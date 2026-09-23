ETV Bharat / health

Heart disease at age 30: जानें भारतीयों को इतनी कम उम्र में क्यों हो रही है दिल की बीमारी

पश्चिमी देशों के लोगों की तुलना में भारतीयों को दिल की बीमारी लगभग 10 साल पहले हो जाती है, इस रिपोर्ट में जानें क्यों...

Heart disease at age 30: Why are Indians developing heart problems at such a young age?
Heart disease at age 30: जानें भारतीयों को इतनी कम उम्र में क्यों हो रही है दिल की बीमारी (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 23, 2026 at 7:00 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

आजकल, सीने में जरा सी भी बेचैनी या तकलीफ होने पर तुरंत ध्यान देना बहुत जरूरी है. दिल की बीमारी और हार्ट अटैक के लक्षण साफ तौर पर बदल रहे हैं. ये अब उतने सीधे या साफ नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे. मेडिकल साइंस के अनुसार, आजकल असामान्य लक्षणों और साइलेंट हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ठंड के मौसम में लोग अक्सर सीने में भारीपन, थकान या शरीर के दर्द को मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. हालांकि, इन आम लगने वाले लक्षणों को नजरअंदाज करना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये दिल तक खून के बहाव में कमी का संकेत हो सकते हैं.

सीके बिरला हॉस्पिटल्स जयपुर में कंसल्टेंट, कार्डियोलॉजी, डॉ. शुभम कुमार शर्मा का कहना है कि आजकल की खराब जीवनशैली की वजह से (जैसे ज्यादा स्ट्रेस, लंबे समय तक बैठे रहना, ठीक से नींद न आना, कम उम्र में हाई कोलेस्ट्रॉल और बढ़ते प्रदूषण के संपर्क में आना) दिल की बीमारियों के लक्षण सामने आने का तरीका बदल गया है. पहले, चेतावनी देने वाले लक्षण ज्यादा साफ और गंभीर होते थे. लेकिन, आजकल, दिल की अंदरूनी समस्या के लक्षणों में सीने में हल्का दबाव, हल्की जलन, बहुत ज्यादा थकान, या बाएं हाथ, पीठ, या जबड़े में तकलीफ होना शामिल हो सकता है. क्योंकि शुरुआती दौर में दिल का दौरा पड़ने के लगभग 30 से 40 प्रतिशत मामलों में सीने में तेज दर्द जैसे आम लक्षण नहीं दिखते, इसलिए डॉक्टर बताते हैं कि हल्के लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है.

किसी भी सामान्य लक्षण को न करें नजरअंदाज
डॉ. शुभम कुमार शर्मा का कहना है कि भारत में लगभग 4 में से 1 दिल की बीमारी 40 साल से कम उम्र के लोगों में होती है. यह ट्रेंड जेनेटिक्स, शरीर की बनावट और मॉडर्न लाइफस्टाइल की आदतों के अनोखे मेल की वजह से है. कई मरीज उनके पास यह बताते हुए आते हैं कि उन्हें जो बेचैनी महसूस हुई, वह कुछ ही समय के लिए थी, लेकिन असहनीय थी. कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को, भले ही कुछ ही समय के लिए, सीने में असहनीय दर्द, भारीपन या बेचैनी महसूस होती है, तो यह अक्सर एनजाइना या ट्रांजिएंट इस्केमिया का संकेत होता है. मरीज अक्सर इसे सामान्य गैस या अपच समझकर नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि दर्द कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाता है. हालांकि, जब तक वे डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट (जैसे ECG, ट्रोपोनिन टेस्ट या एंजियोग्राफी) करवाते हैं, तब तक अक्सर दिल की मांसपेशियों को स्थायी नुकसान पहुंच चुका होता है.

क्या करना चाहिए?
डॉ. शुभम कुमार शर्मा का कहना है कि सीने में नई या लगातार बनी रहने वाली बेचैनी को कभी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए. अगर यह कुछ मिनटों से ज़्यादा समय तक बनी रहे, शारीरिक गतिविधि के दौरान हो, या इसके साथ जी मिचलाना, पसीना आना, चक्कर आना या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हों, तो इसे चेतावनी समझें. जांच के लिए अस्पताल जाएं और ECG व कार्डियक एंजाइम टेस्ट करवाएं. शुरुआती जांच से दिल की किसी बड़ी घटना को रोका जा सकता है. आज, यह मान लेने के बजाय कि कुछ नहीं हुआ है, जांच करवाकर निश्चिंत हो जाना बेहतर है. अपने दिल की बात जल्दी सुनें, क्योंकि अक्सर दिल चिल्लाने से पहले फुसफुसाता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

30 साल की उम्र में दिल की बीमारी
HEART ATTACK IN YOUNG INDIANS
OUNG HEARTS UNDER ATTACK
HEART ATTACK INCREASING IN INDIA
HEART DISEASE AT AGE 30

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.