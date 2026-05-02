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डायबिटीज के मरीजों के लिए शराब पीना कितना खतरनाक? देसी और अंग्रेजी शराब, दोनों में कौन ज्यादा डेंजर?

डायबिटीज दो तरह की होती है. इसे मुख्य रूप से टाइप 1 और टाइप 2 में बांटा गया है। पहला प्रकार ज़्यादातर आनुवंशिक होता है, यानी, अगर आपके माता-पिता को डायबिटीज है, तो आपको भी यह हो सकती है. दूसरे प्रकार की डायबिटीज हमारी खाने-पीने की आदतों और जीवनशैली पर निर्भर करती है. ये दोनों ही स्थितियाँ खतरनाक और जानलेवा हो सकती हैं. इसलिए, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रण में रखना बेहद जरूरी है.

डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉ. गौरव सचदेवा ने बताया कि खाली पेट शराब पीने से हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा रहता है, क्योंकि इससे ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है. शराब में कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा होता है. एक बार जब यह खून में मिल जाती है, तो यह हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रिगर कर सकती है.

उनका कहना है कि शराब धीरे-धीरे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती है. डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है. यह उन लोगों पर असर नहीं करती जो कम समय के लिए या सीमित मात्रा में शराब पीते हैं. हालांकि, इसका असर आखिरकार शरीर के बाकी हिस्सों के साथ-साथ पैंक्रियाज पर भी पड़ने लगता है. असल में, इसमें कैलोरी से भरपूर कार्बोहाइड्रेट होते हैं. इसी वजह से ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ जाता है. यह किसी की भी सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो यह स्थिति जानलेवा भी साबित हो सकती है.

शराब पीने का चलन लगातार बढ़ रहा है. शराब पीने के कारण लोग कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं. शराब और डायबिटीज के बीच का रिश्ता काफी पेचीदा है, और समाज में इसे लेकर कई गलतफहमियां फैली हुई हैं, बहुत से लोग यह तर्क देते हैं कि चूंकि शराब का स्वाद कड़वा होता है, इसलिए इसका ब्लड शुगर लेवल पर कोई असर नहीं पड़ता है. ETV भारत से बात करते हुए, डायबिटीज विशेषज्ञ डॉ. गौरव सचदेवा का कहना है कि यह धारणा पूरी तरह से गलत है, शराब पीने से ब्लड शुगर में अचानक तेजी आ सकती है या फिर वह खतरनाक हद तक कम (हाइपोग्लाइसीमिया) हो सकता है. शराब आपके लिवर को ग्लूकोज बनाने से रोकती है, जिससे ब्लड शुगर का लेवल खतरनाक हद तक कम हो सकता है.

आजकल डायबिटीज तेजी से फैल रही है. अब यह बीमारी हर उम्र के लोगों में देखने को मिल रही है. इस बीमारी से पीड़ित लोग न केवल अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए रोजाना दवा लेते हैं, बल्कि खाने-पीने से जुड़े कुछ खास नियमों का भी पालन करते हैं. हालांकि, कई लोग अपनी जीवनशैली की गलतियों और खान-पान में की गई लापरवाही की भरपाई के लिए सिर्फ दवाओं पर ही निर्भर रहते हैं. उन्हें लगता है कि इंसुलिन या मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं उनके ब्लड शुगर के स्तर को असरदार तरीके से संतुलित कर देंगी. इसी सोच के चलते वे शराब का सेवन भी कर लेते हैं. ऐसे में आज इस खबर में जानेंगे कि क्या डायबिटीज के मरीज शराब का सेवन कर सकते हैं या नहीं?

डायबिटीज विशेषज्ञ गौरव सचदेवा का कहना है कि पुरुष हफ्ते में तीन बार, हर बार 30 ml के दो पेग तक पी सकते हैं, जबकि महिलाएं हफ्ते में तीन बार, 30 से 45 ml का एक पेग पी सकती हैं. देसी शराब, अंग्रेजी शराब की तुलना में अधिक खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा पर कोई कंट्रोल नहीं होता. चूंकि दूसरे देशों में देसी शराब पर बैन है, इसलिए भारत में भी इस पर रोक लगनी चाहिए. अंग्रेजी शराब रिफाइंड होती है, जबकि देसी शराब अनरिफाइंड होती है. इसके अलावा, इसमें अल्कोहल की कितनी मात्रा है (जिसे पानी मिलाकर कम किया जाता है) यह भी प्रोडक्ट के लेबल पर नहीं लिखा होता है.

देसी शराब में अक्सर मेथनॉल (मिथाइल अल्कोहल) जैसी जहरीली चीजे मिली होती हैं, जिससे तुरंत मौत हो सकती है. ऐसी गैर-कानूनी शराब पीकर कई लोगों की जान जा चुकी है. हेल्थ सेफ्टी के लिए, कोई भी शराब पीने से पहले ब्रांड, बनने की तारीख (जैसे डेलीहंट की यह रिपोर्ट) और सील चेक करना बहुत जरूरी है. डायबिटीज वालों को ऐसी ड्रिंक्स से बचना चाहिए क्योंकि इनसे ब्लड शुगर में खतरनाक उतार-चढ़ाव हो सकता है. — डॉ. गौरव सचदेवा, डायबिटोलॉजिस्ट

रिसर्च क्या कहती है?

2023 में ICMR द्वारा की गई एक स्टडी के अनुसार, भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 101 मिलियन (10.1 करोड़) है, जो भारत की कुल आबादी का औसतन 11.4 फीसदी है. इसका मतलब है कि हर 100 लोगों में से लगभग 11 लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं. जब दूसरे आंकड़ों को भी देखा जाता है, तो स्थिति वैसी ही बनी रहती है. इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन (2021) के अनुसार, भारत में 20 से 79 साल की उम्र के 74.2 मिलियन लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं. इसके अलावा, 2024 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत में 101 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं. इनमें से 136 मिलियन लोग प्री-डायबिटिक स्थिति में हैं। इसका मतलब है कि वे डायबिटीज के शुरुआती दौर में हैं, एक ऐसी स्थिति, जिसका अगर इलाज न किया जाए या अगर सही सावधानियां न बरती जाएं, तो बाद में यह पूरी तरह से डायबिटीज में बदल सकती है.

देश के किस राज्य में देसी शराब की खपत सबसे ज्यादा है?

आंकड़ों के मुताबिक, देश में इंडियन-मेड फॉरेन लिकर IMFL की सबसे ज्यादा खपत वाला राज्य सिक्किम है, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है. उत्तराखंड चौथे स्थान पर है और त्रिपुरा पांचवें स्थान पर है. इसके विपरीत, देसी शराब की खपत के मामले में मणिपुर पहले स्थान पर है, उसके बाद पंजाब दूसरे, अरुणाचल प्रदेश तीसरे, असम चौथे और सिक्किम पांचवें स्थान पर है.

ज्यादा शराब पीने के हानिकारक प्रभाव

ज्यादा शराब पीने से वजन बढ़ सकता है. ऐसे मामलों में, पैंक्रियास (शरीर में इंसुलिन बनाने वाले अंग) के काम करने की क्षमता कमजोर हो सकती है. नतीजतन, डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे अच्छा यही है कि वे जितना हो सके शराब से दूर रहें. इन जटिलताओं से बचने के लिए, नियमित रूप से ब्लड शुगर के स्तर की जांच करना भी उचित है, खासकर अगर आप एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाना चाहते हैं. इसका मतलब है कि डायबिटीज के मरीजों के लिए नियमित व्यायाम करना, पूरी नींद लेना, डॉक्टरों द्वारा बताई गई दवाएं लेना और स्वस्थ आहार बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है.