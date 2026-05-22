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प्रेगाबलीन टैबलेट पर केंद्र सरकार सख्त, अब बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलेगी दवा, Schedule H1 में किया शामिल

प्रेगाबलीन टैबलेट पर केंद्र सरकार सख्त, ( canva )