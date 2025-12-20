कहीं भी मिल जाए यह फल तो छोड़ना नहीं, रोजाना इसके सेवन से डॉक्टर के पास जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, जानें कैसे?
इस एक फल को अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करें, यह आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है और दर्जनों बीमारियों से राहत देगा...
Published : December 20, 2025 at 1:32 PM IST
कई हेल्थ एक्सपर्ट्स और डाइटीशियन ने अक्सर सुना होगा कि फिट और एक्टिव रहने के लिए हमें अपनी डाइट में अलग-अलग तरह के फल शामिल करने चाहिए. लेकिन, हर दिन एक ही फल खाना काफी बोरिंग हो सकता है. लेकिन अगर आप इस फल को रोजाना अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो यह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, यह फल आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है. यह फल सिर्फ स्टार फ्रूट ही नहीं बल्कि कैरम्बोला के नाम से भी जाना जाता है.
स्टार फ्रूट, एवरोआ कैरम्बोला पेड़ का फल है इस फल का नाम स्टार फ्रूट इसलिए रखा गया है क्योंकि काटने पर यह तारे जैसा दिखता है. यह स्टार फ्रूट सर्दियों के मौसम में बाजारों में मिलने वाले सबसे अच्छे फलों में से एक है. इसे डेयर हुली, करम्बला पांडु, नक्षत्र हुली जैसे कई नामों से जाना जाता है. स्वाद में लाजवाब यह स्टार फ्रूट सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है. न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार, स्टार फ्रूट में कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है. आइए इस खबर में जानते हैं कि इस फल के रोजाना सेवन से हमारे शरीर को क्या फायदे होते हैं.
स्टार फ्रूट के फायदे बीमारियों से बचाने से लेकर स्किन और बालों की समस्याओं के इलाज तक हैं. कई चीनी और आयुर्वेदिक दवाओं में, स्टार फ्रूट का इस्तेमाल एक संभावित इलाज के तौर पर किया जाता है. तो, अगर आप भी स्टार फ्रूट के फायदे उठाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि यह आपकी सेहत के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, तो इसपर एक नजर जरूर डालें...
- स्टार फ्रूट में विटामिन B6 भरपूर मात्रा में होता है. यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है. नतीजतन, कैलोरी तेजी से बर्न होती हैं, और शरीर की चर्बी कम होती है. यह वजन कंट्रोल में भी मदद करता है.
- स्टार फ्रूट विटामिन C का एक बेहतरीन सोर्स है. यह विटामिन इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे शरीर मौसमी बीमारियों से बचा रहता है, यह खासकर खांसी और जुकाम जैसी आम समस्याओं से जल्दी राहत दिलाने में मददगार है,
- स्टार फ्रूट में मौजूद विटामिन C स्किन को हेल्दी रखता है, सूखापन रोकता है, और उसकी खूबसूरती बढ़ाता है.
- इस फल में मौजूद विटामिन B6 दिमाग के काम को भी बेहतर बनाता है और दिमाग को हेल्दी रखने में मदद करता है.
- फाइबर की बात करें तो, लगभग 100 ग्राम स्टार फ्रूट में लगभग 2.8 ग्राम फाइबर होता है. फाइबर की यह ज्यादा मात्रा हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है. यह गैस और एसिडिटी से होने वाली समस्याओं को कम करके कब्ज को प्रभावी ढंग से कम करता है. यह रेगुलर डाइजेशन को बढ़ावा देता है.
- यह फल नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छा है. स्टार फ्रूट खाने से नर्वस सिस्टम बेहतर होता है और नसों की कमजोरी कम होती है. यह गर्दन और कंधे के दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है.
- स्टार फ्रूट आंखों की रोशनी बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है. इसमें विटामिन A भरपूर मात्रा में होता है. यह न सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाता है बल्कि आंखों की भी रक्षा करता है. आंखों की रोशनी बेहतर बनाने के लिए विटामिन A बहुत जरूरी है. स्टडीज से पता चलता है कि इस फल का रेगुलर सेवन मोतियाबिंद को रोकने में मदद करता है और आंखों की ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाता है.
- स्टार फ्रूट कोलेस्ट्रॉल को काफी कम करने में मदद करता है. इसके साथ यह फल हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है.
- स्टार फ्रूट शरीर में नॉन-अल्कोहोलिक फैटी एसिड लिवर डिजीज को बनने से रोकता है.
- स्टार फ्रूट खाने से शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, और यह रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन भी बढ़ाता है और इस तरह हल्केपन और थकान को दूर करता है, जो एनीमिया के आम लक्षण हैं.
जरूरी जानकारी
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, स्टार फ्रूट अपने ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से कई हेल्थ बेनिफिट्स देता है. इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन B5, विटामिन C, कैल्शियम, फोलेट, मैग्नीशियम और कई दूसरे न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं. स्टार फ्रूट का एक मुख्य फायदा इसमें मौजूद ज्यादा विटामिन C है. स्टार फ्रूट इस इम्यूनिटी बढ़ाने वाले विटामिन का एक बेहतरीन सोर्स है. इस फल को अक्सर सर्दी और फ्लू के मौसम में खाया जाता है. विटामिन C के साथ-साथ, इसमें फ्लेवोनोइड्स और फिनोल जैसे कई बायोएक्टिव कंपाउंड भी होते हैं, जो पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट्स सुपरऑक्साइड और पेरोक्साइड जैसे फ्री रेडिकल्स को खत्म करने और सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद मिलती है.
(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)