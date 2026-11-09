डायबिटीज के मरीज दिवाली की मिठाइयों का कैसे ले सकते हैं आनंद? जानिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के ये आसान तरीके जानें।
त्योहारों के मौसम में डायबिटीज को मैनेज करने का मतलब यह नहीं है कि आपको जश्न से दूर रहना चाहिए या अपनी पसंदीदा मिठाइयों से...
Published : November 9, 2026 at 6:11 PM IST
दीवाली के दौरान लोगों को अक्सर उपहार के रूप में बहुत सारी मिठाइयां मिलती हैं, जिनका वे कई दिनों तक आनंद लेते हैं. त्योहार के मौसम में दोस्तों और रिश्तेदारों से इतनी सारी मिठाइयां मिलना एक बहुत ही सुखद परंपरा है. हालांकि, त्योहार के बाद लगातार कई दिनों तक बहुत अधिक मिठाइयां खाने से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ सकता है और ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है.
जिन लोगों को डायबिटीज या प्री-डायबिटीज है, उनके लिए त्योहार के दौरान ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखना एक बड़ी चुनौती हो सकती है. त्योहार के दौरान और उसके बाद भी बार-बार मिठाइयां खाने और खान-पान का कोई निश्चित समय न होने से, ब्लड शुगर का स्तर अचानक बढ़ने का खतरा काफी बढ़ जाता है.
वहीं, त्योहारों के मौसम में डायबिटीज को मैनेज करने का मतलब यह नहीं है कि आपको जश्न से दूर रहना चाहिए या अपनी पसंदीदा मिठाइयों से परहेज करना चाहिए. संतुलित मात्रा में भोजन करके, अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर को शामिल करके, एक नियमित दिनचर्या का पालन करके और शारीरिक रूप से सक्रिय रहकर, आप ब्लड शुगर को नियंत्रित रखते हुए त्योहारों और मिठाइयों का आनंद ले सकते हैं. इस खबर में और जानें कि डायबिटीज वाले लोगों को त्योहारों के मौसम में किन सावधानियों और बातों का ध्यान रखना चाहिए...
भारत में त्योहारों के दौरान, डायबिटीज रोगियों को दो प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है
- हाइपोग्लाइसीमिया: ब्लड शुगर लेवल का बहुत ज्यादा गिर जाना.
- हाइपरग्लाइसीमिया: ब्लड शुगर लेवल का बहुत ज्यादा बढ़ जाना.
जो मरीज इंसुलिन लेते हैं, उनके लिए उपवास रखना या अपने खान-पान में अचानक बदलाव करना बहुत नाजुक और जोखिम भरा हो सकता है. इन लोगों में उपवास के दौरान ब्लड शुगर लेवल अचानक गिर जाने का खतरा ज्यादा होता है. एक ही बार में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना, या इंसुलिन लेना बंद कर देना, 'डायबिटिक कीटोएसिडोसिस' जैसी जानलेवा जटिलताओं का कारण बन सकता है.
सावधानियां
- शुगर-फ्री मिठाइयों को लेकर सावधान रहें: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (ICMR-NIN) की एक चेतावनी के अनुसार, 'शुगर अल्कोहल', जैसे कि माल्टिटोल, जिनका इस्तेमाल अक्सर बाजार में मिलने वाली शुगर-फ्री मिठाइयों में किया जाता है, से भी ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है.
- ब्लड शुगर की निगरानी करें: त्योहारों के दौरान, दिन में कम से कम 2 से 3 बार अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करें. अगर व्रत या उपवास के दौरान आपका ब्लड शुगर लेवल 70 mg/dL से नीचे चला जाता है, तो आपको तुरंत अपना व्रत तोड़ देना चाहिए.
- इंसुलिन लेना बंद न करें: टाइप 1 डायबिटीज वाले लोगों को, व्रत रखने पर भी, डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी इंसुलिन लेना बंद नहीं करना चाहिए.
- भोजन न छोड़ें: बाद में (जैसे रात के खाने के समय) मिठाई खाने की उम्मीद में अपना कोई भी भोजन न छोड़ें. मिठाई कभी भी जल्दबाजी में नहीं खानी चाहिए; इसे हमेशा संतुलित भोजन करने के बाद ही खाना चाहिए. साथ ही, खाना खाने के तुरंत बाद टहलने (वॉक करने) की भी सलाह दी जाती है.
दीवाली के दौरान ब्लड शुगर लेवल बढ़ाए बिना या वजन बढ़ाए मिठाइयों का आनंद कैसे लिया जा सकता है, और डायबिटीज वाले लोगों को इस त्योहार के दौरान क्या खाना चाहिए?
- धीरे पचने वाले खाने: कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दें, ताकि शरीर को पूरे दिन ऊर्जा मिलती रहे और ब्लड शुगर लेवल अचानक न बढ़े.
- प्रोटीन और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ: सब्जियां, पनीर, टोफू, ताज़ा दही, अंडे और बिना चमड़ी वाला चिकन, ब्लड फ्लो में ग्लूकोज के अवशोषण (सोखे जाने) की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करते हैं.
- कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और साबुत अनाज: मैदा और सफेद चावल जैसी रिफाइंड चीजों के बजाय, साबुत अनाज चुनें, जैसे ब्राउन राइस, गेहूं, ओट्स और मोटे अनाज (जैसे ज्वार या बाजरा).
- हेल्दी स्नैक्स: तली-भुनी चीजों के बजाय, भुने हुए बादाम, अखरोट, चिया या कद्दू के बीज, भुने हुए मखाने, या चने से बनी चीजें (जैसे चना चाट) चुनें.
- घर पर बनी हेल्दी मिठाइयां: घर पर मिठाइयां बनाते समय, चीनी की मात्रा काफी कम कर दें. इसमें किशमिश या खजूर का बहुत अधिक इस्तेमाल करने के बजाय बादाम, पिस्ता, अखरोट और अलसी के बीज जैसी चीजें मिलाएं, जो फाइबर और हेल्दी फैट्स प्रदान करती हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)