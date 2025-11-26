LIVER के लिए खतरनाक है हेपेटाइटिस A, B और C, जानें किस स्टेज में लिवर डैमेज को कंट्रोल करना है मुश्किल
Published : November 26, 2025 at 9:01 AM IST
आजकल बदलते लाइफस्टाइल और खान-पान की वजह से लोग कई तरह की बीमारियों से परेशान हैं. काम का बढ़ता स्ट्रेस और फिजिकल इनएक्टिविटी कम होना कई गंभीर बीमारियों की वजह बन रहा है. खास तौर पर, इन वजहों से कई लोगों में लिवर की बीमारी का खतरा बढ़ रहा है. आइए इस आर्टिकल में जानें कि लिवर की बीमारी या समस्या से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए...
लिवर के लिए खतरनाक है हेपेटाइटिस A और B
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, लिवर हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है. हम जो खाना खाते हैं उसमें मौजूद टॉक्सिन से कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं. खासकर, हेपेटाइटिस A और B लिवर की बीमारी या समस्याओं के दो आम कारण हैं. हेपेटाइटिस A आमतौर पर खराब खाने या पानी से फैलता है और यह एक कम समय की बीमारी है जो ठीक हो जाती है, जबकि हेपेटाइटिस B खून, सीमेन या शरीर के दूसरे तरल पदार्थों से फैलता है और यह क्रोनिक हो सकता है, जिससे लंबे समय तक लिवर को नुकसान हो सकता है
इसके अलावा, लाइफस्टाइल में बदलाव भी फैटी लिवर की वजह बन सकते हैं, जैसे ज्यादा फैट वाला या प्रोसेस्ड खाना, रेगुलर एक्सरसाइज न करना, मोटापा, डायबिटीज और ज्यादा शराब पीना. इन आदतों से लिवर में फैट जमा हो सकता है, जिससे NASH नाम की कंडीशन हो सकती है. इससे लिवर का नॉर्मल तरीके से काम करना मुश्किल हो सकता है.
हेपेटाइटिस A के लक्षण
हेपेटाइटिस A से इन्फेक्टेड लोगों में बेचैनी, बुखार, भूख न लगना, डायरिया, जी मिचलाना, पेट में जलन और आंखों और स्किन का पीला पड़ना जैसे लक्षण दिखते हैं.
हेपेटाइटिस B के लक्षण
हेपेटाइटिस B के लक्षण शुरू में गंभीर नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों को आंखों और स्किन का पीला पड़ना, हल्का बुखार, थकान, जी मिचलाना, पेट दर्द और जोड़ों में दर्द हो सकता है. अगर आपको इन्फेक्शन है, तो शुरुआती स्टेज में आपको ज्यादा दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं, अगर आपको उस समय कोई और दिक्कत नहीं है, तो हेल्दी डाइट लेना और भरपूर आराम करना से ही ये इंफेक्शन ठीक हो सकता है.
नशीले पदार्थों और ज्यादा शराब के सेवन से बचे
नशीले पदार्थों का इस्तेमाल न करें. इसके साथ ही ज्यादा शराब पीने से भी लिवर डैमेज का खतरा रहता है. खासकर अधिक शराब पीने से लिवर टॉक्सिन में बदल सकता है. अगर ऐसा होता रहा, तो लिवर में सिरोसिस हो सकता है. हेपेटाइटिस C एक लिवर इन्फेक्शन है जिससे समय के साथ लिवर में निशान (सिरोसिस) पड़ सकते हैं. एक बार जब यह उस स्टेज पर पहुंच जाता है, तो हमारे लिए लिवर डैमेज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. ज्यादातर हेपेटाइटिस C इन्फेक्शन उन लोगों में होते हैं जो ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं या पहले ड्रग्स इंजेक्ट कर चुके हैं. असल में, हेपेटाइटिस C के शुरुआती स्टेज में कोई बड़े लक्षण नहीं दिखते. वे हेपेटाइटिस B जैसे ही होते हैं. लेकिन, कुछ लोगों में, यह लंबे समय तक चलने वाली समस्या बन सकती है. कुछ लोगों में, यह पांच साल के अंदर शुरू हो सकता है.
लिवर की बीमारी का पता कैसे लगाएं?
इन पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है
लिवर खराब होने के कई कारण हैं. इनमें ज्यादा खाना, जंक फूड, तला हुआ खाना, स्ट्रेस, एंग्जायटी, स्मोकिंग और शराब पीना शामिल हैं. ये सभी लिवर की बीमारी के मुख्य कारण हैं. इसलिए, जितना हो सके इन आदतों से बचें. रोज रेगुलर वॉक करें. मसल्स को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज पर ध्यान दें. हेपेटाइटिस B का वैक्सीन उपलब्ध है. हालांकि, हेपेटाइटिस C से बचने के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जरूरी सावधानी बरतनी चाहिए.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ़ आपकी आम जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडी, मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल सलाह के आधार पर देते हैं. इस तरीके या प्रोसीजर को अपनाने से पहले आपको डिटेल्स पढ़नी चाहिए और अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.)