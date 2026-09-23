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Heart disease at age 30: जानें भारतीयों को इतनी कम उम्र में क्यों हो रही है दिल की बीमारी

आजकल, सीने में जरा सी भी बेचैनी या तकलीफ होने पर तुरंत ध्यान देना बहुत जरूरी है. दिल की बीमारी और हार्ट अटैक के लक्षण साफ तौर पर बदल रहे हैं. ये अब उतने सीधे या साफ नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे. मेडिकल साइंस के अनुसार, आजकल असामान्य लक्षणों और साइलेंट हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ठंड के मौसम में लोग अक्सर सीने में भारीपन, थकान या शरीर के दर्द को मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. हालांकि, इन आम लगने वाले लक्षणों को नजरअंदाज करना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये दिल तक खून के बहाव में कमी का संकेत हो सकते हैं.

सीके बिरला हॉस्पिटल्स जयपुर में कंसल्टेंट, कार्डियोलॉजी, डॉ. शुभम कुमार शर्मा का कहना है कि आजकल की खराब जीवनशैली की वजह से (जैसे ज्यादा स्ट्रेस, लंबे समय तक बैठे रहना, ठीक से नींद न आना, कम उम्र में हाई कोलेस्ट्रॉल और बढ़ते प्रदूषण के संपर्क में आना) दिल की बीमारियों के लक्षण सामने आने का तरीका बदल गया है. पहले, चेतावनी देने वाले लक्षण ज्यादा साफ और गंभीर होते थे. लेकिन, आजकल, दिल की अंदरूनी समस्या के लक्षणों में सीने में हल्का दबाव, हल्की जलन, बहुत ज्यादा थकान, या बाएं हाथ, पीठ, या जबड़े में तकलीफ होना शामिल हो सकता है. क्योंकि शुरुआती दौर में दिल का दौरा पड़ने के लगभग 30 से 40 प्रतिशत मामलों में सीने में तेज दर्द जैसे आम लक्षण नहीं दिखते, इसलिए डॉक्टर बताते हैं कि हल्के लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है.

किसी भी सामान्य लक्षण को न करें नजरअंदाज

डॉ. शुभम कुमार शर्मा का कहना है कि भारत में लगभग 4 में से 1 दिल की बीमारी 40 साल से कम उम्र के लोगों में होती है. यह ट्रेंड जेनेटिक्स, शरीर की बनावट और मॉडर्न लाइफस्टाइल की आदतों के अनोखे मेल की वजह से है. कई मरीज उनके पास यह बताते हुए आते हैं कि उन्हें जो बेचैनी महसूस हुई, वह कुछ ही समय के लिए थी, लेकिन असहनीय थी. कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को, भले ही कुछ ही समय के लिए, सीने में असहनीय दर्द, भारीपन या बेचैनी महसूस होती है, तो यह अक्सर एनजाइना या ट्रांजिएंट इस्केमिया का संकेत होता है. मरीज अक्सर इसे सामान्य गैस या अपच समझकर नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि दर्द कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाता है. हालांकि, जब तक वे डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट (जैसे ECG, ट्रोपोनिन टेस्ट या एंजियोग्राफी) करवाते हैं, तब तक अक्सर दिल की मांसपेशियों को स्थायी नुकसान पहुंच चुका होता है.