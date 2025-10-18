सुबह खाली पेट खा लें पीपल का पत्ता, आस-पास नहीं फटकेंगी ये दर्जन भर बीमारियां!
पीपल के पत्ते औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और हृदय स्वास्थ्य से लेकर प्रतिरक्षा तक कई तरह के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, जानें...
Published : October 18, 2025 at 1:28 PM IST
हमारा ग्रह अनगिनत पेड़-पौधों का घर है जिनके तने, पत्ते, फूल, जड़ें और फल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हैं. तुलसी और गुलवेल जैसे पत्तों के फायदों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीपल के पत्ते भी स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं? इस खबर में जानिए पीपल के पत्ते स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदेमंद हैं और किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है...
स्वास्थ्य के लिए पीपल के पत्ते के फायदे
आपको अपने आस-पास एक पीपल का पेड़ तो जरूर मिलेगा. दरअसल, पीपल के पेड़ों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है. कई पूजा-पाठ में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है. शनिवार को लोग पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं. कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तप, योग और ध्यान करने से शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है. सिर्फ धार्मिक आस्था ही नहीं, पीपल के पेड़ और उसके पत्तों का इस्तेमाल कई आयुर्वेदिक दवाओं में भी किया जाता है.
जी हां! पीपल के पत्तों के गुणों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसीन के अनुसार, इनमें सूजन-रोधी गुण होते हैं जो सूजन और दर्द से राहत दिलाते हैं. पीपल के पत्ते खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद मिलती है. पीपल के पत्तों के सेवन से खांसी, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी श्वसन संबंधी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है.
खाली पेट सेवन ज्यादा लाभकारी
पीपल के पत्ते खाने से स्वास्थ्य को कई लाभ होते हैं. खासकर अगर सुबह खाली पेट इसका सेवन किया जाए, तो यह हार्ट हेल्थ से लेकर रोग प्रतिरोधक क्षमता तक, हर चीज के लिए फायदेमंद होता है. तो आइए जानते हैं सुबह खाली पेट पीपल के पत्ते खाने के क्या फायदे हैं और इन्हें कैसे खाना चाहिए...
पीपल के पत्ते के सेवन के फायदे
- हार्ट हेल्थ में लाभकारी - जर्नल ऑफ ड्रग डिलीवरी एंड थेरेप्यूटिक्स के मुताबिक, पीपल के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं. अगर हम सुबह खाली पेट पीपल के पत्ते खाते हैं, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम होता है.
- पाचन के लिए अच्छा है - आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, दिव्य वृक्ष, यानी पीपल के पत्तों के इस्तेमाल से पाचन क्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है. पीपल के पत्तों में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है. रोज सुबह कुछ पीपल के पत्ते खाने से पाचन तंत्र को फायदा होता है और कब्ज, गैस, अपच और एसिडिटी जैसी पेट की समस्याओं से राहत मिलती है.
- एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण - पीपल के पत्तों में पाए जाने वाले एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. ऐसे में खाली पेट इन पत्तों को खाने से बदलते मौसम में होने वाली सर्दी, जुकाम और बुखार की समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद मिलती है.
- डायबिटीज मरीजों के लिए लाभकारी - पीपल के पत्तों में मौजूद गुण ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं. इससे डायबिटीज मरीजों के लिए शुगर को कंट्रोल करना आसान हो जाता है.
- त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद - आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, पीपल के पत्ते त्वचा के लिए भी औषधि की तरह काम करते हैं. पीपल के पत्ते खाने से शरीर डिटॉक्स होता है और इससे त्वचा और बालों के स्वास्थ्य को लाभ होता है. इससे त्वचा साफ दिखती है और मुंहासों व झुर्रियों की समस्या कम होती है. बाल भी मजबूत और चमकदार बनते हैं.
- पीपल के पत्ते पेट, आंतों और खून को साफ करते हैं
पीपल के पत्ते आंतों और पेट में जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं. इससे ब्लड डिसऑर्डर ठीक हो सकते हैं. पीपल के पत्तों के रस का सेवन करने से आंतों के संक्रमण ठीक होते हैं. इससे गैस, एसिडिटी और अपच जैसी पाचन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं. पीपल के पत्ते आंतों के लिए एक प्राकृतिक उपचार हैं.
- कमजोरी दूर करने में कारगर हैं पीपल के पत्ते
अगर आपको शारीरिक रूप से बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो इसके लिए पीपल के पत्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है. पीपल के पत्तों का सेवन करने से शरीर की कमजोरी और थकान कम हो सकती है. इसके लिए पीपल के पत्तों को सुखाकर पाउडर बना लें. अब इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर सुबह-शाम सेवन करें. इस तरह पीपल के पत्तों का इस्तेमाल करके शरीर को मजबूत बनाया जा सकता है.
पीपल के पत्तों का सेवन कैसे करें?
रोज सुबह पीपल के 2-3 ताजा पत्ते तोड़ें, उन्हें धोएं और धीरे-धीरे चबाएं. आप पत्तों का रस निकालकर उसमें शहद मिलाकर पी सकते हैं. गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसका सेवन करना चाहिए और कभी भी चार से ज्याद पत्ते नहीं खाने चाहिए. ज्यादा खाने से पेट दर्द हो सकता है.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया डॉक्टर से सलाह लें.)