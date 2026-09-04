ETV Bharat / health

Special : राजस्थान में बढ़ रहा दिल के मरीजों का दर्द, SMS अस्पताल में 2 साल से हार्ट ट्रांसप्लांट पर ब्रेक

विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी बनी बड़ी वजह : SMS अस्पताल में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए अलग से डेडिकेटेड यूनिट भी नहीं है. इसके अलावा ट्रांसप्लांट से जुड़े विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी भी बड़ी समस्या बनी हुई है. अस्पताल में हार्ट ट्रांसप्लांट से जुड़ी टीम के महत्वपूर्ण विशेषज्ञों के रिटायर होने के बाद नई टीम तैयार नहीं हो सकी. SMS अस्पताल में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले डॉ. अनिल शर्मा भी हाल ही में रिटायर हुए हैं. इससे पहले भी हार्ट ट्रांसप्लांट से जुड़े एक अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक सेवानिवृत्त हो चुके हैं. ऐसे में अस्पताल में हार्ट ट्रांसप्लांट कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने के लिए विशेषज्ञ टीम और आवश्यक संसाधनों की जरूरत है.

134 मरीजों को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत : स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक, राजस्थान में हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत वाले मरीजों की संख्या लगातार बनी हुई है. प्रदेश में फिलहाल 134 रजिस्टर्ड मरीजों को हार्ट की जरूरत बताई जा रही है, जिनमें 127 एक्टिव मरीज हैं. हार्ट फेलियर की अंतिम अवस्था में पहुंच चुके मरीजों के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट कई बार जीवन बचाने का आखिरी विकल्प होता है. ऐसे मरीजों के लिए समय पर उपयुक्त डोनर हार्ट मिलना बेहद जरूरी होता है. SMS अस्पताल में ट्रांसप्लांट सुविधा बंद होने का सीधा असर उन मरीजों पर पड़ रहा है, जिन्हें गंभीर स्थिति में ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है.

SMS अस्पताल में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जनवरी 2020 में हुआ था. इसके बाद साल 2020 से 2024 तक कुल 9 हार्ट ट्रांसप्लांट किए गए. अस्पताल में आखिरी हार्ट ट्रांसप्लांट 31 दिसंबर 2024 को हुआ था. इसके बाद से करीब दो साल बीतने को हैं, लेकिन अब तक नया हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सका है.

जयपुर: राजस्थान में गंभीर हृदय रोग से जूझ रहे मरीजों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में पिछले करीब दो साल से हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है. अस्पताल में किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा लगातार जारी है और हाल ही में पहला पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट कर अस्पताल ने एक उपलब्धि भी हासिल की, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा विशेषज्ञ चिकित्सकों और संसाधनों की कमी के कारण ठप है.

पढ़ें : Special : ग्रंथों से गैजेट तक पहुंचा आयुर्वेद, तकनीक से बदल रहा इलाज और रिसर्च का तरीका

9 हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद थम गया सिलसिला : SMS अस्पताल में हार्ट ट्रांसप्लांट की शुरुआत 16 जनवरी 2020 को हुई थी. इसके बाद अस्पताल में लगातार ट्रांसप्लांट किए गए. अस्पताल में अब तक हुए हार्ट ट्रांसप्लांट के मरीजों में से चार मरीज अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं. हालांकि, ट्रांसप्लांट के बाद कुछ मरीजों की अलग-अलग कारणों से मौत भी हुई है.

नई दवाओं से मरीजों को राहत, लेकिन खतरा बरकरार : SMS अस्पताल में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले डॉ. अनिल शर्मा का कहना है कि पिछले कुछ समय में ऐसी नई दवाएं उपलब्ध हुई हैं, जिनसे हार्ट फेलियर के मरीजों के लक्षणों में राहत मिलती है. हालांकि, दवाओं से बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं होती और हार्ट फेलियर का खतरा बना रहता है. डॉ. शर्मा के अनुसार, कई बार दवाओं से राहत मिलने के बाद मरीज या उनके परिजन ट्रांसप्लांट के विकल्प से पीछे हट जाते हैं.

अंग दाता स्मारक जयपुर (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें : 9 साल की ब्रेन डेड अंजली ने तीन लोगों को दिया नया जीवन, जोधपुर AIIMS में 12वां अंगदान

ऐसे में मरीज की स्थिति में अस्थायी सुधार तो हो सकता है, लेकिन गंभीर बीमारी का खतरा बना रहता है. डॉ. शर्मा का कहना है कि राज्य में अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ उपलब्ध अंगों के प्रत्यारोपण के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर और जरूरी संसाधन भी उपलब्ध होने चाहिए. उन्होंने SMS अस्पताल की टीम को भरोसा दिलाया है कि जब भी ट्रांसप्लांट के लिए उनकी जरूरत होगी, वे अस्पताल और टीम की मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे.

हार्ट डोनर का संकट (ETV Bharat GFX)

डोनर की कमी भी बड़ी चुनौती : हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए सिर्फ विशेषज्ञ डॉक्टर और संसाधन ही नहीं, बल्कि उपयुक्त डोनर हार्ट उपलब्ध होना भी जरूरी है. अंगदान को लेकर अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. अंगदान के क्षेत्र में काम करने वाले मोहन फाउंडेशन से जुड़े अजय गुप्ता के मुताबिक, लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करने की जरूरत है. एक ब्रेन डेड व्यक्ति कई जरूरतमंद मरीजों को जीवनदान दे सकता है.

पढ़ें : SMS का पहला सफल पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट में भी रचा इतिहास

सड़क दुर्घटनाओं में ब्रेन डेड होने वाले मरीजों के परिजनों की सही तरीके से काउंसलिंग की जाए तो अंगदान के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है. उनका कहना है कि भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है और इनमें युवाओं की संख्या भी काफी रहती है. ऐसे मामलों में परिवारों को अंगदान के महत्व के बारे में समझाने से जरूरतमंद मरीजों के लिए अंग उपलब्ध कराने की दिशा में मदद मिल सकती है.

SMS को एम्स की तर्ज पर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट बनाने की मांग : डॉ. अनिल शर्मा का मानना है कि SMS अस्पताल को एम्स की तर्ज पर एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट बनाया जाना चाहिए. इससे अस्पताल में रिसर्च, टर्शियरी केयर और सुपर-स्पेशियलिटी सेवाओं को मजबूत करने में मदद मिल सकती है. उन्होंने बताया कि SMS अस्पताल में रोजाना करीब 10 हजार मरीजों की OPD होती है. मौजूदा मैनपावर पर सामान्य बीमारियों से लेकर गंभीर और जटिल सुपर-स्पेशियलिटी मामलों तक का भारी दबाव है.

जिन्होंने अपने अंगों से नया जीवन दिया (ETV Bharat Jaipur)

डॉ. शर्मा के मुताबिक, यदि सैटेलाइट अस्पतालों को बेहतर तरीके से विकसित कर सामान्य मरीजों का दबाव कम किया जाए और SMS अस्पताल को ऑटोनॉमस संस्थान का स्वरूप दिया जाए, तो यहां रिसर्च, विशेषज्ञ चिकित्सा और अत्याधुनिक उपचार सुविधाओं को और बेहतर तरीके से विकसित किया जा सकता है. फिलहाल, राजस्थान में हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत वाले मरीजों की संख्या और बढ़ती गंभीर हृदय बीमारियों के बीच SMS अस्पताल में यह सुविधा बंद होना बड़ा सवाल है. एक तरफ राज्य में अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ उपलब्ध डोनर अंगों के प्रत्यारोपण के लिए विशेषज्ञ टीम, डेडिकेटेड यूनिट और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.