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फिर एक नए वायरस ने लोगों में बढ़ा दी है चिंता, जानिए कितना खतरनाक है शामोंडा Virus? पहली बार एक इंसान की मौत!

कितना खतरनाक है शामोंडा Virus? पहली बार एक इंसान की मौत! ( GETTY IMAGES )

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने फ्रांस में 'शामोंडा वायरस' से इंसानों में इन्फेक्शन का पहला मामला दर्ज किया है. इस इन्फेक्शन की वजह से एक मरीज की मौत हो गई, जिसका इम्यून सिस्टम पहले से ही बेहद कमजोर था. WHO के डायरेक्टर-जनरल टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि यह वायरस पहले सिर्फ जानवरों, जैसे मवेशी, भेड़, बकरी और घोड़ों में पाया जाता था.

शामोंडा वायरस मुख्य रूप से मवेशी, भेड़, बकरी और घोड़ों जैसे पालतू जानवरों को प्रभावित करता है. यह श्मेलेनबर्ग वायरस के ही ग्रुप का है, जो मवेशियों में रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर पैदा करता है. यह एशिया और अफ्रीका में दशकों से मौजूद है. लेकिन, इसे पहले कभी इंसानों में नहीं देखा गया था. फ्रांस में यह मामला पहली बार हुआ है. जिस मरीज को यह वायरस हुआ था, उसकी मौत हो गई है. इस घटना ने जानवरों में आम तौर पर पाए जाने वाले वायरस से होने वाले खतरों के बारे में सवाल खड़े कर दिए हैं.