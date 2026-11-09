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डायबिटीज के मरीज दिवाली की मिठाइयों का कैसे ले सकते हैं आनंद? जानिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के ये आसान तरीके जानें।

डायबिटीज के मरीज दिवाली की मिठाइयों का कैसे ले सकते हैं आनंद? ( GETTY IMAGES )

दीवाली के दौरान लोगों को अक्सर उपहार के रूप में बहुत सारी मिठाइयां मिलती हैं, जिनका वे कई दिनों तक आनंद लेते हैं. त्योहार के मौसम में दोस्तों और रिश्तेदारों से इतनी सारी मिठाइयां मिलना एक बहुत ही सुखद परंपरा है. हालांकि, त्योहार के बाद लगातार कई दिनों तक बहुत अधिक मिठाइयां खाने से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ सकता है और ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है.

जिन लोगों को डायबिटीज या प्री-डायबिटीज है, उनके लिए त्योहार के दौरान ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखना एक बड़ी चुनौती हो सकती है. त्योहार के दौरान और उसके बाद भी बार-बार मिठाइयां खाने और खान-पान का कोई निश्चित समय न होने से, ब्लड शुगर का स्तर अचानक बढ़ने का खतरा काफी बढ़ जाता है.