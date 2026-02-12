ETV Bharat / health

इस मशहूर एक्टर ने दुनिया को कहा अलविदा, कैंसर से हारी जंग, ये हैं कोलोरेक्टल कैंसर के शुरुआती लक्षण

नवंबर 2024 में अपने कोलोरेक्टल कैंसर के डायग्नोसिस की घोषणा करने के बाद, उन्होंने कहा कि मैं हेल्दी था. मैं कोल्ड प्लंज कर रहा था. मैं बहुत अच्छी कार्डियोवैस्कुलर शेप में था, और मुझे स्टेज 3 कैंसर था, और मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था. मुझे जो एक लक्षण महसूस हुआ, वह था पॉटी मूवमेंट में बदलाव, जिसका कारण मैंने अपनी कॉफी पीने की आदतों को बताया. -वैन डेर बीक

48 साल के एक्टर जेम्स वैन डेर बीक ने अपनी मौत से पहले बताया कि कोलन कैंसर का पहला संकेत उनके पेट की आदतों में बदलाव था, जिसे उन्होंने शुरू में कॉफी पीने या दूसरी आम वजहों से होने वाला बदलाव मानकर नजरअंदाज कर दिया और इसे गंभीर नहीं माना. उन्होंने कहा कि वह बहुत फिट थे, इसलिए उन्हें नहीं लगा कि यह कैंसर हो सकता है. वैन डेर बीक ने अगस्त में हेल्थलाइन को बताया कि कोई रेड फ्लैग या कुछ खास नहीं था.

हॉलीवुड एक्टर जेम्स वैन डेर बीक, जो "डॉसन क्रीक" में डॉसन लीरी के रोल से घर-घर में मशहूर हो गए थे, 11 फरवरी, 2026 को 48 साल की उम्र में कोलोरेक्टल कैंसर की वजह से गुजर गए. एक्टर ने तीन साल तक कोलोरेक्टल कैंसर या कोलन कैंसर से बहादुरी से लड़ाई लड़ी लेकिन आखिर में हार गए. उनके परिवार ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि हमारे प्यारे जेम्स डेविड वैन डेर बीक आज सुबह शांति से गुजर गए. परिवार की तरफ से जारी इस बयान में कहा गया कि जेम्स ने अपने आखिरी दिन हिम्मत, विश्वास और शांति के साथ बिताए.

हैदराबाद के मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर के. नागेश्वर के अनुसार, कोलन कैंसर, जिसे बाउल कैंसर भी कहते हैं, एक ऐसी बीमारी है जो कोलन में शुरू होती है, जो आपकी बड़ी आंत का एक हिस्सा है. एक आम तरह का कैंसर कोलोरेक्टल कैंसर कहलाता है, जिसमें रेक्टल कैंसर भी शामिल है. कोलन कैंसर दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण है, लेकिन इसका जल्दी पता चलने पर इलाज हो सकता है. समय पर मेडिकल मदद के लिए शुरुआती चेतावनी के संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है। इस खबर के ज़रिए कोलन कैंसर के शुरुआती चेतावनी के संकेतों के बारे में जानें...

कोलन कैंसर कैसे होता है?

कोलन कैंसर दुनिया में तीसरा सबसे आम कैंसर माना जाता है. कोलन कैंसर बड़ी आंत में सेल्स की अनियंत्रित ग्रोथ के कारण होता है. ये सेल्स कोलन की लाइनिंग में शुरू होती हैं और कभी-कभी पॉलीप्स नाम की ग्रोथ में बदल जाती हैं. इन पॉलीप्स को कोलोनोस्कोपी से शुरुआती स्टेज में हटाया जा सकता है, जिससे कोलन कैंसर का खतरा कम हो जाता है.

कोलोरेक्टल कैंसर के लक्षण इस प्रकार है...

मल त्याग की आदतों में बदलाव

मल त्याग में लगातार बदलाव, जैसे डायरिया, कब्ज़, या मल के गाढ़ेपन में बदलाव, कोलन कैंसर का संकेत हो सकता है. खास तौर पर, पतला या "पेंसिल जैसा पतला" मल कोलन में रुकावट का संकेत हो सकता है. रेक्टम से ब्लीडिंग या मल में खून

आपके मल में ब्लीडिंग या आपके रेक्टम से ब्लीडिंग इस बात का संकेत हो सकता है कि आपको कोलन कैंसर है. हालांकि मल त्याग के दौरान ब्लीडिंग बवासीर का एक आम लक्षण है, लेकिन लगातार ब्लीडिंग कोलन कैंसर जैसी ज्यादा गंभीर कंडीशन का संकेत हो सकता है. अगर ऐसा होता है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें. बिना किसी वजह के वजन कम होना

अपनी डाइट या एक्सरसाइज रूटीन में कोई बदलाव किए बिना वजन कम होना चिंता की बात हो सकती है. अचानक वजन कम होना कैंसर से लड़ने के लिए शरीर की ज्यादा एनर्जी खर्च होने या ट्यूमर के बढ़ने से मेटाबॉलिज्म में बदलाव की वजह से हो सकता है. पेट में लगातार तकलीफ

पेट में लगातार दर्द, ऐंठन या सूजन जो कम न हो, वह कोलन कैंसर का संकेत हो सकता है. ऐसी तकलीफ ट्यूमर के पाचन तंत्र के नॉर्मल काम में रुकावट डालने या उसे प्रभावित करने की वजह से हो सकती है. थकान और कमजोरी

लंबे समय तक थकान और कमजोरी, खासकर जब दूसरे लक्षणों के साथ हो, तो कोलन कैंसर का संकेत हो सकता है. यह थकान अक्सर लंबे समय तक अंदरूनी ब्लीडिंग से होने वाले एनीमिया की वजह से होती है. इन लक्षणों के प्रति अलर्ट रहने और तुरंत मेडिकल मदद लेने से कोलन कैंसर का जल्दी पता चल सकता है, जिससे इलाज के नतीजों में काफी सुधार हो सकता है. रेगुलर स्क्रीनिंग, खासकर 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों या जिनके परिवार में यह बीमारी रही है, उनके लिए बचाव के जरूरी उपाय हैं.

कोलन कैंसर के कारण?

यह कंडीशन ज्यादातर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को होती है, लेकिन आजकल कई जवान लोगों में भी कोलन कैंसर देखा जा रहा है. इसका सबसे बड़ा कारण है...

स्मोकिंग - स्मोकिंग से भी कई तरह के कैंसर हो सकते हैं. रोज एक ग्लास वाइन पीने से कोलन कैंसर का खतरा 15 परसेंट बढ़ जाता है.

बहुत ज्यादा शराब पीना

ज्यादा वजन या मोटापा होना

बहुत ज्यादा रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट खाना

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)