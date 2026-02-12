ETV Bharat / health

सिर की जूं ने ले ली एक 12 साल की बच्ची की जान, जानिए कैसे head lice बन सकता है जानलेवा

बच्चों खासकर, लड़कियों में सिर की जूं (head lice) एक बहुत ही सामान्य और आम समस्या है. ये अक्सर बचपन में सिर की ठीक से सफाई न करने की वजह से होता है, और जब बच्चे एक साथ खेलते हैं तो यह एक सिर से दूसरे सिर में फैल सकता है. सिर की जूं का सबसे आम लक्षण खुजली है. सिर की जूं से छुटकारा पाना कोई आसान काम नहीं है. फिर भी, लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए कई तरीके आजमाते हैं, और यह जरूरी भी है, क्योंकि हाल ही में हुई एक घटना ने कई लोगों को डरा दिया है. हममें से कई लोग इस बात से अनजान हैं कि ये छोटे कीड़े इतने खतरनाक हो सकते हैं कि जानलेवा भी हो सकते हैं. जानिए कैसे...

इन्फेक्शन से हो सकती हैं गंभीर दिक्कतें

जूं सिर के पैरासाइट होते हैं जो दिन में कई बार इंसान का खून पीते हैं. हालांकि वे आम तौर पर बीमारी नहीं फैलाते, लेकिन बड़ी संख्या (हजारों) में और लंबे समय तक बिना इलाज के इन्फेक्शन से गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं. वे न सिर्फ सिर की त्वचा पर खुजली और तकलीफ पैदा करते हैं, बल्कि उनके खून चूसने के व्यवहार से एनीमिया भी हो सकता है और गंभीर मामलों में मौत भी हो सकती है.

इस घटना ने लोगों को चौंका दिया

दरअसल, ओडिशा के पुरी जिले में एक दुखद घटना ने सभी को चौंका दिया है. एक 12 साल की लड़की की सिर में जूं के गंभीर इन्फेक्शन से मौत हो गई. लड़की कई महीनों से सिर में जूं से परेशान थी, जिससे उसके सिर और स्किन में गंभीर इन्फेक्शन हो गया था. एक समय ऐसा आया जब इन्फेक्शन से आने वाली दुर्गंध के कारण लड़की ने घर से बाहर जाना बंद कर दिया. समय पर चिकित्सा उपचार न मिलने के कारण इन्फेक्शन और भी गंभीर हो गया और इलाज न मिलने के कारण लड़की की मृत्यु हो गई.

सिर की जूं क्या होती हैं?

जूं छोटे पैरासाइट होते हैं जो स्कैल्प की ठीक से सफाई न होने और स्कैल्प के बहुत ज्यादा ऑयली या ड्राई होने की वजह से स्कैल्प में जमा गंदगी की वजह से बालों में पनपते हैं. ये बालों के बीच रहते हैं और स्कैल्प से खून चूसते हैं, जिससे लगातार खुजली और खिंचाव महसूस होता है. इनके अंडे, जिन्हें जूं कहते हैं, बालों से चिपक जाते हैं. ये छोटे और टीनएज बच्चों में सबसे आम हैं जो अपने स्कैल्प की सफाई खुद नहीं रख पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह समस्या बड़े लोगों में नहीं हो सकती. जूं लंबे बालों वाले बड़े पुरुषों और महिलाओं, खासकर महिलाओं में भी ज्यादा आम हैं. जूं स्कूल जाने वाले बच्चों या साथ खेलने वाले बच्चों के बीच आसानी से एक सिर से दूसरे सिर में फैल जाती हैं. ये पर्सनल कॉन्टैक्ट और कंघी और तौलिए जैसी चीजें शेयर करने से भी फैल सकती हैं.

एक मादा जूं हर दिन लगभग 6 अंडे (निट्स) देती है. ये अंडे एक हफ्ते के अंदर निम्फ में बदल जाते हैं. एक बड़ी जूं इंसान के सिर पर 30 दिनों तक जिंदा रह सकती है. हालांकि, CDC की एक स्टडी के अनुसार, अगर यह सिर से बाहर आई जाएं, तो यह दो दिनों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती.