Heart Valves Disease: बुजुर्गों में गंभीर समस्या है हार्ट वाल्व की बीमारी, जानिए TAVI ने इलाज के तरीकों में किस तरह लाया एक बड़ा बदलाव
जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हार्ट फेलियर और अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती...
Published : November 27, 2026 at 3:50 PM IST
हार्ट वाल्व की बीमारी बुजुर्गों में खराब सेहत का एक बड़ा कारण है, जिससे अक्सर उनके रोजाना के काम करने की क्षमता पर असर पड़ता है. सबसे आम बीमारियों में से एक है 'एओर्टिक स्टेनोसिस', जिसमें एओर्टिक वाल्व सिकुड़ जाता है, जिससे दिल से शरीर के बाकी हिस्सों में खून का बहाव रुक जाता है. इससे दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती.
बीएम बिरला हार्ट हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट और TAVR/TAVI के हेड डॉ. जॉय शोम का कहना है कि कई बुजुर्गों में, यह उम्र के साथ कैल्शियम जमा होने की वजह से होता है, जिससे वाल्व धीरे-धीरे मोटा हो जाता है. यह बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है, और इसके शुरुआती लक्षणों को कभी-कभी उम्र बढ़ने के सामान्य लक्षण समझ लिया जाता है. सांस लेने में तकलीफ, सीने में तकलीफ, चक्कर आना, बेहोशी और बहुत ज्यादा थकान ऐसे चेतावनी के संकेत हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हार्ट फेलियर और अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. आमतौर पर, गंभीर एओर्टिक स्टेनोसिस का इलाज सर्जिकल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट से किया जाता है (यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें खराब वाल्व को बदलने के लिए छाती को खोला जाता है) हालांकि यह इलाज का एक जरूरी ऑप्शन है, लेकिन ज्यादा उम्र, कमजोरी और दूसरी अंदरूनी मेडिकल कंडीशन जैसी वजहों से कुछ मरीजों के लिए ट्रेडिशनल सर्जरी से जुड़े रिस्क बढ़ सकते हैं.
'ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वॉल्व इम्प्लांटेशन' (TAVI)
यहीं पर 'ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वॉल्व इम्प्लांटेशन' (TAVI) (जिसे 'ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट' (TAVR) भी कहा जाता है) काम आता है. इसने इलाज के तरीकों में एक बड़ा बदलाव ला दिया है. यह एक 'मिनिमली इनवेसिव' (कम चीर-फाड़ वाली) प्रक्रिया है, जिसमें एक कैथेटर के जरिए दिल तक नया वॉल्व पहुंचाया जाता है. इस कैथेटर को आमतौर पर जांघ के पास की किसी धमनी से शरीर के अंदर डाला जाता है. नए वॉल्व को खराब हो चुके एओर्टिक वॉल्व के अंदर सेट किया जाता है और फिर उसे फैला दिया जाता है, जिससे ब्लड फ्लो फिर से ठीक हो जाता है.
TAVI के फायदे
TAVI का एक बड़ा फायदा यह है कि इसमें आमतौर पर छाती खोलने या दिल को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि पारंपरिक ओपन-हार्ट सर्जरी में अक्सर ऐसा करना पड़ता है. जिन मरीजों को इसके लिए सही तरीके से चुना जाता है, उनके लिए इसका मतलब यह हो सकता है कि उन्हें अस्पताल में कम समय बिताना पड़े, वे जल्दी ठीक हो जाएं और जल्द ही अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में लौट सकें. इसने उन मरीजों के लिए भी इलाज के विकल्प बढ़ा दिए हैं, जिनमें सर्जरी का जोखिम मध्यम या अधिक माना जाता है.
हालांकि, एओर्टिक स्टेनोसिस (aortic stenosis) से पीड़ित हर बुजुर्ग व्यक्ति के लिए TAVI ही सबसे बेहतर इलाज हो, ऐसा जरूरी नहीं है. यह निर्णय कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि वाल्व के सिकुड़ने की गंभीरता, उम्र, सामान्य स्वास्थ्य, शारीरिक स्थिति, जीवन प्रत्याशा और अन्य कोई मौजूदा स्वास्थ्य समस्याएं. इस प्रक्रिया की सलाह देने से पहले, हार्ट डिजीज विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा मरीज की पूरी तरह से जांच करना जरूरी है. कुछ मरीजों के लिए, सर्जिकल वाल्व रिप्लेसमेंट (surgical valve replacement) ज्यादा सही विकल्प हो सकता है.
बीमारी का जल्दी पता चलना भी बहुत महत्वपूर्ण है
यह याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि जल्दी पता चलने से फर्क पड़ सकता है. जिन बड़ों को बिना किसी वजह के सांस लेने में तकलीफ, थकान, या एक्सरसाइज करने की क्षमता में कमी महसूस होती है, उन्हें इन लक्षणों को उम्र बढ़ने का नॉर्मल हिस्सा मानकर नजरअंदाज करने के बजाय मेडिकल जांच करवानी चाहिए. एओर्टिक स्टेनोसिस की गंभीरता का पता लगाने और उसे तय करने में इकोकार्डियोग्राफी बहुत जरूरी भूमिका निभाती है.
TAVI कार्डियोवैस्कुलर केयर में एक बड़ी तरक्की है, जो गंभीर एओर्टिक स्टेनोसिस वाले लोगों के लिए इलाज का एक और ऑप्शन देती है. इसकी बढ़ती भूमिका पर्सनलाइज्ड केयर की ओर एक बड़े बदलाव को दिखाती है, जहां इलाज का चुनाव सिर्फ उम्र के आधार पर नहीं, बल्कि मरीज की पूरी सेहत, क्लिनिकल जरूरतों और जिंदगी की चाही गई क्वालिटी के आधार पर होता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)