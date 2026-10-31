ब्रेन स्ट्रोक से कैसे करें खुद का बचाव? किन लक्षणों को न करें नजरअंदाज? समय पर इलाज से कैसे बढ़ाएं रिकवरी की संभावनाएं?
इस खबर में विस्तार से जानें कि स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण क्या हैं. किन संकेतों को देखकर किसी व्यक्ति को तुरंत चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए...
Published : October 31, 2026 at 12:45 PM IST
हाल के दिनों में 20 से 50 वर्ष की आयु के युवाओं और वयस्कों में ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में काफी वृद्धि देखी गई है, जबकि पहले यह माना जाता था कि यह समस्या केवल बुजुर्गों को ही होती है. हालांकि, अब भारत और दुनिया भर में युवाओं और कम उम्र के लोगों के बीच ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इस रिपोर्ट में, मुंबई के प्रसिद्ध सेठ जी.एस. मेडिकल कॉलेज और केईएम अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग में न्यूरोसर्जन और असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉ. देबारुन बिस्वास ने स्ट्रोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है...
स्ट्रोक क्या होता है और इसके शुरुआती लक्षण कौन-से हैं? किन संकेतों को पहचानकर व्यक्ति को तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए?
डॉ. देबारुन बिस्वास का कहना है कि मस्तिष्क को लगातार खून और ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता होती है. जब दिमाग की किसी नस में खून का थक्का बनता है या कोई नस फट जाती है, तो दिमाग के उस हिस्से में खून की सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे वहां की कोशिकाएं मरने लगती हैं. इसे 'स्ट्रोक' कहा जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में अक्सर ब्रेन अटैक भी कहा जाता है.
इसके लक्षण अचानक दिखाई देते हैं. इनमें चेहरे का एक तरफ लटक जाना, हाथ या पैर में कमजोरी या सुन्नपन महसूस होना, बोलने में लड़खड़ाहट या दूसरों की बात समझने में कठिनाई होना, धुंधला या दोहरा दिखाई देना, बहुत तेज चक्कर आना, चलते समय संतुलन बिगड़ना, या अचानक बहुत तेज सिरदर्द होना शामिल हो सकते हैं. यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दें (भले ही कुछ देर बाद वे ठीक होते हुए लगें) तो तुरंत अस्पताल जाकर डॉक्टर से संपर्क करें. थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, वाली सोच अक्सर सबसे गंभीर नुकसान का कारण बन सकती है.
स्ट्रोक से बचाव कैसे किया जा सकता है? डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मैनेजमेंट से इसका खतरा कितना कम किया जा सकता है?
डॉ. देबारुन बिस्वास बताते हैं कि अच्छी खबर यह है कि स्ट्रोक के ज्यादातर मामले उन वजहों से जुड़े होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं. स्टडीज के मुताबिक, एक बड़ा हिस्सा, लगभग 80 से 90 परसेंट, अपनी लाइफस्टाइल और अंदरूनी हेल्थ कंडीशन को मैनेज करके रोका जा सकता है.
हाई ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा दुश्मन है, फिर भी बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। इसलिए, रेगुलर चेक-अप करवाएं, और अगर आप दवा ले रहे हैं, तो उसे खुद से लेना बंद न करें. डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल में रखें. नमक, तली हुई चीजें और पैकेज्ड प्रोडक्ट्स कम करें. इसके बजाय, हरी सब्जियां, फल, दाल और साबुत अनाज ज्यादा खाएं. हर दिन कम से कम 30 मिनट तेज वॉक करें या किसी तरह की एक्सरसाइज करें. सिगरेट, तंबाकू और ज्यादा शराब पीने से बचें, और हेल्दी वजन बनाए रखें. ये छोटी, रेगुलर आदतें स्ट्रोक के खतरे को काफी कम कर देती हैं.
क्या युवाओं को भी स्ट्रोक का खतरा होता है? कम उम्र में स्ट्रोक होने के मुख्य कारण और रिस्क फैक्टर क्या हैं?
डॉ. देबारुन बिस्वास का कहना है कि युवाओं को भी स्ट्रोक का खतरा होता है, और ऐसे मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. पहले माना जाता था कि स्ट्रोक मुख्य रूप से बुजुर्गों को होता है, लेकिन अब यह 30 और 40 की उम्र वाले लोगों में भी देखने को मिल रहा है. इसके मुख्य कारणों में अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, स्मोकिंग और तंबाकू का इस्तेमाल, पुराना स्ट्रेस, नींद की कमी और सुस्त लाइफस्टाइल शामिल हैं. इसके अलावा, दिल की बीमारियां, खून के थक्के जमने की समस्या, नशीली दवाओं का सेवन, और कुछ मामलों में दिमाग की खून की नसों में जन्म से कमजोरी भी इसके कारण हो सकते हैं. इसलिए, अभी तो मैं जवान हूं वाली सोच छोड़ दीजिए. युवाओं को भी समय-समय पर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए.
स्ट्रोक के लक्षण दिखाई देने पर मरीज या उसके परिवार को तुरंत क्या करना चाहिए? शुरुआती मिनटों और घंटों में इलाज शुरू करना क्यों जरूरी है
डॉ. देबारुन बिस्वास का कहना है कि ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले, घबराएं नहीं, लेकिन देर भी न करें. मरीज को आराम से लिटा दें, उनके कपड़े ढीले कर दें, और ध्यान रखें कि लक्षण कब शुरू हुए थे. इलाज का फैसला पूरी तरह से इसी समय पर निर्भर करता है. तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं या सीधे ऐसे अस्पताल जाएं जहां स्ट्रोक का इलाज होता हो और जहां सीटी स्कैन या एमआरआई की सुविधा उपलब्ध हो.
मरीज को कुछ भी खाने या पीने के लिए न दें, क्योंकि उन्हें निगलने में दिक्कत हो सकती है. घरेलू नुस्खे आजमाने या मरीज के अपने आप ठीक होने का इंतजार करने में समय बर्बाद न करें. क्योंकि समय ही मस्तिष्क है. स्ट्रोक के दौरान हर गुजरते मिनट के साथ लाखों न्यूरॉन्स नष्ट हो जाते हैं. इसलिए, शुरुआती कुछ घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं. इलाज जितनी जल्दी शुरू होगा, मस्तिष्क को बचाने और मरीज के ठीक होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी.
स्ट्रोक का इलाज कैसे किया जाता है? क्या मरीज दवाओं या ऐसी प्रक्रियाओं से ठीक हो सकते हैं जो खून के थक्कों (blood clots) को हटा देती हैं? और इलाज का तरीका किस आधार पर तय किया जाता है?
इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि स्ट्रोक खून का थक्का जमने की वजह से हुआ है या किसी ब्लड वेसेल्स के फटने की वजह से. यह पता लगाने के लिए सबसे पहले CT स्कैन या MRI किया जाता है.
डॉ. देबारुन बिस्वास बताते हैं कि अगर खून का थक्का जमा है और मरीज समय रहते अस्पताल पहुंच जाता है, तो थक्के को घुलाने वाली दवा (थ्रोम्बोलीसिस) दी जा सकती है. यह आमतौर पर तब सबसे ज्यादा असरदार होती है, जब इसे लक्षण दिखने के साढ़े चार घंटे के भीतर दिया जाए. जिन मामलों में कोई बड़ी रक्त वाहिका ब्लॉक हो जाती है, वहां कुछ मरीजों के लिए 'थ्रोम्बेक्टोमी' (thrombectomy) नाम की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, जिससे थक्के को शारीरिक रूप से बाहर निकाल दिया जाता है.
असल में, जब ये इलाज समय पर मिल जाते हैं, तो कई मरीजों की स्थिति में काफी सुधार आता है और वे अक्सर एक सामान्य जीवन की ओर लौट पाते हैं. अगर स्ट्रोक किसी रक्त वाहिका के फटने और दिमाग में ब्लीडिंग होने की वजह से हुआ है, तो इलाज का तरीका अलग होता है, इसमें दवा या सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है.
इलाज का चुनाव कई बातों पर निर्भर करता है: लक्षण कितने समय पहले शुरू हुए, स्कैन से मिली जानकारी, स्ट्रोक कितना गंभीर (साइज) है, कौन सी ब्लड वेसल पर असर पड़ा है, साथ ही मरीज की उम्र और कोई अन्य पहले से मौजूद मेडिकल स्थिति क्या है.
स्ट्रोक के बाद मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है? रिकवरी में कितना समय लग सकता है और फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी तथा अन्य rehabilitation सेवाएं इसमें क्या भूमिका निभाती हैं?
डॉ. देबारुन बिस्वास का कहना है कि यह हर मरीज में अलग होता है. जिनका इलाज जल्दी शुरू हो जाता है और स्ट्रोक छोटा होता है, उनमें से कई लोग काफी हद तक या पूरी तरह ठीक हो जाते हैं. कुछ मरीजों में थोड़ी कमजोरी या बोलने की दिक्कत बाद में भी रह सकती है. रिकवरी में कुछ हफ्तों से लेकर कई महीने लग सकते हैं, और सबसे ज्यादा सुधार आम तौर पर शुरुआती तीन से छह महीनों में दिखता है, हालांकि उसके बाद भी सुधार जारी रह सकता है.
इस पूरे सफर में रिहैबिलिटेशन की बहुत बड़ी भूमिका है. फिजियोथेरेपी से हाथ-पैर की ताकत और चलने-फिरने की क्षमता वापस आती है. स्पीच थेरेपी से बोलने, समझने और निगलने में मदद मिलती है. ऑक्यूपेशनल थेरेपी से खाना, कपड़े पहनना जैसे रोज के काम फिर से सीखे जाते हैं. इसमें परिवार का धैर्य और हौसला भी उतना ही मायने रखता है. साथ ही दवाएं और फॉलो-अप नियमित रखिए, ताकि दोबारा स्ट्रोक का खतरा न रहे.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)