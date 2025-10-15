कितना खतरनाक है कैंसर का दोबारा होना? पंकज धीर की मौत किस कैंसर के कारण हुई? जानिए यहां
कैंसर दोबारा हो सकता है, जिसे (Cancer Recurrence) कहा जाता है. दरअसल, मशहूर अभिनेता पंकज धीर की इसी बीमारी से मौत हो गई है, जानें...
Published : October 15, 2025 at 3:46 PM IST
बीआर चोपड़ा की महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि पाने वाले अभिनेता पंकज धीर का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया है. बीआर चोपड़ा की महाभारत में वीर और त्रासद कर्ण के रूप में लाखों लोगों के बीच प्रसिद्ध, पंकज धीर 80 और 90 के दशक के उत्तरार्ध में भारतीय टेलीविजन पर सबसे पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक थे. उनकी प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति और अविस्मरणीय अभिनय ने उन्हें घर-घर में जाना-पहचाना नाम बना दिया था, और दशकों बाद भी, प्रशंसक आज भी उनके चेहरे को कर्ण से जोड़ते हैं.
पंकज धीर का निधन क्यों हुआ?
अभिनेता पंकज धीर का निधन कैंसर की रीकरेन्स के कारण हुआ है, जिसका मतलब यह है कि उनका इलाज के बाद फिर से कैंसर वापस आ गया था. अभिनेता राजा मुराद ने बताया कि पंकज का कई दिनों से इलाज चल रहा था. कैंसर उनके पूरे शरीर में फैल गया था. पंकज धीर केवल 68 वर्ष के थे. वे कैंसर से जूझ रहे थे और हाल ही में उनकी सर्जरी हुई थी, जिससे उनकी हालत सामान्य हो गई थी, लेकिन कैंसर फिर से उभर आया और उनकी हालत बिगड़ गई.
क्या कैंसर दोबारा हो सकता है? अगर हां, तो यह कितना खतरनाक है?
डॉक्टरों के अनुसार, कभी-कभी सर्जरी, रेडिएशन या कीमोथेरेपी के बाद भी कुछ कैंसर सेल्स शरीर में छिपी रह जाती हैं. समय के साथ, जैसे-जैसे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती जाती है, ये कोशिकाएं फिर से एक्टिव हो जाती हैं और कैंसर को वापस ला देती हैं. इसके अलावा, कैंसर का प्रकार और फेज, और व्यक्ति की लाइफस्टाइल भी इसके दोबारा होने के खतरे को प्रभावित करती है. उदाहरण के लिए, फेफड़े, कोलेन या स्तन कैंसर के दोबारा होने की संभावना अधिक होती है.
विशेषज्ञों का कहना है कि कैंसर के मरीजों के साथ ऐसा कई बार होता है. जब इलाज या सर्जरी के बाद कुछ समय के लिए कैंसर के लक्षण पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, लेकिन बाद में कैंसर रीकरेन्स के रूप में यह फिर से वापस लौट आता है.
यह कितना खतरनाक है?
नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक, इलाज के बाद कैंसर का दोबारा उभरना बहुत गंभीर और अचानक हो सकता है, क्योंकि यह इलाज के बाद बची हुई कोशिकाओं या शरीर के अन्य भागों में फैल चुकी कोशिकाओं के कारण हो सकता है. यह स्थिति कैंसर के अचानक व्यवहार को दर्शाती है, क्योंकि कुछ कोशिकाएं इलाज के प्रति प्रतिरोधी हो सकती हैं और बढ़ती रहती हैं.
रेगुलर जांच की सलाह
कैंसर के इलाज के बाद, डॉक्टर हमेशा मरीजों को नियमित रूप से कैंसर संबंधी जांच करवाने की सलाह देते हैं. इससे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि कहीं कैंसर कोशिकाएं फिर से तो नहीं उभर रही हैं. कैंसर का पूरा इलाज होने के बाद भी, मरीजों को दोबारा कैंसर होने का डर बना रहता है.
कैंसर की रीकरेन्स के लक्षण
विशेषज्ञों के मुताबिक, कैंसर के दोबारा होने पर मरीजों को कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये लक्षण आमतौर पर काफी आम होते हैं, जैसे कि...
- बिना किसी कारण के वजन कम होना या बढ़ना
- आराम करने के बाद भी थकान महसूस होना
- शरीर के कुछ हिस्सों में हल्का या तेज दर्द
- गांठें
- सूजन
- पाचन में महत्वपूर्ण बदलाव
- शरीर में घाव या अस्वस्थता
- त्वचा में बदलाव
- लगातार खांसी और सांस लेने में तकलीफ.
- दौरा और सिरदर.
- लगातार अपच, मतली या उल्टी.
- छाती, बगल या प्लास्टरबोन के आसपास सूजन या त्वचा में मजबूत बदलाव.
- मल त्याग की स्थिरता में बदलाव
- बिना किसी कारण के लगातार बुखार और रात में पसीना आना
कैंसर की रीकरेन्स की स्थिति में इलाज क्या होना चाहिए?
विशेषज्ञों के मुताबिक, कैंसर की रीकरेन्स का इलाज शरीर के उस विशेष भाग पर निर्भर करता है जहां कैंसर दोबारा हुआ है और यह कितनी दूर तक फैल गया है. कैंसर की रीकरेन्स के इलाज के लिए डॉक्टर आमतौर पर कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी या लक्षित चिकित्सा की सलाह देते हैं. इस स्थिति में डॉक्टरों के लिए सबसे जरूरी बात है कैंसर कोशिकाओं को जल्द से जल्द नियंत्रित करना और मरीज़ के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना. डॉक्टर हमेशा मरीज के शरीर से कैंसर कोशिकाओं को पूरी तरह से खत्म करने के महत्व पर जोर देते हैं.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया डॉक्टर से सलाह लें.)