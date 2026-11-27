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Heart Valves Disease: बुजुर्गों में गंभीर समस्या है हार्ट वाल्व की बीमारी, जानिए TAVI ने इलाज के तरीकों में किस तरह लाया एक बड़ा बदलाव

Heart Valves Disease: बुजुर्गों में गंभीर समस्या है हार्ट वाल्व की बीमारी, जानिए TAVI ने इलाज के तरीकों में किस तरह लाया एक बड़ा बदलाव ( GETTY IMAGES AND FREEPIK )

हार्ट वाल्व की बीमारी बुजुर्गों में खराब सेहत का एक बड़ा कारण है, जिससे अक्सर उनके रोजाना के काम करने की क्षमता पर असर पड़ता है. सबसे आम बीमारियों में से एक है 'एओर्टिक स्टेनोसिस', जिसमें एओर्टिक वाल्व सिकुड़ जाता है, जिससे दिल से शरीर के बाकी हिस्सों में खून का बहाव रुक जाता है. इससे दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती.

बीएम बिरला हार्ट हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट और TAVR/TAVI के हेड डॉ. जॉय शोम का कहना है कि कई बुजुर्गों में, यह उम्र के साथ कैल्शियम जमा होने की वजह से होता है, जिससे वाल्व धीरे-धीरे मोटा हो जाता है. यह बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है, और इसके शुरुआती लक्षणों को कभी-कभी उम्र बढ़ने के सामान्य लक्षण समझ लिया जाता है. सांस लेने में तकलीफ, सीने में तकलीफ, चक्कर आना, बेहोशी और बहुत ज्यादा थकान ऐसे चेतावनी के संकेत हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.