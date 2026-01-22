ETV Bharat / health

स्वास्थ्य मंत्रालय ने Nipah Virus को लेकर जारी की एडवाइजरी, जानिए कैसे फैलती है यह बीमारी

भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों ने निपाह वायरस के हालिया मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है. इसके साथ ही मंत्रालय ने वायरस के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक बड़ा सोशल मीडिया कैंपेन भी शुरू किया है. हाल ही में, पश्चिम बंगाल में ICMR की वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी (VRDL) में निपाह वायरस बीमारी के दो पॉजिटिव मामले पाए गए थे. जिसके बाद निपाह की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट हो गई है.

इस बीच, ICMR-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV), पुणे की सीनियर साइंटिस्ट डॉ. प्रज्ञा यादव ने बुधवार को ETV भारत को बताया कि निपाह वायरस से पॉजिटिव पाई गईं दोनों नर्सों की सेहत में सुधार हो रहा है. डॉ. यादव ने आगे बताया कि पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के दो मामले सामने आने के बाद, दोनों संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए दूसरे लोगों का पता लगाया गया और उनके सैंपल लिए गए, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है. उन्होंने कहा कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है.

19 साल से ज्यादा समय बाद आया मामला

दिलचस्प बात यह है कि 19 साल से ज्यादा समय बाद पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस का पता चला है. 2007 में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में निपाह वायरस से पांच लोगों की मौत हुई थी. केरल में 2018 में निपाह वायरस से 17 लोगों की मौत हुई थी. पिछले साल जुलाई में केरल से निपाह वायरस के दो मामले सामने आए थे. इससे पहले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नोट में कहा था कि केंद्रीय उच्च-स्तरीय टीम की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, निपाह वायरस की बीमारी कोई बड़ा प्रकोप नहीं है और यह केरल के सिर्फ दो जिलों, यानी कोझिकोड और मलप्पुरम तक ही सीमित है. उपलब्ध डेटा से पता चलता है कि आम जनता को व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है.

निपाह क्या है?

निपाह एक वायरस है जो आमतौर पर चमगादड़, सूअर, कुत्ते और घोड़ों जैसे जानवरों को प्रभावित करता है. यह वायरस जानवरों से इंसानों में फैल सकता है और कभी-कभी इंसानों में गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है. निपाह वायरस इन्फेक्शन एक नई उभरती हुई जूनोटिक बीमारी है, जिसे पहली बार सितंबर 1998 और मई 1999 के बीच मलेशिया और सिंगापुर में 276 मामलों के बड़े आउटब्रेक के दौरान पहचाना गया था. निपाह वायरस निपाह से संक्रमित दूसरे लोगों, संक्रमित चमगादड़ों या संक्रमित सूअरों के सीधे संपर्क में आने से इंसानों में फैल सकता है. लोग फलदार पेड़ों पर चढ़ते समय चमगादड़ के स्राव के संपर्क में आने से, दूषित गिरे हुए फल खाने या छूने से, या कच्चा ताड़ का रस या ताड़ी पीने से संक्रमित हो सकते हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, निपाह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में घर पर संक्रमित लोगों की देखभाल करते समय या सीधे संपर्क से फैल सकता है, और अगर अस्पतालों में सही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो वहां भी फैल सकता है. मंत्रालय ने कहा कि निपाह वायरस के संदिग्ध पीड़ितों के शवों को सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार ही संभालना चाहिए. इस भावनात्मक रूप से मुश्किल समय में, परिवार के सदस्यों को खुद को बीमारी से बचाने के लिए पारंपरिक रीति-रिवाजों और तरीकों में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है.