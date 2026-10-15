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सिर पर चोट लगने के बाद नींद आना या उल्टी होना कितना खतरनाक? जानें कब मामूली चोट बन सकती है मेडिकल इमरजेंसी

सिर पर चोट लगने के बाद नींद आना या उल्टी होना कितना खतरनाक? ( GETTY IMAGES )

सिर की चोटों को अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है. गिरने, सड़क दुर्घटना, या खेलते समय किसी चीज से टकराने के बाद, व्यक्ति को जल्द ही सब कुछ सामान्य लगने लग सकता है. लेकिन सिर की चोटें बाहर से जितनी सामान्य दिखती हैं, अंदर से उतनी ही गंभीर हो सकती हैं. सिर की चोट के तुरंत बाद अगर कोई व्यक्ति ठीक महसूस कर रहा हो, तब भी इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

अगर चोट लगने के बाद व्यक्ति को बहुत ज्यादा नींद आना, उल्टी होना, या उसके व्यवहार में बदलाव जैसे लक्षण दिखें, तो इसे हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है. ये लक्षण किसी गंभीर स्थिति का संकेत हो सकते हैं, जैसे कि 'कन्कशन' (दिमाग को जोर का झटका लगना) या कुछ मामलों में, दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होना. ऐसे लक्षण तुरंत भी दिख सकते हैं, या फिर कई घंटों या दिनों के बाद भी सामने आ सकते हैं.