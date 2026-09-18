ETV Bharat / health

Explainer: किन लोगों को सबसे ज्यादा होता है हार्ट अटैक का खतरा, जानिए ABCS नियम कैसे बचा सकता है जान

Explainer: किन लोगों को सबसे ज्यादा होता है हार्ट अटैक का खतरा, जानिए ABCS नियम कैसे बचा सकता है जान ( GETTY IMAGES )

लगातार हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल कोरोनरी आर्टरी में प्लाक (फैट जमा) बनने की प्रक्रिया को तेज करता है. यह एक ऐसा रिस्क है जिसे मापा जा सकता है और जिसके लिए समय पर और सही मैनेजमेंट की जरूरत होती है. एक ही टेस्ट कभी-कभी कंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल दिखा सकता है, फिर भी यह उन ऊपर-नीचे होने वाले पैटर्न को छिपा सकता है जो महीनों और सालों तक आर्टरी को कुल मिलाकर नुकसान पहुंचाते हैं. इसलिए, रेगुलर चेक-अप और सही मेडिकल मैनेजमेंट जरूरी है.

डायबिटीज और हाई ब्लड शुगर डायबिटीज और दिल की बीमारी के बीच सीधा और गहरा संबंध है. डॉ. अंजन सिओटिया के अनुसार, आम लोगों की तुलना में डायबिटीज वाले लोगों को दिल की बीमारी या स्ट्रोक का खतरा दो से चार गुना ज्यादा होता है. लंबे समय तक ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहने से उन नसों और ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचता है जो दिल के कामकाज को कंट्रोल करती हैं. इससे धमनियों में रुकावट आती है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है.

बड़ा रिस्क फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर डॉ. अंजन सिओटिया के अनुसार, हाइपरटेंशन दिल की बीमारी के मुख्य रिस्क फैक्टर में से एक माना जाता है, क्योंकि यह स्थिति चुपचाप शरीर को नुकसान पहुंचाता है. लगातार हाई ब्लड प्रेशर रहने से दिल पर लगातार दबाव पड़ता है और धीरे-धीरे धमनियों की दीवारें कमजोर हो जाती हैं, जिससे आगे चलकर एथेरोस्क्लेरोसिस (धमनियों में फैट का जमा होना) जैसी समस्याएं हो सकती हैं. हाइपरटेंशन वाले कई मरीजों में कोई लक्षण नहीं दिखते. इसलिए, इसका पता लगाने का एकमात्र तरीका स्क्रीनिंग है. ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि हर वयस्क को नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए, चाहे वे कितना भी अच्छा महसूस क्यों न कर रहे हों.

कोलकाता के बीएम बिरला हार्ट हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग के डायरेक्टर और जाने-माने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अंजन सिओटिया का कहना है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल को अक्सर दिल की बीमारी का एकमात्र कारण माना जाता है. हालांकि, पहले से मौजूद अंदरूनी मेडिकल कंडीशन और बायोलॉजिकल फैक्टर भी किसी व्यक्ति के लिए खतरा बढ़ा सकते हैं. डॉ. अंजन सिओटिया का कहना है कि किसी व्यक्ति की लाइफस्टाइल कैसी भी हो, अलग-अलग मेडिकल कंडीशन और बायोलॉजिकल फैक्टर दिल की बीमारी का खतरा बढ़ा सकते हैं. हो सकता है कि कोई मरीज नियमित रूप से व्यायाम करता हो और स्वस्थ आहार लेता हो, फिर भी उसे इस बीमारी का खतरा हो सकता है. मेडिकल साइंस और रिसर्च लगातार इस बात को कन्फर्म करते हैं कि रोजमर्रा की आदतें सीधे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल और दिल के काम करने के तरीके पर असर डालती हैं.

आजकल दिल से जुड़ी परेशानियां तेजी से बढ़ रही हैं. एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि इसकी मुख्य वजहें लाइफस्टाइल में बदलाव, खाने-पीने की आदतें, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और हार्मोनल उतार-चढ़ाव हैं. दिल की सेहत में लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल होता है. बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्मोकिंग से परहेज और स्वस्थ वजन बनाए रखने से दिल की बीमारी का खतरा काफी कम हो सकता है.

हाई कोलेस्ट्रॉल

डॉ. अंजन सिओटिया का कहना है कि LDL कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर एक छिपा हुआ खतरा है. बिना किसी शुरुआती लक्षण के, कोलेस्ट्रॉल धमनियों में प्लाक के रूप में जमा होने लगता है, जिससे वे संकरी और सख्त हो जाती हैं, इस स्थिति को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है. शरीर में ज्यादा खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) का कोई स्पष्ट चेतावनी संकेत नहीं मिलता है, और जो हल्के-फुल्के संकेत दिखते भी हैं, उन्हें अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसके कारण अंततः हार्ट अटैक आ सकता है.

इस समस्या का पता लगाने का एकमात्र भरोसेमंद तरीका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है. असामान्य कोलेस्ट्रॉल लेवल का जल्दी पता चलने से डॉक्टर पूरे कार्डियोवैस्कुलर रिस्क का अंदाजा लगा सकते हैं और आर्टरीज को गंभीर नुकसान होने से पहले जरूरी कदम उठा सकते हैं, जैसे लाइफस्टाइल में बदलाव, दवा, या दोनों का कॉम्बिनेशन.

पारिवारिक इतिहास

डॉ. अंजन सिओटिया के मुताबिक, सिर्फ जीवनशैली में बदलाव करके जेनेटिक जोखिम को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है. हालांकि, स्टडीज से पता चलता है कि हेल्दी जीवनशैली अपनाकर ज्यादा जेनेटिक जोखिम को भी लगभग आधा किया जा सकता है. कम उम्र में दिल की बीमारी का पारिवारिक इतिहास (खासकर 60 साल से कम उम्र के करीबी रिश्तेदारों (फर्स्ट-डिग्री रिश्तेदारों) में) ज्यादा जोखिम का संकेत देता है. रूटीन हेल्थ चेक-अप के दौरान इसकी जांच की जानी चाहिए. ऐसी जानकारी हर मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड में शामिल की जानी चाहिए और इसका इस्तेमाल यह तय करने के लिए किया जाना चाहिए कि दूसरे रिस्क फैक्टर्स को कितनी सख्ती से कंट्रोल करने की जरूरत है.

उम्र और उससे जुड़ी स्थितियां

डॉ. अंजन सिओटिया का कहना है कि उम्र बढ़ने के साथ कार्डियोवैस्कुलर बीमारी (जो दिल और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करती है) का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि धमनियों का लचीलापन कम हो जाता है और अन्य रिस्क फैक्टर्स का असर जमा होता जाता है. उम्र के अलावा, कुछ मेडिकल स्थितियां भी सीधे तौर पर दिल की सेहत पर असर डालती हैं. क्रोनिक किडनी की बीमारी शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और धमनियों की सेहत को इस तरह बदल देती है कि दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्थितियां रक्त वाहिकाओं के अंदर के माहौल को बदलकर एथेरोस्क्लेरोसिस (धमनियों में फैट का जमा होना) को बढ़ावा देती हैं. मेटाबोलिक सिंड्रोम, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, असामान्य लिपिड लेवल और कमर का घेरा बढ़ना शामिल है, कार्डियोवैस्कुलर घटना की संभावना को काफी बढ़ा देता है, भले ही हर एक लक्षण अपने आप में कंट्रोल में लग सकता है.

रिस्क का आकलन हमेशा कई पहलुओं पर आधारित होता है

डॉ. अंजन सिओटिया के मुताबिक, हार्ट अटैक शायद ही कभी किसी एक वजह से होता है. यह तब होता है जब कोरोनरी आर्टरी में जमा प्लाक फट जाता है और खून का थक्का दिल तक खून के बहाव को रोक देता है. यह प्रक्रिया आमतौर पर कई रिस्क फैक्टर के आपसी असर से सालों में विकसित होती है. कार्डियोवैस्कुलर रिस्क का आकलन करने में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वजन, फैमिली हिस्ट्री, उम्र और इससे जुड़ी मेडिकल स्थितियों का एक साथ मूल्यांकन करना शामिल है, न कि हर फैक्टर का अलग-अलग इलाज करना. जो मरीज ठीक महसूस करते हैं और एक्टिव जिंदगी जीते हैं, जरूरी नहीं कि उनमें रिस्क कम हो. एक पूरी कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट से पूरी तस्वीर सामने आती है, जिससे लक्षण दिखने से पहले ही क्लिनिकल फैसले लिए जा सकते हैं, न कि सिर्फ हालत के दिखने के बाद उसका इलाज किया जा सकता है.

हार्ट अटैक का खतरा कम करने के लिए इन सुझावों का पालन जरूर करें

हार्ट अटैक का खतरा कम करने के लिए पिछले तीन महीनों के अपने औसत ब्लड शुगर लेवल (HbA1c) को कंट्रोल में रखें.

इसके अलावा, जीवनशैली में ये बदलाव करें, जिसमें शामिल है...

बैलेंस डाइट: अपने खाने में फाइबर, हरी सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करें. मीठी चीजों, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और ज्यादा सैचुरेटेड फैट से बचें.

अपने खाने में फाइबर, हरी सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करें. मीठी चीजों, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और ज्यादा सैचुरेटेड फैट से बचें. फिजिकल एक्टिविटी: अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, हर हफ़्ते कम से कम 150 मिनट हल्की-फुल्की कसरत या पैदल चलें.

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, हर हफ़्ते कम से कम 150 मिनट हल्की-फुल्की कसरत या पैदल चलें. वेट और स्ट्रेस का मैनेजमेंट: हेल्दी बॉडी मास इंडेक्स (BMI) बनाए रखें, क्योंकि मोटापे से दिल की बीमारी का खतरा दोगुना हो जाता है

हेल्दी बॉडी मास इंडेक्स (BMI) बनाए रखें, क्योंकि मोटापे से दिल की बीमारी का खतरा दोगुना हो जाता है स्ट्रेस और आदतें: स्मोकिंग या तंबाकू का इस्तेमाल पूरी तरह छोड़ दें, और मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए योग या ध्यान करें.

स्मोकिंग या तंबाकू का इस्तेमाल पूरी तरह छोड़ दें, और मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए योग या ध्यान करें. समय पर मेडिकल जांच: अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार, मरीजों को समय-समय पर जांच करवानी चाहिए, जैसे इकोकार्डियोग्राफी, BNP टेस्ट या आर्टरी की जांच, जैसा कि उनके डॉक्टर सलाह दें, ताकि दिल की बीमारियों (जैसे हार्ट फेलियर) का शुरुआती स्टेज में ही पता चल सके.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)