स्वास्थ्य मंत्रालय ने Nipah Virus को लेकर जारी की एडवाइजरी, जानिए कैसे फैलती है यह बीमारी

निपाह वायरस शरीर में घुसने के पांच दिन से दो हफ़्ते के अंदर इन्फेक्शियस हो सकता है. यह दिमाग में गंभीर सूजन पैदा कर सकत...

Health ministry issues advisory for safety of health care personnel from Nipah virus
स्वास्थ्य मंत्रालय ने Nipah Virus को लेकर जारी की एडवाइजरी, जानिए कैसे फैलती है यह बीमारी (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 22, 2026 at 12:05 PM IST

भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों ने निपाह वायरस के हालिया मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है. इसके साथ ही मंत्रालय ने वायरस के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक बड़ा सोशल मीडिया कैंपेन भी शुरू किया है. हाल ही में, पश्चिम बंगाल में ICMR की वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी (VRDL) में निपाह वायरस बीमारी के दो पॉजिटिव मामले पाए गए थे. जिसके बाद निपाह की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट हो गई है.

इस बीच, ICMR-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV), पुणे की सीनियर साइंटिस्ट डॉ. प्रज्ञा यादव ने बुधवार को ETV भारत को बताया कि निपाह वायरस से पॉजिटिव पाई गईं दोनों नर्सों की सेहत में सुधार हो रहा है. डॉ. यादव ने आगे बताया कि पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के दो मामले सामने आने के बाद, दोनों संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए दूसरे लोगों का पता लगाया गया और उनके सैंपल लिए गए, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है. उन्होंने कहा कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है.

19 साल से ज्यादा समय बाद आया मामला
दिलचस्प बात यह है कि 19 साल से ज्यादा समय बाद पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस का पता चला है. 2007 में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में निपाह वायरस से पांच लोगों की मौत हुई थी. केरल में 2018 में निपाह वायरस से 17 लोगों की मौत हुई थी. पिछले साल जुलाई में केरल से निपाह वायरस के दो मामले सामने आए थे. इससे पहले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नोट में कहा था कि केंद्रीय उच्च-स्तरीय टीम की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, निपाह वायरस की बीमारी कोई बड़ा प्रकोप नहीं है और यह केरल के सिर्फ दो जिलों, यानी कोझिकोड और मलप्पुरम तक ही सीमित है. उपलब्ध डेटा से पता चलता है कि आम जनता को व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है.

निपाह क्या है?
निपाह एक वायरस है जो आमतौर पर चमगादड़, सूअर, कुत्ते और घोड़ों जैसे जानवरों को प्रभावित करता है. यह वायरस जानवरों से इंसानों में फैल सकता है और कभी-कभी इंसानों में गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है. निपाह वायरस इन्फेक्शन एक नई उभरती हुई जूनोटिक बीमारी है, जिसे पहली बार सितंबर 1998 और मई 1999 के बीच मलेशिया और सिंगापुर में 276 मामलों के बड़े आउटब्रेक के दौरान पहचाना गया था. निपाह वायरस निपाह से संक्रमित दूसरे लोगों, संक्रमित चमगादड़ों या संक्रमित सूअरों के सीधे संपर्क में आने से इंसानों में फैल सकता है. लोग फलदार पेड़ों पर चढ़ते समय चमगादड़ के स्राव के संपर्क में आने से, दूषित गिरे हुए फल खाने या छूने से, या कच्चा ताड़ का रस या ताड़ी पीने से संक्रमित हो सकते हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, निपाह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में घर पर संक्रमित लोगों की देखभाल करते समय या सीधे संपर्क से फैल सकता है, और अगर अस्पतालों में सही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो वहां भी फैल सकता है. मंत्रालय ने कहा कि निपाह वायरस के संदिग्ध पीड़ितों के शवों को सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार ही संभालना चाहिए. इस भावनात्मक रूप से मुश्किल समय में, परिवार के सदस्यों को खुद को बीमारी से बचाने के लिए पारंपरिक रीति-रिवाजों और तरीकों में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है.

निपाह वायरस इन्फेक्शन से किसे होता है ज्यादा खतरा?
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, जो लोग फ्रूट बैट्स वाले इलाकों और उनके स्राव से दूषित चीजों, जैसे कि इस्तेमाल न होने वाले कुएं, गुफाएं और फलों के बागों के संपर्क में आते हैं, उन्हें इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा हो सकता है. मंत्रालय ने यह भी कहा कि जो लोग बीमार सूअरों या उनके दूषित टिशू के सीधे संपर्क में आते हैं, जो लोग अंतिम संस्कार या दाह संस्कार के दौरान निपाह वायरस से संक्रमित व्यक्ति के करीबी संपर्क में आते हैं, और हेल्थकेयर वर्कर्स जो स्टैंडर्ड सावधानी के उपायों का इस्तेमाल किए बिना संदिग्ध या कन्फर्म मामलों के सीधे संपर्क में आते हैं, उन्हें भी इस बीमारी का ज्यादा खतरा रहता है.

यह हेल्थकेयर वर्कर्स के लिए जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार...

  • स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइज़री में हेल्थ केयर कर्मचारियों को बीमार मरीज के संपर्क में आने के बाद 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धोने का सुझाव दिया गया है.
  • एडवाइजरी में कहा गया है कि निपाह के मामलों (संदिग्ध/पुष्टि किए गए) को संभालते समय, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए स्टैंडर्ड सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए. एयरोसोल-जेनरेटिंग प्रोसीजर के लिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (PPE) जैसे कि इंपरमेबल गाउन, दस्ताने, मास्क, और गॉगल्स या फेस शील्ड और शू कवर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और यह प्रोसीजर एयरबोर्न आइसोलेशन रूम में किया जाना चाहिए.
  • खास मेडिकल इक्विपमेंट (जब भी संभव हो, डिस्पोजेबल) इस्तेमाल करने की सलाह देते हुए, एडवाइजरी में कहा गया है कि मरीजों की देखभाल के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी नॉन-डेडीकेटेड, नॉन-डिस्पोजेबल मेडिकल इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चरर के निर्देशों और हॉस्पिटल की पॉलिसी के अनुसार साफ और डिसइंफेक्ट किया जाना चाहिए...
  • इसमें आगे सुझाव दिया गया है कि इंजेक्शन और नुकीली चीजों का इस्तेमाल सीमित किया जाना चाहिए.
  • एडवाइजरी में यह भी सुझाव दिया गया है कि निपाह के सभी संदिग्ध मामलों को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड और सुविधाओं में भर्ती कराया जाए. जैसे ही किसी मामले के निपाह होने का संदेह हो, अटेंडेंट को वार्ड में जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. निपाह के सभी संदिग्ध मरीजों को आइसोलेशन वार्ड और सुविधा में अलग रखें, उन्हें दूसरे मरीजों से अलग रखें. स्वास्थ्य एडवाइजरी यह भी कहा गया है कि निपाह के संदिग्ध मामलों से अनावश्यक संपर्क से बचें या बैरियर नर्सिंग का इस्तेमाल करें.

ICMR के साइंटिस्ट डॉ. यादव ने आगे कहा कि जब भी निपाह वायरस का आउटब्रेक होता है, तो राज्य सरकारें एहतियाती कदम उठाती हैं. डॉ. यादव ने कहा कि जब भी कोई आउटब्रेक होता है, तो केंद्र सरकार राज्यों को खास एडवाइजरी जारी कर सकती है. हालांकि, प्रभावित इलाकों में राज्य सरकारों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है.

निपाह वायरस बीमारी के लिए क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल

  • स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निपाह वायरस बीमारी के क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार, निपाह इन्फेक्शन का सटीक पैथोजेनेटिक मैकेनिज्म अभी तक साफ तौर पर डॉक्यूमेंटेड नहीं है. निपाह इन्फेक्शन में मुख्य रूप से ब्लड वेसल्स में वैस्कुलोपैथी और वैस्कुलिटिस होता है, जिससे पेरीवैस्कुलर सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन, सूजन और नेक्रोसिस होता है. हाई विरेमिया के कारण, यह बहुत संभावना है कि कई साइटोकिन्स और केमोकिन्स रिलीज होते हैं, जिससे वैस्कुलर डैमेज होता है. क्लिनिकल लक्षणों की गंभीरता और अंगों का शामिल होना काफी हद तक वैस्कुलर डैमेज की सीमा पर निर्भर करता है.
  • निपाह इन्फेक्शन का इनक्यूबेशन पीरियड 4 से 21 दिन का होता है. शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, चक्कर आना और उल्टी शामिल हो सकते हैं. निपाह वायरल इन्फेक्शन में हल्का से तेज बुखार, सिरदर्द, उल्टी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, व्यवहार और होश में बदलाव, दौरे और असामान्य हरकतें, मांसपेशियों में दर्द और थकान होती है.
  • केरल में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप में, क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार, ज्यादातर मरीजों को हल्का से तेज बुखार था, जिसके साथ अक्सर तेज सिरदर्द, उल्टी और मांसपेशियों में दर्द के साथ सामान्य कमजोरी भी थी. ज्यादातर मरीजों में खांसी और सांस लेने में दिक्कत भी आम शिकायतें थीं.
  • प्रोटोकॉल में कहा गया है कि निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप में आने वालों में सांस लेने में दिक्कत अक्सर तेजी से बढ़ती थी, जिससे गंभीर रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता था, जिसके लिए सप्लीमेंटल ऑक्सीजन और कभी-कभी वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी. वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत वाला रेस्पिरेटरी फेलियर ज्यादा मृत्यु दर के लिए एक रिस्क फैक्टर था.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी सिर्फ पढ़ने के मकसद से दी गई है. ETV भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. ज्यादा जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें)

