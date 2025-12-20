ETV Bharat / health

कहीं भी मिल जाए यह फल तो छोड़ना नहीं, रोजाना इसके सेवन से डॉक्टर के पास जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, जानें कैसे?

( GETTY IMAGES )

कई हेल्थ एक्सपर्ट्स और डाइटीशियन ने अक्सर सुना होगा कि फिट और एक्टिव रहने के लिए हमें अपनी डाइट में अलग-अलग तरह के फल शामिल करने चाहिए. लेकिन, हर दिन एक ही फल खाना काफी बोरिंग हो सकता है. लेकिन अगर आप इस फल को रोजाना अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो यह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, यह फल आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है. यह फल सिर्फ स्टार फ्रूट ही नहीं बल्कि कैरम्बोला के नाम से भी जाना जाता है.

स्टार फ्रूट, एवरोआ कैरम्बोला पेड़ का फल है इस फल का नाम स्टार फ्रूट इसलिए रखा गया है क्योंकि काटने पर यह तारे जैसा दिखता है. यह स्टार फ्रूट सर्दियों के मौसम में बाजारों में मिलने वाले सबसे अच्छे फलों में से एक है. इसे डेयर हुली, करम्बला पांडु, नक्षत्र हुली जैसे कई नामों से जाना जाता है. स्वाद में लाजवाब यह स्टार फ्रूट सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है. न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, स्टार फ्रूट में कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है. आइए इस खबर में जानते हैं कि इस फल के रोजाना सेवन से हमारे शरीर को क्या फायदे होते हैं.

स्टार फ्रूट के फायदे बीमारियों से बचाने से लेकर स्किन और बालों की समस्याओं के इलाज तक हैं. कई चीनी और आयुर्वेदिक दवाओं में, स्टार फ्रूट का इस्तेमाल एक संभावित इलाज के तौर पर किया जाता है. तो, अगर आप भी स्टार फ्रूट के फायदे उठाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि यह आपकी सेहत के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, तो इसपर एक नजर जरूर डालें...