पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग और पेल्विक दर्द नहीं है सामान्य, एडिनोमायोसिस के हो सकते हैं लक्षण
एडिनोमायोसिस के कारण गर्भधारण की संभावना कम हो सकती है और गर्भावस्था के दौरान कुछ जटिलताएं आ सकती हैं. हालांकि, हर महिला पर इसका असर...
Published : October 19, 2026 at 1:06 PM IST
जब महिलाओं की हेल्थ की बात आती है, तो पीरियड्स के दौरान दर्द और ज्यादा ब्लीडिंग को अक्सर यह कहकर टाल दिया जाता है कि यह हर महीने होता है, या यह बस कमजोरी की वजह से होता है. इस टॉपिक पर चुप्पी और समाज में जागरूकता की कमी के कारण लाखों महिलाएं सालों तक बहुत ज्यादा दर्द और मानसिक परेशानी झेलती हैं. पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा दर्द या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना नॉर्मल नहीं है. यह किसी गंभीर मेडिकल कंडीशन का संकेत हो सकता है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
रेवाड़ी के बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ में फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ. नंदिनी जैन का कहना है कि अगर दर्द इतना तेज हो जाए कि आपको प्लान कैंसिल करने पड़ें या यह आपके काम में रुकावट डाले और अगर हर महीने ज्यादा ब्लीडिंग के साथ आपको पेल्विक एरिया में दबाव या सेक्स के दौरान दर्द महसूस हो, तो आपको एडेनोमायसिस की संभावना पर विचार करना चाहिए...
एडेनोमायोसिस क्या है?
डॉ. नंदिनी जैन के अनुसार, एडेनोमायोसिस तब होता है जब गर्भाशय की परत से मिलते-जुलते ऊतक, गर्भाशय की मांसपेशियों वाली दीवार के भीतर पनपने लगते हैं. इससे गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है और उसमें दर्द या संवेदनशीलता हो सकती है. इसके लक्षणों में मासिक धर्म के दौरान बहुत अधिक ब्लीडिंग, तेज ऐंठन और पेल्विक क्षेत्र में लगातार दर्द होना शामिल है. कुछ महिलाओं को यौन संबंध बनाते समय दर्द का अनुभव हो सकता है, जबकि कुछ अन्य महिलाओं में इसके लक्षण बहुत हल्के हो सकते हैं या बिल्कुल भी नहीं दिख सकते हैं. यह स्थिति फाइब्रॉएड या एंडोमेट्रियोसिस के साथ भी हो सकती है. चूंकि इन स्थितियों के लक्षण काफी मिलते-जुलते होते हैं, इसलिए केवल लक्षणों के आधार पर खुद कोई निष्कर्ष निकालने के बजाय, डॉक्टर से सलाह लेना और जांच करवाना सबसे बेहतर रहता है.
एडेनोमायोसिस क्यों होता है, और इसका पता कैसे चलता है?
डॉ. नंदिनी जैन का कहना है कि एडेनोमायोसिस का सटीक कारण अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है. यह समस्या आमतौर पर 30 से 40 वर्ष की महिलाओं में देखी जाती है, हालांकि यह कम उम्र की महिलाओं को भी हो सकती है. कभी-कभी गर्भाशय की पिछली सर्जरी या प्रसव (बच्चे को जन्म देना) को भी इस स्थिति से जोड़ा जाता है, हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है. जांच के लिए टेस्ट की सलाह देने से पहले, स्त्री रोग विशेषज्ञ मरीज के ब्लीडिंग पैटर्न, दर्द और मेडिकल हिस्ट्री की समीक्षा करते हैं. ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड इसका मुख्य और मानक डायग्नोस्टिक तरीका है. यदि जांच से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है या अधिक विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है, तो MRI का उपयोग किया जा सकता है.
एडिनोमायोसिस फर्टिलिटी को कैसे प्रभावित करता है?
डॉ. नंदिनी जैन के अनुसार, एडिनोमायोसिस गर्भधारण की संभावना को कम कर सकता है और गर्भावस्था के दौरान कुछ जटिलताएं पैदा कर सकता है. हालांकि, इसका प्रभाव हर महिला में अलग-अलग हो सकता है. एडिनोमायोसिस का पता चलने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोई महिला मां नहीं बन सकती, हर महिला का प्रजनन सफर अलग होता है, जो उसके शरीर और विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है. उम्र, लक्षणों की गंभीरता, स्थिति कितनी गंभीर है, और प्रजनन क्षमता से जुड़े अन्य कारक यह तय करते हैं कि स्थिति कैसी है और इलाज का सबसे सही तरीका क्या होना चाहिए.
एडिनोमायोसिस को कैसे मैनेज करें
इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि लक्षण कितने गंभीर हैं और क्या महिला भविष्य में गर्भधारण करने की योजना बना रही है. कई महिलाओं के लिए, दर्द से राहत, हार्मोनल उपचार और अन्य तरीके ब्लीडिंग और परेशानी को कम कर सकते हैं. कुछ खास मामलों में, जब अन्य तरीके असरदार नहीं होते, तब सर्जरी पर विचार किया जा सकता है. सही तरीका क्या होगा, यह महिला की अपनी स्थिति और भविष्य में बच्चे पैदा करने की उसकी योजनाओं पर निर्भर करता है. इसलिए, किसी विशेषज्ञ से बात करते समय इन दोनों बातों पर चर्चा करना जरूरी है.
अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा हो, दर्द समय के साथ बढ़ता जा रहा हो, या पीरियड्स खत्म होने के बाद भी पेल्विक एरिया (निचले पेट के हिस्से) में परेशानी बनी रहती हो, तो इन लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है. इन्हें बस पीरियड्स का एक सामान्य और अनिवार्य हिस्सा मान लेना कि बिना यह जाने कि क्या इसके पीछे कोई ऐसी समस्या है जिसका इलाज संभव है, एक ऐसा बोझ ढोने जैसा है जिसे ढोने की कोई जरूरत नहीं है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)