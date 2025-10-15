ETV Bharat / health

पटाखों का धुआं स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक, जानें किसे रहना चाहिए सावधान?

रोशनी का त्योहार दिवाली, भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है. इस दिन गलियां, घर और मंदिर रंग-बिरंगी सजावट, खूबसूरत रंगोली और टिमटिमाती रोशनियों से सज जाते हैं. मिठाइयां बांटने और उपहारों का आदान-प्रदान करने से आपसी जुड़ाव और खुशी की भावना बढ़ती है. यह एक ऐसा त्योहार है जो अपनों को एक साथ लाता है. आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठता है. हालांकि, त्योहारी खुशियों के साथ-साथ दिवाली कुछ हेल्थ रिस्क और सुरक्षा संबंधी खतरे भी लेकर आती है. स्वादिष्ट भोजन, तेज पटाखों और बढ़ी हुई गतिविधियों का मेल कभी-कभी दुर्घटनाओं और मेडिकल इमरजेंसी का कारण बन सकता है. इस खबर में जानें कि पटाखों के धुएं से किसे और क्यों अधिक सावधान रहने की जरूरत है...

किसे अधिक सावधान रहने की जरूरत

पटाखों का धुआं सभी के लिए बेहद खतरनाक होता है, लेकिन यह बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से ही श्वसन या हृदय संबंधी समस्याओं से ग्रस्त लोगों के लिए विशेष रूप से हानिकारक है. धुएं में मौजूद कण और जहरीली गैसें फेफड़ों में जलन, सास लेने में तकलीफ और अस्थमा जैसी श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती हैं. यह आंखों में जलन और दिल पर भी दबाव डाल सकता है.

पटाखे हानिकारक क्यों हैं?

पटाखों में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जलाने पर तेज आवाज और रंग-बिरंगी चिंगारियां पैदा करते हैं. ये देखने में भले ही सुंदर लगें, लेकिन ये केमिकल्स जहरीले धुएं और प्रदूषक छोड़ते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं.

एयर पॉल्यूशन

पटाखे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें छोड़ते हैं. ये प्रदूषक हवा में मिल जाते हैं, जिससे धुंध और खराब एयर क्वालिटी पैदा होती है. इन जहरीले धुएं में सांस लेने से ये हो सकते हैं...

सांस लेने में समस्याएं (खांसी, घरघराहट, अस्थमा के दौरे)

आंखों में जलन (जलन, लालिमा, आंखों से पानी आना)

गले और फेफड़ों में जलन

अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या फेफड़ों की अन्य बीमारियों से पीड़ित लोग विशेष रूप से असुरक्षित होते हैं.

ध्वनि प्रदूषण

पटाखों की तेज आवाज 140 डेसिबल से भी ज्यादा हो सकती है. जो मानव कानों के लिए सुरक्षित सीमा 85 डेसिबल से कहीं ज्यादा है। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से...