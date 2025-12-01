महिलाओं में कैसे और क्यों होता है वजाइनल इन्फेक्शन, जानिए इससे छुटकारा पाने का क्या है सबसे तेज तरीका
यीस्ट इन्फेक्शन अपने आप ठीक नहीं हो सकता. इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेना और सही इलाज करवाना जरूरी है. इस खबर में और जानें...
Published : December 1, 2025 at 1:13 PM IST
हर महिला अपनी वजाइनल प्रॉब्लम या परेशानियों के बारे में बात करने में कम्फर्टेबल नहीं होती है. बहुत कम महिलाएं असल में अपनी वजाइना का ध्यान रखती हैं और उसे रेगुलर तौर पर ठीक से साफ करती हैं. वजाइना को नैचुरली हेल्दी सेक्रिशन निकालकर खुद को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसकी देखभाल करने की जरूरत नहीं है. एक महिला की पूरी जिंदगी में और अलग-अलग सेक्सुअल-रिप्रोडक्टिव स्टेज के दौरान वजाइना में कई बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं. यीस्ट इन्फेक्शन उन आम इन्फेक्शन में से एक है जिसकी शिकायत ज्यागातर महिलाएं करती हैं. ऐसे में जानिए वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन क्या है, यह कब होता है और इसका इलाज क्या है?
वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन क्या है और यह कब होता है?
क्लीवलैंडक्लिनिक के मुताबिक, वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन तब होता है जब कैंडिडा नाम का फंगस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. कैंडिडा आम तौर पर आपके शरीर में बिना किसी परेशानी के रहता है. लेकिन जब यह अनबैलेंस हो जाता है, तो यह तेजी से बढ़ता है और यीस्ट इन्फेक्शन का कारण बनता है. यीस्ट इन्फेक्शन से आपकी वजाइना में जलन, खुजली और लालिमा हो सकती है, और वजाइनल डिस्चार्ज में भी बदलाव हो सकता है. यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन (STI) नहीं है.
वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन का दूसरा नाम वजाइनल कैंडिडिआसिस है. 4 में से 3 महिलाओं को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार यीस्ट इन्फेक्शन होता है. लगभग आधी महिलाओं को यह दो या उससे ज्यादा बार होता है. यह प्यूबर्टी के बाद और मेनोपॉज से पहले सबसे आम है.
वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन के लक्षण और कारण
यीस्ट इन्फेक्शन के आम लक्षणों में शामिल हैं...
- आपकी वेजाइना में या उसके आस-पास खुजली या जलन
- गाढ़ा, सफेद डिस्चार्ज होना
- आपकी वल्वा और वेजाइना के आस-पास लालिमा और सूजन
- आपकी वेजाइनल स्किन में छोटे कट या दरारें
- पेशाब करते समय जलन
- सेक्स के दौरान दर्द
यीस्ट इन्फेक्शन के लक्षण आपकी वेजाइना को प्रभावित करने वाली दूसरी बीमारियों जैसे हो सकते हैं. अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो, तो किसी हेल्थकेयर प्रोवाइडर से संपर्क करें ताकि वे आपकी जांच कर सकें.
वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन के कारण
कैंडिडा नाम के फंगस के ज्यादा बढ़ने से वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन होता है. यह फंगस आपके शरीर में कई जगहों पर रहता है. माना जाता है कि यह वहीं पनपता है. दूसरे बैक्टीरिया इसकी ग्रोथ को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं. लेकिन कुछ फैक्टर इस बैलेंस को बिगाड़ देते हैं. जब ऐसा होता है, तो कैंडिडा बेकाबू होकर बढ़ने लगता है, जिससे यीस्ट इन्फेक्शन होता है.
कुछ आम कारणों में शामिल हैं...
एंटीबायोटिक्स लेना- आपके शरीर में इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स आपकी वजाइना में अच्छे बैक्टीरिया को मार देती हैं. अच्छे बैक्टीरिया के बिना, बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे यीस्ट इन्फेक्शन होता है.
प्रेग्नेंसी और हॉर्मोन- कोई भी चीज जो आपके हॉर्मोन को बिगाड़ती है या बदलती है, वह आपकी वजाइना में कैंडिडा के बैलेंस को बिगाड़ सकती है. इसमें प्रेग्नेंट होना, बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करना और आपके पीरियड्स के दौरान होने वाले नॉर्मल बदलाव शामिल हैं.
कमजोर इम्यून सिस्टम- ऐसी बीमारी होना जो आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है, आपको यीस्ट इन्फेक्शन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बना सकती है.
अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होना- आपके यूरिन में ज्यादा शुगर यीस्ट को बढ़ने और बढ़ने में मदद करती है. अनकंट्रोल्ड डायबिटीज भी आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकती है.
दूसरी चीजें जो आपके रिस्क को बढ़ाती हैं, उनमें ये शामिल है...
- गीले कपड़े या स्विमसूट में रहना
- टाइट, हवादार कपड़े पहनना
- खुशबूदार टैम्पोन, स्प्रे, साबुन या डियोड्रेंट का इस्तेमाल करना
क्या यीस्ट इन्फेक्शन छूत की बीमारी है?
यीस्ट इन्फेक्शन को छूत की बीमारी नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ मामलों में, आप इसे अपने सेक्स पार्टनर को दे सकते हैं.
यीस्ट इन्फेक्शन का इलाज कैसे किया जाता है?
एंटीफंगल दवाएं ज़्यादातर वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन का इलाज करती हैं. ये आपके शरीर में यीस्ट की ज्यादा ग्रोथ से लड़कर काम करती हैं. दवाएं या तो ओरल होती हैं या टॉपिकल, जो सात दिनों तक रोजाना इस्तेमाल की जाती हैं. आप दवाएं अपनी वजाइना पर टॉपिकल लगा सकती हैं या उन्हें एप्लीकेटर का इस्तेमाल करके अपनी वजाइना के अंदर रख सकती हैं. अधिक जानकारी के लिए अपे डॉक्टर से जरूर मिले और सलाह लें.
ध्यान दें, अगर आप यीस्ट इन्फेक्शन के लिए दवा ले रहे हैं, तो इलाज पूरा होने तक आपको सेक्स नहीं करना चाहिए. सेक्स से जलन बढ़ सकती है, और कुछ एंटीफंगल दवाएं कंडोम और डायाफ्राम में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल को कमजोर कर सकती हैं.
यीस्ट इन्फेक्शन कितने समय तक रहता है?
ज्यादातर यीस्ट इन्फेक्शन दवा से कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसमें एक हफ्ते तक का समय लग सकता है. ज्यादा गंभीर मामलों में यह ज्यादा समय तक रह सकता है और लंबे समय तक इलाज की जरूरत पड़ सकती है. इस मामले पर अपने हेल्थकेयर प्रोवाइडर से बात करना जरूरी है. वे आपके यीस्ट इन्फेक्शन के टाइप और गंभीरता के आधार पर सबसे अच्छा इलाज बता सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी आम जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडी, मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल सलाह के आधार पर देते हैं. इस तरीके या प्रोसीजर को अपनाने से पहले आपको डिटेल्स पढ़नी चाहिए और अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.)