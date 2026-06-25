सुस्त लाइफस्टाइल और लंबे समय तक बैठे रहने से बढ़ सकता है कैंसर का खतरा, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय
लंबे समय तक चुपचाप बैठे रहने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. इससे बचने के लिए हर घंटे उठकर दो मिनट टहलें और पूरे...
Published : June 25, 2026 at 3:23 PM IST
आज की जिंदगी ने हमें पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक बना दिया है. हम डेस्क पर काम करते हैं, कार में आते-जाते हैं, स्क्रीन के सामने आराम करते हैं, और उन कामों के लिए टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं जिनमें पहले शारीरिक मेहनत लगती थी. इन सुविधाओं ने प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाई है, लेकिन इन्होंने एक सुस्त लाइफस्टाइल को भी बढ़ावा दिया है, जिसे अब कैंसर समेत कई पुरानी बीमारियों का एक बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है.
वड़ोदरा के भाईलाल अमीन जनरल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. इति पारिख का कहना है कि बहुत से लोग कैंसर के खतरे को मुख्य रूप से स्मोकिंग, शराब पीने, जेनेटिक्स या पर्यावरण से जुड़ी वजहों से जोड़ते हैं. हालांकि, बढ़ते सबूत बताते हैं कि ज्यादा देर तक बैठे रहने और फिजिकल इनएक्टिविटी भी कुछ तरह के कैंसर होने में योगदान दे सकती है. इसलिए, सुस्त लाइफस्टाइल (सेडेंटरी लाइफस्टाइल) सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बन गई है, जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है.
बैठे रहने की आदत और कैंसर के बीच छिपा लिंक
डॉ. इति पारिख के अनुसार, बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल वह होती है जिसमें दिन के 6 या उससे अधिक घंटे बैठे या लेटे रहने में बीतते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती. इसके कारण शरीर की ऊर्जा की खपत न्यूनतम हो जाती है. चाहे कंप्यूटर पर काम करना हो, टीवी देखना हो, स्मार्टफोन इस्तेमाल करना हो, या लंबे समय तक ट्रैवल करना हो, बहुत से लोग अपना ज्यादातर दिन बैठे-बैठे बिताते हैं. इसके कारण शरीर की एनर्जी की खपत न्यूनतम हो जाती है.
इसके साथ ही रिसर्च से पता चला है कि लंबे समय तक बैठे रहने और एक्टिव न रहने से कई तरह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें कोलोरेक्टल, ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियल कैंसर के साथ-साथ मोटापे से जुड़े दूसरे कैंसर भी शामिल हैं. खास बात यह है कि यह खतरा सिर्फ ज्यादा वजन वाले लोगों तक ही सीमित नहीं है, जो लोग कभी-कभार एक्सरसाइज करते हैं, वे भी अगर अपना बाकी दिन बैठे रहते हैं तो उन पर इसका असर पड़ सकता है,
फिजिकल इनएक्टिविटी से कैंसर का खतरा कैसे बढ़ता है?
डॉ. इति पारिख का कहना है कि एक जगह बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल और कैंसर के बीच का लिंक मुश्किल है और इसमें कई बायोलॉजिकल प्रोसेस शामिल हैं...
- वजन बढ़ना और मोटापा- फिजिकल इनएक्टिविटी से वजन बढ़ता है और मोटापा होता है, जो कई तरह के कैंसर के लिए जाने-माने रिस्क फैक्टर हैं. शरीर में ज्यादा फैट हार्मोन लेवल को बदल सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा सकता है, और ऐसे हालात बना सकता है जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं.
- क्रोनिक सूजन- लंबे समय तक कोई एक्टिविटी न करने से शरीर में हल्की लेकिन लगातार सूजन हो सकती है. समय के साथ, पुरानी सूजन सेल्स और DNA को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है.
- हार्मोनल बदलाव- एक जगह बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल इंसुलिन, एस्ट्रोजन और ग्रोथ फैक्टर जैसे हार्मोन के बैलेंस पर असर डाल सकती है. इन हार्मोन का बढ़ा हुआ लेवल ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियल कैंसर जैसे कैंसर के बढ़ते खतरे से जुड़ा है.
- कमजोर इम्यून सिस्टम- रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इम्यून सिस्टम को एबनॉर्मल सेल्स को पहचानने और खत्म करने में मदद करती है. फिजिकल एक्टिविटी की कमी इस प्रोटेक्टिव असर को कम कर सकती है, जिससे कैंसर पैदा करने वाले सेल्स जिंदा रह सकते हैं और बढ़ सकते हैं.
मॉडर्न वर्क कल्चर और बढ़ते जोखिम
डॉ. इति पारिख के अनुसार, डेस्क-बेस्ड नौकरियों की ओर झुकाव ने रोजाना की फिजिकल एक्टिविटी को काफी कम कर दिया है. कई प्रोफेशनल्स काम के दौरान आठ से दस घंटे बैठे रहते हैं और फिर यात्रा और खाली समय में भी बैठे रहते हैं. ऑनलाइन लर्निंग, गेमिंग और स्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल के कारण बच्चे और किशोर भी ज्यादातर समय बैठे-बैठे बिताने लगे हैं. फिजिकल एक्टिविटी में यह धीरे-धीरे कमी अक्सर ध्यान नहीं जाती क्योंकि इसके तुरंत कोई लक्षण नहीं दिखते.हालांकि, समय के साथ, मेटाबॉलिज्म, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और कैंसर के खतरे पर इसका असर काफी गंभीर हो सकता है.
छोटे-छोटे बदलाव बड़ा ला सकते हैं फर्क
अच्छी बात यह है कि एक ही जगह बैठकर बिताए जाने वाले समय को कम करने के लिए बहुत ज्यादा कसरत या जीवनशैली में बड़े बदलावों की जरूरत नहीं होती है. छोटे-छोटे, लगातार किए जाने वाले कामों से सेहत को काफी फायदे हो सकते हैं. इसके लिए...
- हर घंटे थोड़ा हिलें-डुलें- हर घंटे थोड़ी देर टहलें, स्ट्रेचिंग करें या कुछ मिनट के लिए खड़े हों. थोड़ी देर हिलने-डुलने से भी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है और लंबे समय तक बैठे रहने के नुकसान कम हो सकते हैं.
- रेगुलर एक्सरसाइज का लक्ष्य रखें- वयस्कों को हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट मीडियम-इंटेंसिटी वाली फिजिकल एक्टिविटी करने की कोशिश करनी चाहिए. तेज चलना, साइकिल चलाना, तैरना, डांस करना, या कोई भी मजेदार एक्टिविटी इसमें मदद कर सकती है.
- अपने डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी शामिल करें- लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, फोन पर बात करते हुए चलें, अपनी कार एंट्रेंस से दूर पार्क करें, या दिन में छोटे-छोटे वॉकिंग ब्रेक लें.
- आराम के लिए स्क्रीन टाइम कम करें- आप टीवी और मोबाइल फोन स्क्रीन पर बिताए जाने वाले समय (स्क्रीन टाइम) को कम करके अपने दिन का बहुत सारा समय और ऊर्जा बचा सकते हैं. आप इस खाली समय का उपयोग सक्रिय गतिविधियों में कर सकते हैं जो आपकी उत्पादकता और शारीरिक फिटनेस को बढ़ाती हैं.
- हेल्दी वजन बनाए रखें- रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को फल, सब्जियों, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन से भरपूर बैलेंस्ड डाइट के साथ मिलाने से कैंसर का खतरा कम हो सकता है और पूरी हेल्थ बेहतर हो सकती है.
रोकथाम हमारे रोजाना के छोटे-छोटे फैसलों और अच्छी आदतों से ही होती है शुरू
डॉ. इति पारिख का कहना है कि सभी कैंसर को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ मामलों में आनुवंशिक कारण या उम्र जैसे कारक होते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है. हालांकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, लगभग 40 फीसदी कैंसर मामलों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर रोका या कम किया जा सकता है. लाइफस्टाइल की आदतें लंबे समय तक सेहत बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। फिजिकल एक्टिविटी कैंसर को रोकने के सबसे आसान और असरदार तरीकों में से एक है. यह न सिर्फ अलग-अलग तरह के कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करती है, बल्कि दिल की सेहत, मेंटल हेल्थ, एनर्जी लेवल और जिंदगी की पूरी क्वालिटी को भी बेहतर बनाती है.
एक सुस्त जीवनशैली में छोटी सी शुरुआत, जैसे कि लगातार बैठने के बजाय थोड़ा हिलना-डुलना, सेहत के लिए एक बहुत बड़ा और प्रभावी कदम साबित हो सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)