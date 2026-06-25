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सुस्त लाइफस्टाइल और लंबे समय तक बैठे रहने से बढ़ सकता है कैंसर का खतरा, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

सुस्त लाइफस्टाइल और लंबे समय तक बैठे रहने से बढ़ सकता है कैंसर का खतरा ( GETTY IMAGES )