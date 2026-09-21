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सामान्य भूलना बनाम डिमेंशिया के शुरुआती लक्षण: जानिए दोनों के बीच क्या है अंतर?

स्टर्लिंग हॉस्पिटल राजकोट में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट, डॉ. दीप आर. फालडू से जानिए कि परिवार वाले उम्र बढ़ने के साथ होने वाली सामान्य भूलने की आदत और डिमेंशिया या अल्जाइमर रोग के शुरुआती लक्षणों के बीच कैसे अंतर कर सकते हैं, जानिए...

उम्र बढ़ने के साथ-साथ छोटी-मोटी बातें भूल जाना (जैसे चाबियां या चश्मा कहां रखा था) काफी आम बात है. इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बुजुर्गों के साथ कभी-कभी ऐसा हो सकता है. यह उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा हो सकता है और इसका मतलब हमेशा डिमेंशिया या अल्जाइमर रोग नहीं होता है. हालांकि, कभी-कभार याददाश्त कमजोर होना सामान्य उम्र बढ़ने का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा बार-बार होता है और रोजमर्रा के कामों में रुकावट आती है, तो यह डिमेंशिया (जैसे अल्जाइमर) या माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट (MCI) के लक्षण हो सकते हैं.

शुरुआती जांच बेहद जरूरी है

डॉ. दीप आर. फालडू का कहना है कि जब सोचने-समझने की क्षमता में बदलाव लगातार बिगड़ रहे हों, उम्मीद से कम उम्र में दिख रहे हों, तेजी से बढ़ रहे हों, या उनके साथ व्यवहार या नर्वस सिस्टम से जुड़े गंभीर लक्षण भी हों, तो शुरुआती जांच बहुत जरूरी है. एक न्यूरोलॉजिस्ट या कॉग्निटिव स्पेशलिस्ट यह पता लगा सकते हैं कि ये बदलाव उम्र बढ़ने की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं, हल्की कॉग्निटिव कमजोरी या डिमेंशिया का संकेत हैं, या फिर किसी ऐसी स्थिति के कारण हैं जिसका इलाज किया जा सकता है.

सामान्य भूलना बनाम डिमेंशिया के शुरुआती लक्षण: जानिए दोनों के बीच क्या है अंतर? (ETV BHARAT)

जांच में देरी न करने का एक अहम कारण यह भी है कि समस्याओं का जल्दी पता चलने पर इलाज और मदद ज्यादा असरदार हो सकती है. मैनेजमेंट में नियमित शारीरिक गतिविधि, अच्छी नींद, सामाजिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहना, सुनने और देखने की समस्याओं को ठीक करना, और वैस्कुलर रिस्क फैक्टर जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग और कोलेस्ट्रॉल के असामान्य स्तर को कंट्रोल करना शामिल हो सकता है. कुछ खास मरीजों को लक्षणों के आधार पर दी जाने वाली दवाओं से भी फायदा हो सकता है.

सिर्फ भूलने की आदत का मतलब डिमेंशिया नहीं होता

डॉ. दीप आर. फालडू बताते हैं कि परिवार के सदस्य उन बदलावों को पहचानने में अहम भूमिका निभाते हैं जिन पर शायद व्यक्ति खुद ध्यान न दे पाए. ये बदलाव कब शुरू हुए, कितनी बार होते हैं और क्या ये रोजमर्रा के कामों पर असर डालते हैं, इन बातों का ध्यान रखने से डॉक्टर से सलाह लेते समय जरूरी जानकारी मिल सकती है. मुख्य बात यह है कि सिर्फ भूलने की आदत का मतलब डिमेंशिया नहीं होता, हालांकि, अगर भूलने की समस्या बढ़ती जाए और व्यक्ति की आजादी पर असर डाले, तो इसे उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)