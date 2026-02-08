ETV Bharat / health

हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के कारण शरीर के इन हिस्सों में हो सकता है लगातार दर्द, नजरअंदाज करना बेहद खतरनाक

शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने (खासकर LDL) से धमनियों में प्लाक जम जाता है, जिससे वे सिकुड़ जाती हैं और हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दूसरी कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है. इस स्थिति से एथेरोस्क्लेरोसिस, किडनी की बीमारी और डायबिटीज जैसी लंबे समय तक चलने वाली समस्याएं भी हो सकती हैं. इसलिए, हमें यह पक्का करना चाहिए कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल न बढ़े. हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ ज्यादा वजन वाले लोगों को ही कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है, लेकिन यह सच नहीं है, पतले लोगों को भी हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है. इसलिए, हमें पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए.

भले ही शुरुआत में हाई कोलेस्ट्रॉल के कोई लक्षण न दिखें, लेकिन बाद में कुछ न कुछ लक्षण जरूर दिखते है. इसलिए, हमें सतर्क रहना चाहिए. एक्सपर्ट्स यह भी कहते हैं कि जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, तो शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द शुरू हो जाता है. इन दर्दों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आइए इस रिपोर्ट में डॉ. आकर्षक से जानते हैं कि जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है तो शरीर के किन हिस्सों में दर्द होता है...