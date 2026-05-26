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Heat wave और तेज गर्मी से बढ़ सकता है हार्ट फेलियर होने का खतरा, जानिए दिल के मरीज कैसे रखें सेहत का ध्यान

गर्म मौसम दिल की बीमारी वाले लोगों के लिए खास खतरा बन सकता है, क्योंकि शरीर का कोर टेम्परेचर नॉर्मल लेवल पर बनाए रखने के लिए दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म मौसम में आपकी ब्लड वेसल फैल जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है. हालांकि, शरीर को ठंडा रखने के लिए, दिल को नॉर्मल से ज्यादा तेज स्पीड से खून पंप करना पड़ता है. ऐसे में, दिल के मरीजों के लिए यह ज्यादा प्रेशर स्ट्रोक, हार्ट फेलियर और दूसरी गंभीर दिक्कतों का एक बड़ा कारण हो सकता है. कई स्टडीज से पता चला है कि इससे दिल की बीमारी वाले लोगों में हेल्थ प्रॉब्लम्स और मौत का खतरा बढ़ जाता है. अधिक तापमान और हीटवेव कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर कैसे असर डालते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, जानिए यहां...

गर्मी दिल पर कैसे असर डालती है?

ब्रिटिश हार्ट फांडेशन के मुताबिक, गर्मियों के मौसम में, जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, शरीर को ठंडा रखने के लिए दिल को सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इस बढ़े हुए दबाव का असर दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर, दोनों पर पड़ता है, जिससे दिल का दौरा, दिल की धड़कन का अनियमित होना (अरिदमिया), और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है. संक्षेप में कहें तो, शरीर के तापमान में जरा सी भी बढ़ोतरी होने पर दिल प्रति मिनट ज्यादा बार धड़कने लगता है, जिससे दिल पर सीधा दबाव पड़ता है. इसके अलावा, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों के लिए ली जाने वाली दवाएं (जैसे कि बीटा-ब्लॉकर्स या ड्यूरेटिक्स) शरीर के तापमान को कंट्रोल करने और पसीना निकालने की शरीर के नेचुरल प्रोसेस में रुकावट डाल सकती हैं. ज्यादा पसीना आने से शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स (जैसे पोटैशियम और सोडियम) का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे दिल पर ज्यादा जोर पड़ता है. इसलिए आम दिनों के मुकाबले गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए हमारे दिल और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.