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वजन घटाने की दवाएं पुरुषो में बढ़ा सकती हैं बाल झड़ने का खतरा? जानिए क्या कहती है रिसर्च

आजकल बहुत से लोग मोटापे से परेशान हैं. इससे प्रभावित लोग वजन घटाने के लिए GLP-1 दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यह ट्रेंड भारत में भी तेजी से बढ़ रहा है. ये दवाएं शरीर में मौजूद एक प्राकृतिक हार्मोन (ग्लुकागॉन-लाइक पेप्टाइड-1) की तरह काम करती हैं और भूख कम करती हैं, जिससे पेट भरा हुआ महसूस होता है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है. हालांकि, हाल की रिसर्च से पता चला है कि वजन घटाने वाली इन दवाओं के इस्तेमाल से गंजेपन का खतरा 7 प्रतिशत तक बढ़ जाता है. इस स्टडी में क्या बताया गया है? इसे कैसे किया गया? रिसर्च करने वालों का क्या कहना है? सबकुछ विस्तार से जानिए...

दरअसल, NYU लैंगोन हेल्थ के रिसर्चर्स ने पाया है कि ओजेम्पिक (Ozempic), वेगोवी (Wegovy) और जेपबाउंड (Zepbound) जैसी वजन घटाने वाली दवाएं पुरुषों में गंजेपन का खतरा बढ़ाती हैं. स्टडी से पता चला है कि जिन पुरुषों में पहले से ही जेनेटिक रूप से गंजेपन की संभावना होती है, उनमें ये दवाएं गंजेपन का खतरा 7 प्रतिशत तक बढ़ा देती हैं. 'जर्नल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव डर्मेटोलॉजी' में 3 सितंबर को छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, यह पहली बार है जब GLP-1 दवाओं के असर और जेनेटिक गंजेपन के बीच जेनेटिक संबंध वैज्ञानिक रूप से साबित हुआ है.

इस रिसर्च के आधार पर, भविष्य में इन दवाओं को देने से पहले उन लोगों की पहचान करना संभव होगा जिन्हें गंजेपन का खतरा है. इससे बालों के झड़ने को रोकने के लिए कॉम्बिनेशन थेरेपी (जिसमें वजन घटाने वाली दवाएं भी शामिल हों) का रास्ता भी खुलेगा. इस स्टडी में मुख्य रूप से यूरोपीय मूल के लोगों के एक बड़े जेनेटिक डेटाबेस (eQTLGen, Complex Trait Genetics) का इस्तेमाल किया गया. यूनिवर्सिटी ऑफ पेन्सिलवेनिया, किंग्स कॉलेज लंदन और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने भी इस स्टडी में हिस्सा लिया.