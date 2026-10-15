सिर पर चोट लगने के बाद नींद आना या उल्टी होना कितना खतरनाक? जानें कब मामूली चोट बन सकती है मेडिकल इमरजेंसी
मस्तिष्क की कुछ गंभीर चोटों के लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते. ये कई घंटों बाद भी सामने आ सकते हैं. इसलिए, चोट लगने के बाद...
Published : October 15, 2026 at 3:22 PM IST
सिर की चोटों को अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है. गिरने, सड़क दुर्घटना, या खेलते समय किसी चीज से टकराने के बाद, व्यक्ति को जल्द ही सब कुछ सामान्य लगने लग सकता है. लेकिन सिर की चोटें बाहर से जितनी सामान्य दिखती हैं, अंदर से उतनी ही गंभीर हो सकती हैं. सिर की चोट के तुरंत बाद अगर कोई व्यक्ति ठीक महसूस कर रहा हो, तब भी इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
अगर चोट लगने के बाद व्यक्ति को बहुत ज्यादा नींद आना, उल्टी होना, या उसके व्यवहार में बदलाव जैसे लक्षण दिखें, तो इसे हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है. ये लक्षण किसी गंभीर स्थिति का संकेत हो सकते हैं, जैसे कि 'कन्कशन' (दिमाग को जोर का झटका लगना) या कुछ मामलों में, दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होना. ऐसे लक्षण तुरंत भी दिख सकते हैं, या फिर कई घंटों या दिनों के बाद भी सामने आ सकते हैं.
क्या चोट के बाद नींद आना खतरे की निशानी है?
जयपुर के नारायणा अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, डॉ. नितिन भाकल बताते हैं कि सिर की चोट के बाद थकान महसूस होना या थोड़ी नींद आना हमेशा किसी गंभीर समस्या का संकेत नहीं होता है. हालांकि, अगर किसी व्यक्ति को जगाना मुश्किल हो, वह सामान्य से ज्यादा सुस्त लगे, या बातचीत के दौरान उलझन में दिखे, तो तुरंत अस्पताल जाकर मेडिकल मदद लेना जरूरी है. वैसे तो सिर की चोट के बाद सोना अपने आप में खतरनाक नहीं है, लेकिन गंभीर चोट के किसी भी चेतावनी संकेत को पहचानना बहुत जरूरी है.
उल्टी आना कितना गंभीर हो सकता है?
डॉ. नितिन भाकल का कहना है कि चोट लगने के बाद उल्टी आने पर मेडिकल जांच की जरूरत पड़ सकती है, खासकर बच्चों के मामले में. इसके अलावा, बार-बार उल्टी आना एक गंभीर चेतावनी का संकेत है. कुछ मामलों में, इसका संबंध किसी चोट या मस्तिष्क के अंदर बढ़ते दबाव से हो सकता है. इसलिए, उल्टी को सिर्फ घबराहट या सामान्य कमजोरी का नतीजा मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
किन लक्षणों के दिखने पर तुरंत अस्पताल जाना चाहिए?
डॉ. भाकल के अनुसार, सिर की चोट के बाद लगातार बढ़ता सिरदर्द, दौरे पड़ना, बेहोश हो जाना, बोलने या चलने में कठिनाई, अंगों में कमजोरी, आंखों की पुतलियों का अलग-अलग आकार का होना, या कान या नाक से साफ तरल पदार्थ का निकलना, ये सभी मेडिकल इमरजेंसी के संकेत हो सकते हैं.
ध्यान रखें कि मस्तिष्क की कुछ गंभीर चोटों के लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते. ये कई घंटों बाद भी सामने आ सकते हैं. इसलिए, चोट लगने के बाद पहले 24 घंटों तक मरीज पर कड़ी नजर रखना बहुत जरूरी है. उस व्यक्ति को अकेला न छोड़ें और डॉक्टर की सलाह के बिना उसे नींद लाने वाली कोई भी दवा न दें. जरूरत पड़ने पर, डॉक्टर न्यूरोलॉजिकल जांच और सीटी स्कैन (CT scan) कराने की सलाह दे सकते हैं.
सिर की चोट को मामूली समझकर नजरअंदाज करने के बजाय, समय रहते डॉक्टरी मदद लेना गंभीर जटिलताओं को रोकने और जान बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)