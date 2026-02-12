सिर की जूं ने ले ली एक 12 साल की बच्ची की जान, जानिए कैसे head lice बन सकता है जानलेवा
ओडिशा की एक दुखद घटना ने सभी को चौंका दिया है. सिर में जूं होने से एक 12 साल की लड़की की मौत हो गई...
Published : February 12, 2026 at 6:55 PM IST
बच्चों खासकर, लड़कियों में सिर की जूं (head lice) एक बहुत ही सामान्य और आम समस्या है. ये अक्सर बचपन में सिर की ठीक से सफाई न करने की वजह से होता है, और जब बच्चे एक साथ खेलते हैं तो यह एक सिर से दूसरे सिर में फैल सकता है. सिर की जूं का सबसे आम लक्षण खुजली है. सिर की जूं से छुटकारा पाना कोई आसान काम नहीं है. फिर भी, लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए कई तरीके आजमाते हैं, और यह जरूरी भी है, क्योंकि हाल ही में हुई एक घटना ने कई लोगों को डरा दिया है. हममें से कई लोग इस बात से अनजान हैं कि ये छोटे कीड़े इतने खतरनाक हो सकते हैं कि जानलेवा भी हो सकते हैं. जानिए कैसे...
इन्फेक्शन से हो सकती हैं गंभीर दिक्कतें
जूं सिर के पैरासाइट होते हैं जो दिन में कई बार इंसान का खून पीते हैं. हालांकि वे आम तौर पर बीमारी नहीं फैलाते, लेकिन बड़ी संख्या (हजारों) में और लंबे समय तक बिना इलाज के इन्फेक्शन से गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं. वे न सिर्फ सिर की त्वचा पर खुजली और तकलीफ पैदा करते हैं, बल्कि उनके खून चूसने के व्यवहार से एनीमिया भी हो सकता है और गंभीर मामलों में मौत भी हो सकती है.
इस घटना ने लोगों को चौंका दिया
दरअसल, ओडिशा के पुरी जिले में एक दुखद घटना ने सभी को चौंका दिया है. एक 12 साल की लड़की की सिर में जूं के गंभीर इन्फेक्शन से मौत हो गई. लड़की कई महीनों से सिर में जूं से परेशान थी, जिससे उसके सिर और स्किन में गंभीर इन्फेक्शन हो गया था. एक समय ऐसा आया जब इन्फेक्शन से आने वाली दुर्गंध के कारण लड़की ने घर से बाहर जाना बंद कर दिया. समय पर चिकित्सा उपचार न मिलने के कारण इन्फेक्शन और भी गंभीर हो गया और इलाज न मिलने के कारण लड़की की मृत्यु हो गई.
सिर की जूं क्या होती हैं?
जूं छोटे पैरासाइट होते हैं जो स्कैल्प की ठीक से सफाई न होने और स्कैल्प के बहुत ज्यादा ऑयली या ड्राई होने की वजह से स्कैल्प में जमा गंदगी की वजह से बालों में पनपते हैं. ये बालों के बीच रहते हैं और स्कैल्प से खून चूसते हैं, जिससे लगातार खुजली और खिंचाव महसूस होता है. इनके अंडे, जिन्हें जूं कहते हैं, बालों से चिपक जाते हैं. ये छोटे और टीनएज बच्चों में सबसे आम हैं जो अपने स्कैल्प की सफाई खुद नहीं रख पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह समस्या बड़े लोगों में नहीं हो सकती. जूं लंबे बालों वाले बड़े पुरुषों और महिलाओं, खासकर महिलाओं में भी ज्यादा आम हैं. जूं स्कूल जाने वाले बच्चों या साथ खेलने वाले बच्चों के बीच आसानी से एक सिर से दूसरे सिर में फैल जाती हैं. ये पर्सनल कॉन्टैक्ट और कंघी और तौलिए जैसी चीजें शेयर करने से भी फैल सकती हैं.
एक मादा जूं हर दिन लगभग 6 अंडे (निट्स) देती है. ये अंडे एक हफ्ते के अंदर निम्फ में बदल जाते हैं. एक बड़ी जूं इंसान के सिर पर 30 दिनों तक जिंदा रह सकती है. हालांकि, CDC की एक स्टडी के अनुसार, अगर यह सिर से बाहर आई जाएं, तो यह दो दिनों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती.
इसके लक्षण क्या हैं?
शुरुआत में कोई लक्षण दिखाई नहीं दे सकते हैं. लेकिन एनआईएच के अध्ययन के अनुसार, जैसे-जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, ये बदलाव होते हैं...
- सिर पर रेंगने जैसा एहसास
- बहुत ज्यादा खुजली (स्किन पर जूं की लार से एलर्जिक रिएक्शन के कारण)
- खुजलाने से हुए घाव और बैक्टीरियल इन्फेक्शन.
- नींद न आना और चिड़चिड़ापन.
एनीमिया और मृत्यु: हालांकि जूँ थोड़ी मात्रा में खून चूसती हैं, लेकिन जब वे हजारों की संख्या में होती हैं, तो वे बच्चे के शरीर से काफी मात्रा में रक्त की हानि का कारण बन सकती हैं. एक मादा जूं लगभग 0.0001579 मिलीलीटर खून चूसती है. हालांकि यह मात्रा कम लग सकती है, लेकिन एक अध्ययन के अनुसार, लंबे समय तक जूं के संपर्क में रहने और हजारों जूं के जमा होने से गंभीर 'आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया' हो सकता है.
2023 में, सऊदी अरब की एक 10 वर्षीय लड़की को बेहोशी और एनीमिया के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया. जांच में पता चला कि उसके रक्त में हीमोग्लोबिन (Hb) घटकर मात्र 4 ग्राम/डेसीलीटर रह गया था. इसकी पुष्टि सिर में अत्यधिक जूं होने के कारण हुई थी. इसी तरह, 2020 में, अमेरिका के जॉर्जिया में एक 12 वर्षीय लड़की की इसी कारण से हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई.
यह घटना हमें याद दिलाती है कि सिर की जूं सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक मेडिकल इमरजेंसी है. यह खबर इस बात पर भी जोर देती है कि अगर हमारे सिर में जूं हैं तो हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए.
(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)