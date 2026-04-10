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चुकंदर-आंवले का जूस सेहत के लिए कितना फायदेमंद? इसे पीने से पहले किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? जानिए...

चुकंदर-आंवले का जूस सेहत के लिए कितना फायदेमंद? इसे पीने से पहले किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? जानिए... ( GETTY IMAGES )

डाइजेशन बेहतर करने में सहायक- चुकंदर का जूस पीने से डाइजेशन बेहतर हो सकता है क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. फाइबर पॉटी को रेगुलेट करने और कब्ज को रोकने में मदद करता है. आंवला गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन को बढ़ावा देकर डाइजेशन में भी मदद करता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है. साथ में, वे एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं.

इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार- चुकंदर के जूस और आंवले के सबसे बड़े फायदों में से एक है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की उनकी क्षमता. आंवला अपने हाई विटामिन C कंटेंट के लिए जाना जाता है, जो इम्यून फंक्शन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है. चुकंदर, अपने एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ, सूजन को कम करने में मदद करता है, जिससे आपके शरीर को इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाने में और मदद मिलती है.

न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है- चुकंदर का जूस और आंवला दोनों ही न्यूट्रिएंट्स से भरपूर फूड्स हैं. चुकंदर में विटामिन A, B और C के साथ-साथ पोटैशियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे मिनरल्स भी भरपूर होते हैं. दूसरी ओर, आंवला अपने हाई विटामिन C कंटेंट और एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए मशहूर है. ये सब मिलकर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो ओवरऑल हेल्थ और वेल-बीइंग को सपोर्ट करते हैं.

चुकंदर और आंवले के जूस के हेल्थ बेनिफिट्स क्या होता है जब आप रोज सुबह आंवला के साथ चुकंदर का जूस पीना शुरू करते हैं? क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. रेणुका माइनदे के अनुसार, इस मैजिकल हेल्थ ड्रिंक के फायदे इस तरह हैं...

चुकंदर-आंवले का जूस सेहत के लिए कितना फायदेमंद? इसे पीने से पहले किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? जानिए... (GETTY IMAGES)

इसके साथ ही रोजाना आंवले का जूस पीने से आंखों की बीमारियां, स्किन के दाग-धब्बे ठीक करने और बालों की खूबसूरती बढ़ाने में मदद मिलती है. चुकंदर हमेशा से एक बेहतरीन सुपरफूड माना जाता है, जिसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं. जब इसे आंवला जूस के साथ मिलाया जाता है, तो यह एक पावरफुल आयुर्वेदिक ड्रिंक बन जाता है जिसमें कई हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं. ऐसे में आज इस खबर में क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. रेणुका माइनदे जानिए कि जब इन दो चीजों को जूस में मिलाकर रोजाना पिया जाए तो आपके शरीर में क्या बदलाव होंगे...

वहीं, भारत में सदियों से आंवले का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता रहा है. लोग आंवले की चटनी, अचार, जूस, चॉकलेट और भी कई चीजों में इसका इस्तेमाल करते हैं. देश के अलग-अलग इलाकों में आंवले को अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है. आयुर्वेद में आंवले को बहुत उपयोगी और फायदेमंद औषधि बताया गया है. आंवले में विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और कई दूसरे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं.

जब शरीर में खून की कमी या एनीमिया की बात आती है, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले चुकंदर का ख्याल आता है. बड़े-बुजुर्ग भी खून कम होने पर इसे डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं. आयरन से भरपूर खाने के तौर पर जाना जाने वाला चुकंदर न सिर्फ कम समय में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत बढ़ाता है, बल्कि शरीर को कई पोषक तत्व भी देता है. इस लाल चुकंदर के फायदों को ध्यान में रखते हुए कई लोग इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं.

स्किन हेल्थ बेहतर करने में मददगार- चुकंदर के जूस और आंवले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन हेल्थ में काफी मदद करते हैं. चुकंदर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो मिल सकता है. विटामिन C से भरपूर आंवला, उम्र बढ़ने के लक्षणों से लड़ने में मदद करता है और कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है. रेगुलर सेवन से स्किन साफ ​​और हेल्दी हो सकती है.

हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद- चुकंदर का जूस और आंवला दोनों ही हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद हैं. चुकंदर में नाइट्रेट होते हैं, जो ब्लड प्रेशर कम करने और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. आंवला कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने और दिल की बीमारी को रोकने के लिए जाना जाता है. ये दोनों मिलकर एक हेल्दी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जिससे दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम होता है.

डिटॉक्सिफिकेशन में मददगार- चुकंदर का जूस अपनी डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है. यह लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में मदद करता है और शरीर से नुकसानदायक टॉक्सिन को बाहर निकालता है. आंवला, अपने हाई एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट के साथ, डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है, जिससे यह पक्का होता है कि आपका शरीर साफ और हेल्दी रहे. यह कॉम्बिनेशन आपके शरीर के नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को बढ़ा सकता है.

एनर्जी लेवल बढ़ाता है- चुकंदर का जूस पीने से एनर्जी लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर और नाइट्रेट होते हैं. नाइट्रेट मसल्स में ऑक्सीजन फ्लो को बढ़ाते हैं, जिससे स्टैमिना और परफॉर्मेंस बेहतर होती है. आंवला जरूरी विटामिन और मिनरल देकर भी मदद करता है जो ओवरऑल एनर्जी को बढ़ाते हैं. ये दोनों मिलकर आपको पूरे दिन ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने में मदद कर सकते हैं.

वजन घटाने में मददगार- जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए चुकंदर का जूस और आंवला फायदेमंद हो सकते हैं. चुकंदर में कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है, जिससे आपका पेट ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस होता है. आंवला मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे वजन मैनेज करने में मदद मिलती है. इन दोनों को अपनी डाइट में शामिल करने से आपके वजन घटाने की कोशिशों में असरदार तरीके से मदद मिल सकती है.

ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है- चुकंदर के जूस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो इसे ब्लड शुगर लेवल मैनेज करने वालों के लिए एक सही ऑप्शन बनाता है. आंवला ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करने के लिए जाना जाता है. साथ में, ये डायबिटीज-फ्रेंडली डाइट में एक बढ़िया चीज हो सकते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहता है.

ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाता है- चुकंदर के जूस में मौजूद नाइट्रेट ब्रेन में ब्लड फ्लो को बढ़ा सकते हैं, जिससे कॉग्निटिव फंक्शन बेहतर होता है. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आंवला, ब्रेन सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है. यह कॉम्बिनेशन ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है और उम्र बढ़ने के साथ कॉग्निटिव गिरावट के रिस्क को कम कर सकता है.

चुकंदर-आंवले का जूस सेहत के लिए कितना फायदेमंद? इसे पीने से पहले किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? जानिए... (GETTY IMAGES)

वैसे तो चुकंदर और आंवले का जूस सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है, लेकिन यह पक्का करना बहुत जरूरी है कि आप इन्हें किसी स्पेशलिस्ट की सलाह पर ही पिएं. आपको कभी भी टीवी या सोशल मीडिया पर कोई ऐड देखकर खुद से कोई घरेलू नुस्खा, हर्बल सप्लीमेंट या आयुर्वेदिक दवा नहीं लेनी चाहिए (चाहे आप अभी पूरी तरह से हेल्दी हों, या किसी छोटी या गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हों). किसी भी हाल में, ऐसा कोई भी नुस्खा अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना जरूरी है. - क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. रेणुका माइनदे

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)