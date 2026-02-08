हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के कारण शरीर के इन हिस्सों में हो सकता है लगातार दर्द, नजरअंदाज करना बेहद खतरनाक
कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा लेवल बहुत खतरनाक होता है. इन लक्षणों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है या कम...
Published : February 8, 2026 at 4:12 PM IST
शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने (खासकर LDL) से धमनियों में प्लाक जम जाता है, जिससे वे सिकुड़ जाती हैं और हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दूसरी कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है. इस स्थिति से एथेरोस्क्लेरोसिस, किडनी की बीमारी और डायबिटीज जैसी लंबे समय तक चलने वाली समस्याएं भी हो सकती हैं. इसलिए, हमें यह पक्का करना चाहिए कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल न बढ़े. हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ ज्यादा वजन वाले लोगों को ही कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है, लेकिन यह सच नहीं है, पतले लोगों को भी हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है. इसलिए, हमें पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए.
भले ही शुरुआत में हाई कोलेस्ट्रॉल के कोई लक्षण न दिखें, लेकिन बाद में कुछ न कुछ लक्षण जरूर दिखते है. इसलिए, हमें सतर्क रहना चाहिए. एक्सपर्ट्स यह भी कहते हैं कि जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, तो शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द शुरू हो जाता है. इन दर्दों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आइए इस रिपोर्ट में डॉ. आकर्षक से जानते हैं कि जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है तो शरीर के किन हिस्सों में दर्द होता है...
हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण शरीर के इन हिस्सों में होता है दर्द
- सीने में दर्द: ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के अनुसार, सीने में दर्द उन लक्षणों में से एक है जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होने पर दिख सकते हैं. सीने में दबाव, भारीपन या जलन को अक्सर लोग गैस समझ लेते हैं. हालांकि, यह हाई कोलेस्ट्रॉल का लक्षण भी हो सकता है. अगर इसे नजरअंदाज किया जाए, तो इससे दिल में खून का बहाव कम हो सकता है और दिल की बीमारियां हो सकती हैं.
- हाथ या कंधे में दर्द: बाएं हाथ या दोनों हाथों में दर्द भी एक और लक्षण है. यह दर्द धीरे-धीरे बढ़ता है. यह दर्द दिल पर बढ़ते दबाव के कारण होता है. इसलिए, इसे बिल्कुल भी निगलेट नहीं करना चाहिए. इसे जल्द से जल्द पहचानना जरूरी है. अगर आपको अपने बाएं हाथ या दोनों हाथों में धीरे-धीरे बढ़ता हुआ दर्द महसूस हो, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए और सावधान रहना चाहिए. नहीं तो, इसे एक गंभीर समस्या माना जाना चाहिए.
- चलते समय पैरों में दर्द: इसी तरह, ज़्यादा चलने के बाद पैरों में दर्द होना आम बात है. हालांकि, अगर आराम करते समय भी आपको बहुत ज्यादा दर्द या सुन्नपन महसूस होता है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए. ऐसा तब हो सकता है जब पैरों की नसें ब्लॉक हो जाती हैं. इस ब्लॉकेज के कारण पैरों में दर्द और सुन्नपन होता है.
- पीठ में दर्द और सुन्नपन: आपको अपनी ऊपरी और बीच की पीठ में दर्द हो रहा है. अगर आपको उस जगह पर सुन्नपन और अकड़न भी महसूस हो, तो इस पर ध्यान दें. कभी-कभी ऐसा होना आमतौर पर चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर यह बार-बार होता है, तो यह किसी समस्या का संकेत हो सकता है. आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
- बार-बार सिरदर्द: सिरदर्द आम बात है और इसके कई कारण हो सकते हैं. हालांकि, अगर आपको हर सुबह सिरदर्द होता है, तो हो सकता है कि आपके दिमाग को पर्याप्त खून की सप्लाई नहीं मिल रही हो. दिमाग में खून का बहाव कम होने का एक कारण शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना भी हो सकता है. इसलिए, अगर आपको सुबह सिरदर्द होता है, तो सावधान रहें और सिर्फ गोली या बाम लगाकर दर्द कम करने की कोशिश न करें.
- पेट दर्द, पेट फूलना: जब हमारे डाइजेस्टिव अंगों को पर्याप्त खून नहीं मिलता, तो पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है. हम अक्सर इसे एक मामूली पाचन समस्या मान लेते हैं. हालांकि, कभी-कभी जब कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है, तो यह एसिडिटी और दूसरी पाचन समस्याएं आम हो जाती हैं. इसलिए, इन लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
- जबड़े में दर्द: जबड़े या कान के पास की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और उनमें दर्द होता है. इस तरह का दर्द दिल की बीमारी या डायबिटीज वाले लोगों में आम है, इसलिए अगर आपको ऐसा दर्द होता है तो आपको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए.
- गर्दन में दर्द: यह कैरोटिड आर्टरी के सिकुड़ने से जुड़ा होता है. इससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, अगर आपको अपनी गर्दन में अकड़न और दर्द महसूस हो, तो आपको तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए. दर्द दिन-ब-दिन बढ़ता जाता है. किसी भी हालत में इसे नजरअंदाज न करें.
- आर्टरीज में तेजी से ब्लॉकेज होना दिल की बीमारी के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है. कभी-कभी इसके कोई लक्षण नहीं दिखते. अगर इसका इलाज न किया जाए, तो यह स्थिति गंभीर और जानलेवा हो सकती है.
- सांस लेते समय दर्द: अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सांस लेते समय सीने में जकड़न और दर्द महसूस हो रहा है, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें. यह दर्द दिल और फेफड़ों की खून की नसों में दबाव बढ़ने के कारण होता है. इसलिए, सावधान रहें.
क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
- HbA1c और लिपिड प्रोफाइल दोनों टेस्ट एक साथ करवाएं.
- प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट और सीड ऑयल का सेवन कम करें.
- हर खाने के बाद 20 से 30 मिनट तक टहलें.
- आपको रात 11 बजे से पहले सो जाना चाहिए.
- स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए.
- आपको न सिर्फ वजन कम करना चाहिए, बल्कि यह भी पक्का करना चाहिए कि आपकी कमर का घेरा न बढ़े.
- बार-बार होने वाले दर्द को नजरअंदाज न करें.
- जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.
(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)