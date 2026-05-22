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प्रेगाबलीन टैबलेट पर केंद्र सरकार सख्त, अब बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलेगी दवा, Schedule H1 में किया शामिल

हेल्थ मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने को ETV भारत को बताया कि यह फैसला कुछ राज्यों से मिली रिपोर्ट्स को देखते हुए लिया गया है...

Health Ministry brings stricter regulations for Pregabalin
प्रेगाबलीन टैबलेट पर केंद्र सरकार सख्त, (canva)
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By ETV Bharat Health Team

Published : May 22, 2026 at 5:52 PM IST

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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को ड्रग्स रूल्स, 1945 के तहत 'प्रेगाबलीन' दवा को शेड्यूल H1 में शामिल करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. यह फैसला कई राज्यों से युवाओं में प्रेगाबलीन टैबलेट के गलत इस्तेमाल और लत की रिपोर्ट के बाद लिया गया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि नियमों का पालन न करने पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और उससे जुड़े नियमों के तहत सजा दी जाएगी.

प्रेगाबलीन टैबलेट मुख्य रूप से एक एंटीकॉन्वेलसेंट और न्यूरोपैथिक दर्द निवारक है जो ओवरएक्टिव नसों को शांत करके काम करता है. मेडिकल स्पेशलिस्ट अक्सर इसे फाइब्रोमायल्जिया, पुराने दर्द, न्यूरोपैथी और नर्व डैमेज से जुड़े दर्द के इलाज के लिए लिखते हैं. हालांकि, मिनिस्ट्री के अनुसार, इस दवा का इस्तेमाल इसके सेडेटिव, स्टिमुलेंट और साइकोएक्टिव असर के कारण भी किया जा रहा था.

मंत्रालय के अनुसार, देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रेगाबालिन की गैर-कानूनी स्टॉकिंग और बिना इजाजत बिक्री के मामले भी सामने आए हैं. नए नोटिफिकेशन के बाद, यह दवा अब शेड्यूल H के बजाय शेड्यूल H1 के ज्यादा सख्त नियमों के तहत रेगुलेट होगी. इन नियमों के तहत, प्रेगाबालिन सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (RMP) से वैलिड प्रिस्क्रिप्शन दिखाने पर ही बेची जा सकती है. फार्मास्युटिकल रिटेलर्स को बिक्री और प्रिस्क्रिप्शन का अलग-अलग रिकॉर्ड रखना जरूरी है, जबकि मैन्युफैक्चरर्स को दवा की पैकेजिंग पर 'शेड्यूल H1 ड्रग वॉर्निंग' साफ-साफ दिखाना जरूरी है.

सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद सप्लाई चेन में अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना, बिना इजाजत दवाओं की उपलब्धता को रोकना, प्रिस्क्रिप्शन मॉनिटरिंग को मजबूत करना और गैर-कानूनी दवाओं के व्यापार पर रोक लगाना है. मंत्रालय के मुताबिक, यह फैसला पब्लिक हेल्थ की सुरक्षा और युवाओं में बढ़ते ड्रग्स के गलत इस्तेमाल को रोकने की दिशा में एक जरूरी कदम है.

Pregabalin नशे की तरह कैसे काम करती है
प्रेगाबलीन टैबलेट मुख्य रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम (CNS) को दबाकर एक नशे की लत वाली दवा की तरह काम करती है. जिससे आराम, शारीरिक गतिविधियों में रुकावट और मानसिक अलगाव की स्थिति पैदा होती है, जो शराब या ट्रैंक्विलाइजर के इस्तेमाल जैसा लगता है. जब इसे ज्यादा मात्रा में लिया जाता है या गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो यह दिमाग की एक्टिविटी को काफी धीमा कर देता है. इससे शारीरिक और मानसिक साइड इफेक्ट होते हैं, जिन्हें आम तौर पर नशे जैसा महसूस होना कहा जाता है. यह दवा शरीर के न्यूरल पाथवे पर काम करती है, और कई तरीकों और लक्षणों के जरिए ये खास, नशे की लत वाले असर पैदा करती है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

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