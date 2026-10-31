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ब्रेन स्ट्रोक से कैसे करें खुद का बचाव? किन लक्षणों को न करें नजरअंदाज? समय पर इलाज से कैसे बढ़ाएं रिकवरी की संभावनाएं?

ब्रेन स्ट्रोक से कैसे करें खुद का बचाव? किन लक्षणों को न करें नजरअंदाज? समय पर इलाज से कैसे बढ़ाएं रिकवरी की संभावनाएं? ( GETTY IMAGES )

हाल के दिनों में 20 से 50 वर्ष की आयु के युवाओं और वयस्कों में ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में काफी वृद्धि देखी गई है, जबकि पहले यह माना जाता था कि यह समस्या केवल बुजुर्गों को ही होती है. हालांकि, अब भारत और दुनिया भर में युवाओं और कम उम्र के लोगों के बीच ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इस रिपोर्ट में, मुंबई के प्रसिद्ध सेठ जी.एस. मेडिकल कॉलेज और केईएम अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग में न्यूरोसर्जन और असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉ. देबारुन बिस्वास ने स्ट्रोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है...

स्ट्रोक क्या होता है और इसके शुरुआती लक्षण कौन-से हैं? किन संकेतों को पहचानकर व्यक्ति को तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए?

डॉ. देबारुन बिस्वास का कहना है कि मस्तिष्क को लगातार खून और ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता होती है. जब दिमाग की किसी नस में खून का थक्का बनता है या कोई नस फट जाती है, तो दिमाग के उस हिस्से में खून की सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे वहां की कोशिकाएं मरने लगती हैं. इसे 'स्ट्रोक' कहा जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में अक्सर ब्रेन अटैक भी कहा जाता है.