फिर एक नए वायरस ने लोगों में बढ़ा दी है चिंता, जानिए कितना खतरनाक है शामोंडा Virus? पहली बार एक इंसान की मौत!
शामोंडा वायरस काटने वाली छोटी मक्खियों (मिजेस) के जरिए फैलता है और मुख्य रूप से मवेशियों को प्रभावित करता है. हालांकि, भेड़ों, बकरियों, घोड़ों और...
Published : October 23, 2026 at 8:18 PM IST
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने फ्रांस में 'शामोंडा वायरस' से इंसानों में इन्फेक्शन का पहला मामला दर्ज किया है. इस इन्फेक्शन की वजह से एक मरीज की मौत हो गई, जिसका इम्यून सिस्टम पहले से ही बेहद कमजोर था. WHO के डायरेक्टर-जनरल टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि यह वायरस पहले सिर्फ जानवरों, जैसे मवेशी, भेड़, बकरी और घोड़ों में पाया जाता था.
शामोंडा वायरस मुख्य रूप से मवेशी, भेड़, बकरी और घोड़ों जैसे पालतू जानवरों को प्रभावित करता है. यह श्मेलेनबर्ग वायरस के ही ग्रुप का है, जो मवेशियों में रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर पैदा करता है. यह एशिया और अफ्रीका में दशकों से मौजूद है. लेकिन, इसे पहले कभी इंसानों में नहीं देखा गया था. फ्रांस में यह मामला पहली बार हुआ है. जिस मरीज को यह वायरस हुआ था, उसकी मौत हो गई है. इस घटना ने जानवरों में आम तौर पर पाए जाने वाले वायरस से होने वाले खतरों के बारे में सवाल खड़े कर दिए हैं.
विशेषज्ञों का कहना है कि यह वायरस मवेशियों में छोटे, मच्छर जैसे कीड़ों क्यूलिकोइड्स के काटने से फैलता है. शक है कि मरीज को पूर्वी फ्रांस में किसी इन्फेक्टेड कीड़े ने काटा होगा. हालांकि, यह पता लगाने के लिए और स्टडी की जरूरत है कि मरीज को असल में इन्फेक्शन कैसे हुआ और इससे पब्लिक हेल्थ को क्या संभावित खतरे हो सकते हैं. लेकिन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) और फ्रांस के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक, यह एक बहुत ही रेयर और खास मामला है. अभी, आम लोगों को कोई हेल्थ रिस्क नहीं है, और न ही इंसान से इंसान में इसके फैलने का कोई सबूत है. इस खबर में जानिए शामोंडा वायरस और इसके लक्षण क्या है...
शामोंडा वायरस और इसके लक्षण
शमोंडा वायरस सिम्बू सेरोग्रुप का एक ऑर्थोबुनियावायरस है, जो मुख्य रूप से मवेशियों, भेड़ों और बकरियों जैसे जानवरों पर असर डालता है. हाल ही में (जुलाई-अगस्त 2026 में), फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया सहित कई यूरोपीय देशों में जानवरों में वायरस के नए वेरिएंट पाए गए हैं.
यह मिज के काटने से फैलता है. ये छोटी, काटने वाली मक्खियां होती हैं. गर्म और नमी वाले महीनों में, इन मिज की आबादी काफी बढ़ जाती है, जिससे खतरा बहुत बढ़ जाता है. अब तक, इसके सीधे एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलने का कोई सबूत नहीं है. इसके अलावा, अभी ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि यह वायरस इंसानों के लिए खतरा है.
मवेशियों में लक्षण
- अचानक तेज बुखार या कुछ समय के लिए बुखार, गंभीर दस्त, चारा कम खाना, भूख न लगना, सुस्ती और सामान्य कमजोर होना.
- दुधारू गायों में दूध के उत्पादन में भारी और स्पष्ट कमी आना.
- गर्भपात, मृत बच्चे का जन्म, और नवजात जानवरों (जैसे बछड़ों, मेमनों और मेमनों याबकरियों के बच्चों) में जन्मजात विकृतियां या भ्रूण में गंभीर दोष होना.
- तंत्रिका-संबंधी लक्षण कम ही देखने को मिलते हैं, हालांकि घोड़ों में ऐसे मामले देखे गए हैं जिनमें मस्तिष्क प्रभावित हुआ हो.
इंसानों में लक्षण
- इंसानों में लक्षणों का कोई निश्चित या एक जैसा पैटर्न सामने नहीं आया है, क्योंकि अब तक केवल एक ही मामला दर्ज किया गया है. इस एकमात्र दर्ज मामले में (फ्रांस का एक मरीज, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी), मौत से पहले उस व्यक्ति में मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली गंभीर जटिलताएं पैदा हो गई थीं.
वायरस फैलने के जोखिम कारक
- पशुशाला के आसपास मिडजेस की बड़ी आबादी होना
- चरागाहों या पशुओं के रहने की जगह के पास नमी वाली जगहें, जहां ये कीड़े पनपते हैं
- शाम या भोर के समय खुली और ठीक से हवादार न होने वाली पशुशालाएं
- मिज मक्खियों को उनके पनपने की जगह पर ही खत्म करें- ये मक्खियां रुके हुए पानी या कीचड़ वाली जगहों पर अंडे देती हैं. ऐसी जगहों को हटा दें या साफ कर दें जहां ये पनप सकती हैं.
- कीटनाशक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें- फार्म पर मच्छरों की आबादी कम करने के लिए, मवेशियों पर या उनके बाड़े में मंजूर कीटनाशक या एंटी-मच्छर स्प्रे (काटने वाले कीड़ों के लिए बनाए गए) डालें
- पशुशाला में हवा की अच्छी आवाजाही (वेंटिलेशन) रखें- तेज हवा चलने से मिज पशुशाला में नहीं टिक पातीं. मवेशियों से मिज को दूर रखने के लिए पंखों का इस्तेमाल करें, और दरवाजों व खिड़कियों पर बारीक जाली लगा दें.
- ज्यादा जोखिम वाले मवेशियों को अंदर रखें- शाम और रात के समय मिज सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं, तब गर्भवती गायों को पशुशाला के अंदर ही रखें.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)