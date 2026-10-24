हैंडहेल्ड ECG डिवाइस: क्या पोर्टेबल हार्ट मॉनिटर अनियमित दिल की धड़कन का पता लगाने में मदद कर सकता है? डॉक्टर से जानिए जवाब
इन डिवाइस में छोटे ड्राई इलेक्ट्रोड या सेंसर लगे होते हैं. जब आप अपनी उंगलियों को इन सेंसर पर रखते हैं, या डिवाइस को अपनी...
Published : October 24, 2026 at 1:40 PM IST
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव और खराब जीवनशैली के कारण, भारत में लगभग हर 10 में से 1 व्यक्ति यानी कुल आबादी का लगभग 11 फीसदी लोग हृदय रोग से प्रभावित है. ऐसे में, अपने दिल की गतिविधियों के हर पहलू पर नजर रखना बहुत जरूरी है. आजकल बाजार में कई ऐसे पोर्टेबल डिवाइस मौजूद हैं, जिनकी मदद से आप अपने दिल की गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रख सकते हैं.
हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, डॉ. जगदेश मदिरेड्डी का कहना है कि हैंडहेल्ड ECG डिवाइस आज दिल की सेहत पर नजर रखने के लिए एक क्रांतिकारी टूल बन गए हैं. ये डिवाइस यूजर्स को कभी भी, कहीं भी, बिना हॉस्पिटल जाए अपने दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी (ECG) और हार्ट रेट मापने की सुविधा देते हैं. मतलब, हैंडहेल्ड ECG डिवाइस एक छोटा, पोर्टेबल, पॉकेट-साइज इंस्ट्रूमेंट है जो कुछ ही सेकंड में दिल की धड़कन और उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम) को रिकॉर्ड कर लेता है. दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मापकर, यह असामान्य हार्ट रिदम का पता लगाने में मदद कर सकता है.
यूजर घर पर या जब भी उन्हें अपने दिल की धड़कन से जुड़े लक्षण (जैसे दिल की धड़कन का तेज होना या धड़कन का तेज होना) महसूस हों, तब ECG रीडिंग ले सकते हैं. ये डिवाइस स्मार्टफोन से जुड़ जाते हैं और रिकॉर्डिंग को स्टोर कर लेते हैं, जिसे बाद में डॉक्टर को दिखाकर चेक करवाया जा सकता है.
हैंडहेल्ड ECG डिवाइस कैसे काम करते हैं?
डॉ. जगदेश मदिरेड्डी के अनुसार, इन डिवाइस में छोटे ड्राई इलेक्ट्रोड या सेंसर लगे होते हैं. जब आप अपनी उंगलियों को इन सेंसर पर रखते हैं, या डिवाइस को अपनी छाती या शरीर के किसी अन्य हिस्से पर लगाते हैं, तो ये सेंसर आपकी धड़कन से पैदा होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पकड़ लेते हैं. दिल से निकलने वाले ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत कमजोर होते हैं. डिवाइस के अंदर मौजूद सर्किट और एम्पलीफायर इन सिग्नल को बेहतर बनाते हैं, जिससे ये साफ और समझने लायक हो जाते हैं.
एडवांस्ड एल्गोरिदम (जो या तो डिवाइस के अंदर होते हैं या उससे जुड़े स्मार्टफोन ऐप में) इन सिग्नल का विश्लेषण करते हैं. ये शरीर की हलचल की वजह से आने वाले अनावश्यक शोर या रुकावटों (नॉइज या इंटरफेरेंस) को हटा देते हैं. इसके बाद, प्रोसेस किए गए डेटा को स्क्रीन या मोबाइल ऐप पर एक वेवफॉर्म (दिल की इलेक्ट्रिकल गतिविधि का ग्राफिकल रूप) के तौर पर दिखाया जाता है. इससे पता चलता है कि आपकी धड़कन सामान्य है या इसमें कोई गड़बड़ी (जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन या AFib) है. कई हैंडहेल्ड डिवाइस या पॉकेट ECG की मदद से आप इस रिपोर्ट को PDF फॉर्मेट में बदल सकते हैं और ईमेल या ऑनलाइन हेल्थ पोर्टल के जरिए सीधे अपने डॉक्टर को भेज सकते हैं.
क्या ये अनियमित हृदय गति का पता लगा सकते हैं?
डॉ. जगदेश मदिरेड्डी कहते हैं कि पोर्टेबल ECG डिवाइस का इस्तेमाल दिल की धड़कन की लय से जुड़ी समस्याओं, जैसे कि 'एट्रियल फिब्रिलेशन' (अनियमित धड़कन का एक आम प्रकार) का पता लगाने के लिए किया जा सकता है. ये डिवाइस तब बहुत मददगार साबित हो सकते हैं जब लक्षण कभी-कभार ही दिखाई देते हैं, जिससे नियमित मेडिकल जांच के दौरान इनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है. अगर किसी मरीज को दिल की धड़कन बहुत तेज महसूस होती है या बेचैनी (पल्पिटेशन) होती है, तो कार्डियोलॉजिस्ट दिल की धड़कन की लय को रिकॉर्ड करके जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं.
हालांकि, असामान्य लय का पता लगाने वाले सभी डिवाइस एक ही तरह से काम नहीं करते हैं. कुछ पहनने योग्य (वियरेबल) डिवाइस केवल हार्ट रेट (दिल की धड़कन की गति) मापते हैं, जबकि कुछ अन्य डिवाइस दिल की इलेक्ट्रिकल गतिविधि को मापते हैं. ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं, और इस तरह के सभी डिवाइस क्लिनिकल मेडिकल जांच के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं.
इन डिवाइस का इस्तेमाल कौन कर सकता है?
डॉ. जगदेश मदिरेड्डी के मुताबिक, अगर आपको कभी-कभी घबराहट महसूस होती है, दिल की धड़कन तेज या फड़फड़ाती हुई लगती है, या बिना किसी स्पष्ट कारण के चक्कर आते हैं, तो आप पोर्टेबल ECG मॉनिटरिंग के बारे में अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं. यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकता है जिन्हें पहले से ही रिदम से जुड़ी कोई समस्या है और जिन्हें अपने लक्षणों पर नजर रखने की सलाह दी गई है.
मेडिकल जांच के विकल्प के रूप में किसी हैंडहेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल न करें
डॉ. जगदेश मदिरेड्डी का कहना है कि मेडिकल जांच, निदान या इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले हैंडहेल्ड डिवाइस (जैसे स्मार्टफोन ऐप्स, स्मार्टवॉच या पोर्टेबल गैजेट्स) को डॉक्टर या लैब टेस्ट का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए. हालांकि ये डिवाइस आपकी सामान्य फिटनेस और सेहत पर नजर रखने में मददगार हो सकते हैं, लेकिन ये किसी सटीक मेडिकल जांच की जगह नहीं ले सकते.
ऐसे डिवाइस पर दिखने वाले सामान्य रिजल्ट का मतलब यह नहीं है कि आपके हार्ट रिदम में कोई समस्या नहीं है, खासकर तब, जब रिकॉर्डिंग के समय आपको कोई लक्षण महसूस न हुए हों. इसी तरह, असामान्य (abnormal) रीडिंग का मतलब यह भी नहीं है कि आपको पक्का कोई मेडिकल समस्या है ही.
इसके नुकसान क्या हैं?
- ये डिवाइस अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल-ग्रेड 12-लीड ECG जितने सटीक नहीं होते हैं. पसीना आना, शरीर या अंगों का हिलना-डुलना, या सेंसर और त्वचा के बीच ठीक से संपर्क न होने जैसी वजहों से गलत रीडिंग मिल सकती है.
- भले ही दिल की धड़कन सामान्य और स्वस्थ हो, फिर भी ये डिवाइस कभी-कभी असामान्य रिदम (धड़कन के पैटर्न) का अलर्ट दे सकते हैं, जिससे बेवजह चिंता और तनाव पैदा हो सकता है.
- अगर ECG का नतीजा सामान्य आता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका दिल पूरी तरह से स्वस्थ है. ये सिंगल-चैनल या छोटे डिवाइस अक्सर दिल की कई गंभीर बीमारियों या हार्ट अटैक (मायोकार्डियल इन्फार्क्शन) के शुरुआती संकेतों का पता लगाने में असमर्थ होते हैं.
- अगर कोई डिवाइस बार-बार आपके दिल की धड़कन में कोई असामान्यता दिखाता है, तो आपको किसी योग्य हेल्थकेयर प्रोफेशनल से इन रिकॉर्डिंग की जांच करवानी चाहिए.
चिकित्सकीय सहायता कब लेनी चाहिए?
डॉ. जगदेश मदिरेड्डी कहते हैं कि अगर आपको बार-बार दिल की धड़कन तेज होने, बिना किसी स्पष्ट कारण के चक्कर आने, या बेहोश होने जैसी समस्या होती है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. अगर इन लक्षणों के साथ-साथ सीने में दर्द, सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई, या बेहोशी की स्थिति पैदा होती है, तो आपको तुरंत मेडिकल मदद लेनी चाहिए. पोर्टेबल डिवाइस से रीडिंग मिलने का इंतजार करते हुए, मेडिकल मदद लेने में देरी नहीं करनी चाहिए.
हैंडहेल्ड ECG डिवाइस दिल की धड़कन की संभावित असामान्यताओं का जल्दी पता लगाने में मददगार हो सकते हैं. लेकिन, ये तब सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं जब इनके नतीजों को व्यक्ति के लक्षणों, मेडिकल हिस्ट्री और क्लिनिकल असेसमेंट के संदर्भ में देखा और समझा जाए.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)