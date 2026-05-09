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सुबह उठते ही खाली पेट पानी पीना सेहत के लिए कैसे है फायदेमंद? जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए छोटी-छोटी आदतें बहुत जरूरी हैं. ऐसी ही एक आसान लेकिन असरदार आदत है सुबह उठते ही तुरंत पानी पीना. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जब हम रात में सोते हैं तो शरीर कई घंटों तक बिना पानी के रहता है. इस दौरान, सांस लेने, पसीना आने और शरीर की नैचुरल प्रक्रियाओं की वजह से शरीर से पानी धीरे-धीरे कम होता जाता है. नतीजतन, सुबह उठने पर शरीर में हल्का डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) होता है. ऐसे में, दिन की शुरुआत पानी से करने से शरीर को रिहाइड्रेट करने में मदद मिलती है और दिन की शुरुआत रिफ्रेशिंग होती है. सुबह पानी पीने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह शरीर के एनर्जी लेवल और सोचने-समझने की क्षमता को बढ़ाता है. रिसर्च से पता चलता है कि हल्का डिहाइड्रेशन भी थकान, ध्यान लगाने में मुश्किल और मूड खराब कर सकता है.

न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा के अनुसार, सुबह एक गिलास पानी पीने से दिमाग में ब्लड फ्लो बेहतर होता है, जिससे कॉन्संट्रेशन और सोचने की क्षमता बेहतर होती है. इससे दिन की एनर्जेटिक शुरुआत होती है. कुछ स्टडीज के अनुसार, सुबह पानी पीने से रिएक्शन टाइम और मेंटल परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सकता है. इसलिए, यह आदत स्टूडेंट्स से लेकर कामकाजी लोगों तक सभी के लिए फायदेमंद है. पानी पीने का एक और जरूरी फायदा यह है कि इससे डाइजेशन बेहतर होता है. सुबह पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम तेज होता है और खाना पचाने का प्रोसेस आसान हो जाता है.

पानी भोजन और वेस्ट चीज़ों को आगे बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कब्ज नहीं होता है. सुबह खाली पेट पानी पीना (खासकर गुनगुना पानी) पेट साफ करने और पॉटी (मल त्याग) को आसान बनाने में बहुत मददगार होता है. साथ ही, पानी शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे शरीर साफ और हेल्दी रहता है. सुबह पानी पीना मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और वजन कंट्रोल करने में भी मददगार हो सकता है. कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सुबह पानी पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होता है, जिससे कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है. साथ ही, शाही मार्ट में पानी से पानी पीने से भूख कंट्रोल होती है और फालतू खाना कम होता है. इससे वजन कंट्रोल में रखने में मदद मिल सकती है.