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क्या इम्पैक्टेड अक्ल दाढ़ से के कारण हो सकता है मुंह का कैंसर? जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ

अक्ल दाढ़ (wisdom teeth) आमतौर पर 17 से 25 साल की उम्र के बीच निकलती हैं. चूंकि अक्सर जबड़े में इनके लिए पर्याप्त जगह नहीं होती, इसलिए ये अजीब कोणों पर निकल सकती हैं, मसूड़ों के अंदर फंसी रह सकती हैं (इम्पैक्टेड हो सकती हैं), या दर्द और संक्रमण का कारण बन सकती हैं, ऐसी समस्याएं जिनसे मुंह की सेहत से जुड़ी गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं. नतीजतन, लोग अक्सर इन्हें निकलवा देते हैं. हालांकि, कई लोग डॉक्टरों से पूछते हैं कि क्या अक्ल दाढ़ मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ा सकती हैं या इसके विकास में योगदान दे सकती हैं. इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ें...

अक्ल दाढ़ और मुंह के कैंसर के बीच संबंध

MRIIRS (फरीदाबाद) के मानव रचना डेंटल कॉलेज में ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग के प्रोफेसर और हेड, डॉ. कुमार रक्षक आनंद के अनुसार का कहना है कि अक्ल दाढ़ सीधे मुंह के कैंसर का कारण नहीं बनती हैं. हालांकि, वे अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी स्थितियां बना सकती हैं जिनसे खतरा बढ़ जाता है. क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, अक्ल दाढ़, जिन्हें थर्ड मोलर्स भी कहा जाता है, बड़े होने पर निकलने वाले दांतों का आखिरी सेट होता है और ये मुंह के बिल्कुल पीछे होते हैं. इन्हें 'अक्ल दाढ़' इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उस उम्र में निकलते हैं जब लोगों को मैच्योरिटी या अक्ल आ गई मानी जाती है. जब जबड़े में जगह कम होती है, तो वे इम्पैक्टेड (दब) हो जाते हैं, मतलब वे मसूड़ों के टिशू या हड्डी के नीचे फंसे रहते हैं. इम्पैक्टेड अक्ल दाढ़ कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकती हैं जिनसे आखिर में मुंह का कैंसर हो सकता है.

इसे ऐसे समझें कि जब अक्ल दाढ़ मसूड़ों के नीचे फंस जाती हैं, तो पानी से भरी थैलियां बन सकती हैं. अगर इन थैलियों को नहीं हटाया जाता है, तो वे सख्त हो सकती हैं और ट्यूमर बन सकती हैं, जिससे मुंह का कैंसर या दूसरी गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. इम्पैक्टेड अक्ल दाढ़ अपने आप में कैंसर नहीं होती हैं, उस जगह पर लगातार इन्फेक्शन या जलन मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ा सकती है.

दबी हुई अक्ल दाढ़ मुंह के कैंसर का खतरा कैसे बढ़ाती है?