ETV Bharat / health

पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग और पेल्विक दर्द नहीं है सामान्य, एडिनोमायोसिस के हो सकते हैं लक्षण

पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग और पेल्विक दर्द नहीं है सामान्य, एडिनोमायोसिस के हो सकते हैं लक्षण ( GETTY IMAGES )

जब महिलाओं की हेल्थ की बात आती है, तो पीरियड्स के दौरान दर्द और ज्यादा ब्लीडिंग को अक्सर यह कहकर टाल दिया जाता है कि यह हर महीने होता है, या यह बस कमजोरी की वजह से होता है. इस टॉपिक पर चुप्पी और समाज में जागरूकता की कमी के कारण लाखों महिलाएं सालों तक बहुत ज्यादा दर्द और मानसिक परेशानी झेलती हैं. पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा दर्द या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना नॉर्मल नहीं है. यह किसी गंभीर मेडिकल कंडीशन का संकेत हो सकता है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

रेवाड़ी के बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ में फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ. नंदिनी जैन का कहना है कि अगर दर्द इतना तेज हो जाए कि आपको प्लान कैंसिल करने पड़ें या यह आपके काम में रुकावट डाले और अगर हर महीने ज्यादा ब्लीडिंग के साथ आपको पेल्विक एरिया में दबाव या सेक्स के दौरान दर्द महसूस हो, तो आपको एडेनोमायसिस की संभावना पर विचार करना चाहिए...