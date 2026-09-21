सामान्य भूलना बनाम डिमेंशिया के शुरुआती लक्षण: जानिए दोनों के बीच क्या है अंतर?
परिवार के सदस्य उम्र बढ़ने के साथ होने वाली सामान्य भूलने की आदत और डिमेंशिया या अल्जाइमर रोग के शुरुआती लक्षणों के बीच इस तरह...
Published : September 21, 2026 at 1:31 PM IST
उम्र बढ़ने के साथ-साथ छोटी-मोटी बातें भूल जाना (जैसे चाबियां या चश्मा कहां रखा था) काफी आम बात है. इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बुजुर्गों के साथ कभी-कभी ऐसा हो सकता है. यह उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा हो सकता है और इसका मतलब हमेशा डिमेंशिया या अल्जाइमर रोग नहीं होता है. हालांकि, कभी-कभार याददाश्त कमजोर होना सामान्य उम्र बढ़ने का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा बार-बार होता है और रोजमर्रा के कामों में रुकावट आती है, तो यह डिमेंशिया (जैसे अल्जाइमर) या माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट (MCI) के लक्षण हो सकते हैं.
स्टर्लिंग हॉस्पिटल राजकोट में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट, डॉ. दीप आर. फालडू से जानिए कि परिवार वाले उम्र बढ़ने के साथ होने वाली सामान्य भूलने की आदत और डिमेंशिया या अल्जाइमर रोग के शुरुआती लक्षणों के बीच कैसे अंतर कर सकते हैं, जानिए...
- परिवार के सदस्यों के लिए सामान्य रूप से उम्र बढ़ने और किसी संभावित कॉग्निटिव डिसऑर्डर (सोचने और समझने की क्षमता को प्रभावित करने वाली स्थिति) के बीच फर्क करने का सबसे आसान तरीका यह देखना है कि व्यक्ति क्या भूलता है और इसका उनके रोजमर्रा के कामों पर क्या असर पड़ता है. हो सकता है कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति कभी-कभार कोई नाम भूल जाए लेकिन बाद में उसे याद आ जाए, कोई अपॉइंटमेंट भूल जाए लेकिन याद दिलाने पर उसे याद आ जाए, या कोई चीज कहीं रखकर भूल जाए लेकिन बाद में उसे ढूंढ ले. ये समान उम्र बढ़ने के कारण होने वाली परेशानी हो सकती है.
- लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार-बार हाल की बातचीत भूल जाता है, एक ही सवाल बार-बार पूछता है, या याद दिलाने पर भी जरूरी घटनाएं याद नहीं कर पाता है तो यह डिमेंशिया या अल्जाइमर रोग की की तरफ इशारा करता है. उम्र बढ़ने के साथ चीजें भूलना आम तौर पर कभी-कभी होता है, जबकि डिमेंशिया से जुड़ी सोचने-समझने की क्षमता में कमी अक्सर होती है और धीरे-धीरे रोजमर्रा के जाने-पहचाने कामों में रुकावट डालती है. जाने-पहचाने स्थानों पर रास्ता भटक जाना या उलझन में पड़ जाना एक ऐसी बात है जिस पर खास ध्यान देने की जरूरत है.
- इसके अलावा, परिवार के लोग देख सकते हैं कि प्रभावित व्यक्ति को पैसे का हिसाब-किताब रखने, बिल भरने, सही तरीके से दवा लेने, खाना पकाने, जाने-पहचाने उपकरणों का इस्तेमाल करने या बरसों से जानी-पहचानी जगहों पर रास्ता खोजने जैसे कामों में मुश्किल हो रही है. हालांकि, ध्यान न देने की वजह से कभी-कभी गलत मोड़ लिया जा सकता है, लेकिन किसी जानी-पहचानी जगह से घर का रास्ता न ढूंढ पाना या अक्सर जाने वाली जगह तक कैसे पहुंचना है, यह भूल जाना इस बीमारी का गंभीर संकेत हो सकता है.
- भाषा में बदलाव भी शुरुआती संकेत दे सकते हैं. किसी व्यक्ति को आम शब्द ढूंढने में ज्यादा मुश्किल हो सकती है, बातचीत का क्रम खो सकता है, वे अपनी बात बार-बार दोहरा सकते हैं या निर्देशों को समझने में मुश्किल हो सकती है. इसी तरह, निर्णय लेने की क्षमता या व्यवहार में बदलाव, जैसे कि अचानक बिना सोचे-समझे फैसले लेना, सामाजिक रूप से गलत व्यवहार करना, शक बढ़ना या पहले पसंद किए जाने वाले कामों से दूर हो जाना, इन्हें सिर्फ उम्र बढ़ने का नतीजा नहीं मानना चाहिए.
- एक और अहम अंतर आजादी का खोना है. सामान्य रूप से उम्र बढ़ने वाले व्यक्ति को कुछ नया सीखने में ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन वे आम तौर पर अपनी सामान्य जिम्मेदारियां निभाते रह सकते हैं. इसके विपरीत, डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति को धीरे-धीरे उन कामों में मदद की जरूरत पड़ सकती है जिन्हें वे पहले खुद करते थे. हालांकि, याददाश्त से जुड़ी हर समस्या डिमेंशिया नहीं होती. डिप्रेशन, एंग्जायटी, नींद की कमी, सुनने या देखने की समस्या, विटामिन B12 की कमी, थायरॉयड की समस्या, दवाओं के साइड इफ़ेक्ट और दूसरी मेडिकल स्थितियां ध्यान लगाने और याददाश्त पर असर डाल सकती हैं. कुछ दवाएं, खासकर नींद लाने वाली (sedative) और एंटीकोलिनर्जिक दवाएं, बुजुर्गों में सोचने-समझने की क्षमता से जुड़ी समस्याओं (cognitive problems) का कारण बन सकती हैं. इन कारणों का पता लगाना, जिनका इलाज संभव है, जांच का एक अहम हिस्सा है.
- अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का सबसे आम कारण है, लेकिन डिमेंशिया कोई एक बीमारी नहीं है. वैस्कुलर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, लेवी बॉडीज वाला डिमेंशिया, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, पार्किंसंस रोग से जुड़ा डिमेंशिया और मिक्स्ड डिमेंशिया भी याददाश्त, सोचने-समझने, व्यवहार और कामकाज में बदलाव का कारण बन सकते हैं. कुछ बुजुर्गों में अल्जाइमर से जुड़े बदलाव और वैस्कुलर ब्रेन डिजीज एक साथ हो सकते हैं.
- इसलिए परिवारों को सिर्फ एक लक्षण के आधार पर डिमेंशिया का पता लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. सही जांच में आमतौर पर मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री, सोचने-समझने और कामकाज की क्षमता का आकलन (cognitive and functional assessment), न्यूरोलॉजिकल जांच और जरूरी टेस्ट शामिल होते हैं. ऐसे कारणों का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं जिन्हें ठीक किया जा सकता है, जबकि MRI जैसी ब्रेन इमेजिंग से दिमाग की बनावट या वैस्कुलर बदलावों का पता लगाने में मदद मिल सकती है. क्लिनिकल स्थिति के आधार पर, खास बायोमार्कर भी यह पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि क्या लक्षणों के लिए अल्जाइमर रोग जिम्मेदार है.
शुरुआती जांच बेहद जरूरी है
डॉ. दीप आर. फालडू का कहना है कि जब सोचने-समझने की क्षमता में बदलाव लगातार बिगड़ रहे हों, उम्मीद से कम उम्र में दिख रहे हों, तेजी से बढ़ रहे हों, या उनके साथ व्यवहार या नर्वस सिस्टम से जुड़े गंभीर लक्षण भी हों, तो शुरुआती जांच बहुत जरूरी है. एक न्यूरोलॉजिस्ट या कॉग्निटिव स्पेशलिस्ट यह पता लगा सकते हैं कि ये बदलाव उम्र बढ़ने की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं, हल्की कॉग्निटिव कमजोरी या डिमेंशिया का संकेत हैं, या फिर किसी ऐसी स्थिति के कारण हैं जिसका इलाज किया जा सकता है.
जांच में देरी न करने का एक अहम कारण यह भी है कि समस्याओं का जल्दी पता चलने पर इलाज और मदद ज्यादा असरदार हो सकती है. मैनेजमेंट में नियमित शारीरिक गतिविधि, अच्छी नींद, सामाजिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहना, सुनने और देखने की समस्याओं को ठीक करना, और वैस्कुलर रिस्क फैक्टर जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग और कोलेस्ट्रॉल के असामान्य स्तर को कंट्रोल करना शामिल हो सकता है. कुछ खास मरीजों को लक्षणों के आधार पर दी जाने वाली दवाओं से भी फायदा हो सकता है.
सिर्फ भूलने की आदत का मतलब डिमेंशिया नहीं होता
डॉ. दीप आर. फालडू बताते हैं कि परिवार के सदस्य उन बदलावों को पहचानने में अहम भूमिका निभाते हैं जिन पर शायद व्यक्ति खुद ध्यान न दे पाए. ये बदलाव कब शुरू हुए, कितनी बार होते हैं और क्या ये रोजमर्रा के कामों पर असर डालते हैं, इन बातों का ध्यान रखने से डॉक्टर से सलाह लेते समय जरूरी जानकारी मिल सकती है. मुख्य बात यह है कि सिर्फ भूलने की आदत का मतलब डिमेंशिया नहीं होता, हालांकि, अगर भूलने की समस्या बढ़ती जाए और व्यक्ति की आजादी पर असर डाले, तो इसे उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)