक लिवर बीमारी की शुरुआती जांच जरूरी है, खासकर उन मरीजों के लिए जिन्हें सेंट्रल ओबेसिटी (पेट के आसपास चर्बी), ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ा हुआ स्तर या प्री-डायबिटिक ब्लड शुगर लेवल की समस्या हो. लक्षण दिखने का इंतजार न करें, अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो जरूर जांच करवाएं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)