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हैंडहेल्ड ECG डिवाइस: क्या पोर्टेबल हार्ट मॉनिटर अनियमित दिल की धड़कन का पता लगाने में मदद कर सकता है? डॉक्टर से जानिए जवाब

हैंडहेल्ड ECG डिवाइस: क्या पोर्टेबल हार्ट मॉनिटर अनियमित दिल की धड़कन का पता लगाने में मदद कर सकता है? ( GETTY IMAGES )

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव और खराब जीवनशैली के कारण, भारत में लगभग हर 10 में से 1 व्यक्ति यानी कुल आबादी का लगभग 11 फीसदी लोग हृदय रोग से प्रभावित है. ऐसे में, अपने दिल की गतिविधियों के हर पहलू पर नजर रखना बहुत जरूरी है. आजकल बाजार में कई ऐसे पोर्टेबल डिवाइस मौजूद हैं, जिनकी मदद से आप अपने दिल की गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रख सकते हैं.

हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, डॉ. जगदेश मदिरेड्डी का कहना है कि हैंडहेल्ड ECG डिवाइस आज दिल की सेहत पर नजर रखने के लिए एक क्रांतिकारी टूल बन गए हैं. ये डिवाइस यूजर्स को कभी भी, कहीं भी, बिना हॉस्पिटल जाए अपने दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी (ECG) और हार्ट रेट मापने की सुविधा देते हैं. मतलब, हैंडहेल्ड ECG डिवाइस एक छोटा, पोर्टेबल, पॉकेट-साइज इंस्ट्रूमेंट है जो कुछ ही सेकंड में दिल की धड़कन और उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम) को रिकॉर्ड कर लेता है. दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मापकर, यह असामान्य हार्ट रिदम का पता लगाने में मदद कर सकता है.