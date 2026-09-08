सिर्फ स्मोकिंग करने वालों को ही नहीं होता फेफड़ों का कैंसर, जानिए एयर पॉल्यूशन, डाइट, स्ट्रेस और सेडेंटरी लाइफस्टाइल कैसे बढ़ता है खतरा
एयर पॉल्यूशन, खराब डाइट, स्ट्रेस और सुस्त लाइफस्टाइल शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर करके और सेल्स को नुकसान पहुंचाकर लंग कैंसर का खतरा काफी...
Published : September 8, 2026 at 2:55 PM IST
फेफड़ों का कैंसर अब सिर्फ धूम्रपान करने वालों तक ही सीमित नहीं है. जो लोग धूम्रपान नहीं करते, वे भी इसका शिकार हो रहे हैं. भारत में बदलती जीवनशैली और पर्यावरण में मौजूद प्रदूषक तत्वों के संपर्क में आने से इस बीमारी के नए पहलू सामने आ रहे हैं. IARC के GLOBOCAN 2022 के अनुमानों के अनुसार, भारतीय पुरुषों में फेफड़ों का कैंसर प्रमुख कैंसरों में से एक बना हुआ है, यह देश में स्वास्थ्य प्रणाली और जीवनशैली से जुड़ी चुनौतियों के बढ़ते बोझ को साफ तौर पर दर्शाता है.
तंबाकू के इस्तेमाल के अलावा, एयर पॉल्यूशन भी पर्यावरण के लिए एक बड़ी चिंता है. प्रदूषित हवा में मौजूद छोटे कण (जैसे PM2.5) और नुकसानदायक गैसें फेफड़ों को ठीक वैसे ही नुकसान पहुंचाती हैं जैसे सिगरेट का धुआं पहुंचाता है. लंबे समय तक घर के अंदर और बाहर के एयर पॉल्यूशन के संपर्क में रहने से (खासकर छोटे पार्टिकुलेट मैटर और ट्रैफिक से जुड़े पॉल्यूटेंट) फेफड़ों के टिशू में पुरानी सूजन और DNA डैमेज हो सकता है. IARC आउटडोर एयर पॉल्यूशन और छोटे पार्टिकुलेट मैटर को कैंसर पैदा करने वाले एजेंट मानता है.
M.O.C कैंसर केयर पुणे की मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. रेशमा पुराणिक कहती हैं कि फेफड़ों के कैंसर का खतरा अक्सर कई सालों तक अलग-अलग चीजों के संपर्क में रहने का नतीजा होता है, न कि किसी एक वजह का. भारत में तंबाकू तो कैंसर का एक बड़ा कारण है ही, लेकिन वायु प्रदूषण, काम की जगह पर हानिकारक चीजों के संपर्क में आना और जीवनशैली से जुड़ी बातों पर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर उन लोगों के मामले में जो धूम्रपान नहीं करते हैं.
खान-पान और शारीरिक गतिविधि भी कैंसर होने की संभावना को प्रभावित करते हैं. ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, जरूरत से ज्यादा कैलोरी और फलों, सब्जियों व फाइबर की कमी वाला खान-पान मोटापे और मेटाबॉलिक समस्याओं का कारण बन सकता है. हालांकि खान-पान को फेफड़ों के कैंसर का सीधा और मुख्य कारण नहीं माना गया है, लेकिन शरीर का वजन सही रखने और संतुलित आहार लेने से कैंसर से बचाव में मदद मिलती है.
इसी तरह, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी मोटापे और मेटाबॉलिक बदलावों के जरिए इनडायरेक्टली रिस्क बढ़ा सकती है. स्टडीज में ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी और लंग कैंसर के कम रिस्क के बीच एक लिंक पाया गया है, हालांकि यह कनेक्शन स्मोकिंग और दूसरे फैक्टर्स से भी प्रभावित होता है.
तनाव के मामले को बारीकी से समझने की जरूरत है. लंबे समय तक रहने वाले तनाव (chronic stress) के कारण सीधे तौर पर फेफड़ों का कैंसर होने की बात अभी तक पक्के तौर पर साबित नहीं हुई है. हालांकि, लंबे समय तक तनाव रहने से धूम्रपान, शराब का सेवन, जरूरत से ज्यादा खाना और शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहने जैसी आदतें पनप सकती हैं, जिससे कैंसर का कुल जोखिम बढ़ सकता है.
डॉ. पुराणिक आगे कहते हैं कि इसलिए, रोकथाम का तरीका व्यापक होना चाहिए, जिसमें तंबाकू से बचें, जहां तक हो सके प्रदूषण के संपर्क में आने से बचें, शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, वजन सही रखें और सांस से जुड़ी लगातार बनी रहने वाली समस्याओं के लिए डॉक्टर की सलाह लें. मुख्य बात यह है कि फेफड़ों के कैंसर से बचाव का मतलब जीवनशैली में सिर्फ एक बदलाव करना नहीं है. बल्कि जीवन भर कई ऐसे जोखिमों को कम करना है जिनसे बचा जा सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)