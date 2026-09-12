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वजन घटाने की दवाएं पुरुषो में बढ़ा सकती हैं बाल झड़ने का खतरा? जानिए क्या कहती है रिसर्च

एक नई स्टडी से पता चलता है कि जिन पुरुषों को पहले से ही जेनेटिकली बाल झड़ने का सबसे आम खतरा है, अगर वे...

Hair loss in men is linked to some extent to the use of weight-loss medications.
वजन घटाने की दवाएं पुरुषो में बढ़ा सकती हैं बाल झड़ने का खतरा? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 12, 2026 at 7:56 PM IST

4 Min Read
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आजकल बहुत से लोग मोटापे से परेशान हैं. इससे प्रभावित लोग वजन घटाने के लिए GLP-1 दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यह ट्रेंड भारत में भी तेजी से बढ़ रहा है. ये दवाएं शरीर में मौजूद एक प्राकृतिक हार्मोन (ग्लुकागॉन-लाइक पेप्टाइड-1) की तरह काम करती हैं और भूख कम करती हैं, जिससे पेट भरा हुआ महसूस होता है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है. हालांकि, हाल की रिसर्च से पता चला है कि वजन घटाने वाली इन दवाओं के इस्तेमाल से गंजेपन का खतरा 7 प्रतिशत तक बढ़ जाता है. इस स्टडी में क्या बताया गया है? इसे कैसे किया गया? रिसर्च करने वालों का क्या कहना है? सबकुछ विस्तार से जानिए...

दरअसल, NYU लैंगोन हेल्थ के रिसर्चर्स ने पाया है कि ओजेम्पिक (Ozempic), वेगोवी (Wegovy) और जेपबाउंड (Zepbound) जैसी वजन घटाने वाली दवाएं पुरुषों में गंजेपन का खतरा बढ़ाती हैं. स्टडी से पता चला है कि जिन पुरुषों में पहले से ही जेनेटिक रूप से गंजेपन की संभावना होती है, उनमें ये दवाएं गंजेपन का खतरा 7 प्रतिशत तक बढ़ा देती हैं. 'जर्नल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव डर्मेटोलॉजी' में 3 सितंबर को छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, यह पहली बार है जब GLP-1 दवाओं के असर और जेनेटिक गंजेपन के बीच जेनेटिक संबंध वैज्ञानिक रूप से साबित हुआ है.

इस रिसर्च के आधार पर, भविष्य में इन दवाओं को देने से पहले उन लोगों की पहचान करना संभव होगा जिन्हें गंजेपन का खतरा है. इससे बालों के झड़ने को रोकने के लिए कॉम्बिनेशन थेरेपी (जिसमें वजन घटाने वाली दवाएं भी शामिल हों) का रास्ता भी खुलेगा. इस स्टडी में मुख्य रूप से यूरोपीय मूल के लोगों के एक बड़े जेनेटिक डेटाबेस (eQTLGen, Complex Trait Genetics) का इस्तेमाल किया गया. यूनिवर्सिटी ऑफ पेन्सिलवेनिया, किंग्स कॉलेज लंदन और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने भी इस स्टडी में हिस्सा लिया.

स्टडी की मुख्य बातें

  • जेनेटिक लिंक (GLP1R जीन): रिसर्चर्स ने GLP1R जीन का एनालिसिस किया, जो शरीर में GLP-1 रिसेप्टर प्रोटीन को कंट्रोल करता है. यह पाया गया कि जिन लोगों में ये रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं, उनमें एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया (गंजेपन) होने की संभावना ज्यादा होती है.
  • अन्य हेल्थ समस्याओं पर विचार: हाई ब्लड प्रेशर, इंसुलिन रेजिस्टेंस और टेस्टोस्टेरोन का कम लेवल बालों के झड़ने की आम वजहें हैं, जिनसे ब्लड फ्लो कम हो सकता है. हालांकि, इन वजहों को ध्यान में रखने के बाद भी, GLP-1 से जुड़ा 7 फीसदी अतिरिक्त रिस्क बना रहता है.

ध्यान देने वाली बात: यह रिसर्च मुख्य रूप से पुरुषों के जीन्स पर केंद्रित थी. अभी यह साफ नहीं है कि महिलाओं में GLP-1 एक्टिविटी बालों की जड़ों (हेयर फॉलिकल्स) पर कैसे असर डालती है, और इसका पता लगाने के लिए और रिसर्च की जरूरत है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)

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