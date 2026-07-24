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आखिर क्यों झड़ रहे हैं कम उम्र में बाल, हेयर ट्रांसप्लांट कितना सुरक्षित? डॉक्टर से जानें कारण और ट्रीटमेंट का सही प्रोसेस

जेनेटिक बाल झड़ने का कारण: जेनेटिक कारणों को लेकर डॉ. संदीप सिंह साहनी ने बताया कि, "कई लोगों को बाल झड़ने की आनुवंशिकी (जेनेटिक) समस्या होती है. कई लोगों के परिवार में मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस (एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया) होता है. जिन परिवारों में आनुवंशिकी गंजापन होता है, इससे बाल झड़ते हैं और गंजापन आता है. इसके अलावा भी बाल झड़ने/गायब होने के कई कारण होते हैं लेकिन समस्या के अनुसार बीमारी का ईलाज भी किया जाता है. वर्तमान में लोग अपना हॉल बॉडी चैक-अप कराते हैं. यदि मेडिकल टेस्ट में किसी को आयरन डिफिशिएंसी है या थायराइड की समस्या है या फिर विटामिन-प्रोटीन की डिफिशिएंसी है तो उसे पूरा करना चाहिए. क्योंकि यह सभी बाल झड़ने के कारण हैं."

डिफिशिएंसी से झड़ते हैं बाल: डॉ. संदीप सिंह साहनी ने आगे कहा कि, "बाल झड़ने का एक प्रमुख कारण पोषण (डेफिशिएंसी) की कमी होना भी है. कई लोगों को आयरन की डिफिशिएंसी हो जाती है. यदि खान-पान को संतुलित न रखा जाए तो आयरन, अन्य विटामिन और प्रोटीन की डिफिशिएंसी से बाल झड़ते हैं.अधिकांश बच्चे फास्ट फूड और बाहर का खाना पसंद करते हैं, जो बाल झड़ने का कारण बनता है. इसके अलावा थायराइड की समस्या से भी बाल झड़ते हैं."

बाल झड़ने के कारण: डॉ. संदीप सिंह साहनी ने बताया कि, "कुछ मामलों में लोगों के बाल झड़ने के बाद आ सकते हैं. लेकिन नॉन-सिकाट्रिशियल में स्थायी तौर पर बाल झड़ जाते हैं. नॉन-सिकाट्रिशियल एलोपेसिया वह स्थिति है, जहां बालों की जड़ें (फैरिकल्स) नष्ट नहीं होती हैं. नतीजतन बाल झड़ने के बाद भी बालों को वापस उगाने की संभावना होती है. हालांकि, यदि इसका इलाज न किया जाए तो यह स्थायी गंजेपन का रूप ले सकता है. इसके अलावा बाल झड़ने के कई अन्य कारण भी हैं, जैसे- बच्चों में फंगल की समस्या से बाल झड़ जाते हैं. एलोपेसिया एरेटा, जिसे आम लोगों की भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं, में पैच यानि की बाल बीच-बीच के हिस्सों से गायब होते हैं. यह एक ऑटोइम्यून स्थिति है, जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यून सिस्टम) के कारण बालों की जड़ों पर असर होता है. नतीजतन सिर, दाढ़ी या शरीर के अन्य हिस्सों से अचानक सिक्के के आकार के पैच (गोल धब्बे) में बाल झड़ने लगते हैं. यदि रूटीन की बात करें तो बरसात में, बीमार होने पर, तनाव में, डाइटिंग करने से भी बाल झड़ जाते हैं. लेकिन ऐसा होने पर दो-तीन महीने में बाल फिर से वापस आ जाते हैं."

हालांकि कम उम्र में इन समस्याओं के कारण क्या हैं? इनसे बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए? हेयर ट्रांसप्लांट कराना कितनी सुरक्षित है? इसे कराने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिएं? इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल के चर्म रोग विशेषज्ञ और विभाग के एचओडी डॉ. संदीप सिंह साहनी से बातचीत की. बातचीत के दौरान डॉ. संदीप साहनी ने ईटीवी भारत के साथ अपना अनुभव सांझा किया.

पंचकूला: मौजूदा समय में लोगों की जीवनशैली इतनी बदल गई है कि समय से पहले ही उनके बाल झड़ने और सफेद पड़ने लग जाते हैं. ये समस्या आज के समय में आम हो गई है. यहां तक कि बच्चों में भी यह समस्या बढ़ती जा रही है. यही कारण है कि वर्तमान समय में हेयर ट्रांसप्लांट का प्रचलन भी काफी तेजी से बढ़ा है.

प्री-मैच्योर ग्रेइंग पर बाल सफेद: डॉ. संदीप सिंह साहनी ने आगे कहा कि, "30-35 वर्ष की आयु से पहले बाल सफेद होना प्रीमेच्योर ग्रेइंग की समस्या है. ऐसा होना मुख्य रूप से आनुवांशिकी (जेनेटिक्स), विटामिन B12 और आयरन की कमी, थायराइड असंतुलन या अत्यधिक तनाव होता है. बालों का प्राकृतिक रंग मेलेनिन नामक पिगमेंट से आता है. जब इसका उत्पादन कम होता है तो बाल सफेद होने लगते हैं. कई लोगों में यह समस्या परिवार में जेनेटिकली होने से होती है लेकिन कई लोगों के किसी प्रकार की डिफिशिएंसी होने से ऐसा होता है. ब्लड टेस्ट में समाने आने वाली कमियों के कारण भी बाल सफेद पड़ने की आशंका होती है. प्रीमेच्योर ग्रेइंग से बचाव और सुधार के लिए व्यक्ति को विटामिन और आयरन से भरपूर आहार लेना चाहिए. डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स भी लिया जा सकता है.

हेयर ट्रांसप्लांट कितना सुरक्षित और कैसे कराएं: हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर डॉ. संदीप सिंह साहनी ने कहा कि, "ज्यादातर हेयर ट्रांसप्लांट मेल या फीमेल पैटर्न में आनुवंशिकी (जेनेटिक) हेयर लॉस होने पर किया जाता है. कई बार जिन लोगों के किसी बीमारी या अन्य कारण से स्थायी हेयर लॉस होता है तो उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट का परामर्श दिया जाता है. लेकिन पहले यह कोशिश की जाती है कि रोगी की समस्या को मेडिकल थैरिपी से ठीक किया जा सके. मेल या फीमेल पैटर्न में जो गंजापन है, उसमें खाने व लगाने की दवाई से असर पड़ सकता है. लेकिन इससे असर नहीं होने पर रोगाी को पीआरपी यानी कि Platelet-Rich Plasma कराने का परामर्श दिया जाता है."

जानें- क्या होती है पीआरपी थेरेपी: पीआरपी थेरेपी को लेकर डॉ. संदीप सिंह साहनी ने कहा कि, "पीआरपी थेरेपी बालों के झड़ने के इलाज की एक गैर-सर्जिकल प्रक्रिया है. इसमें मरीज के खून से 'प्लेटलेट-रिच प्लाज्मा' अलग करके त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है, जो बालों के रोमों (फॉलिकल्स) को उत्तेजित करता है और नए बालों के विकास को बढ़ावा देता है. इसके तीन चरण- रक्त निकालना, सेंट्रीफ्यूजेशन और इंजेक्शन प्रक्रिया होती है. पूरी प्रक्रिया में करीब 45 से 60 मिनट का समय लगता है. लेकिन बेहतर परिणामों के लिए आमतौर पर 4-6 सप्ताह के अंतराल पर 3-4 सेशन की आवश्यकता होती है. यदि कोई व्यक्ति नेचुरल हेयर लाइन से संतुष्ट नहीं होता तो उस स्थिति में हेयर ट्रांसप्लांट का परामर्श भी दिया जाता है."

क्वालीफाइड एक्सपर्ट से कराएं हेयर ट्रांसप्लांट: डॉ. संदीप सिंह साहनी ने आगे कहा कि, "यदि कोई व्यक्ति हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता है तो किसी क्वालीफाइड प्लास्टिक सर्जन या हेयर ट्रांसप्लांट में महारत हासिल कर चुके स्किन स्पेशलिस्ट से कराना चाहिए. क्योंकि वर्तमान में हेयर ट्रांसप्लांट सैलून तक में किया जाने लगा है. टेक्निशियन भी कर रहे हैं और एमबीबीएस डॉक्टर भी करते हैं. जबकि भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार केवल क्वालीफाइड प्लास्टिक सर्जन या हेयर ट्रांसप्लांट में एक्सपर्ट स्किन स्पेशलिस्ट से ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए. इसके अलावा जो व्यक्ति मेल या फीमेल पैटर्न बालनेस (गंजापन) है, जो खाने या लगाने की दवाईयों से ठीक नहीं हो रहा, तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोचा जा सकता है, वह भी सदि अत्यावश्यक हो."

देखा-देखी में हेयर ट्रांसप्लांट कराने से बचें: डॉ. संदीप सिंह साहनी ने कहा कि, "रूटीन में यदि कोई अपने हेयर पैटर्न से संतुष्ट है तो देखा-देखी में फंसकर हेयर ट्रांसप्लांट कराने से बचना चाहिए. यदि कोई समस्या है या फिर अत्यावश्यक जैसे- किसी को शादी करनी है, एक्टिंग करनी है या अन्य विशेष कारण हों और खाने व लगाने की दवाई से समस्या ठीक नहीं हुई हो, ऐसी स्थिति में हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा जा सकता है. हेयर ट्रांसप्लांट की दवाई तीन से छह महीने में असर करती है. जैसे बाल धीरे-धीरे बढ़ते हैं, उसी तरह दवाई का असर होने में तीन से छह महीने में फायदा दिखना शुरू होता है. लेकिन इसका ट्रीटमेंट दो वर्ष तक चल सकता है. यदि बालनेस (गंजापन) व्यक्ति की नेचुरल इनहेरिटेंस (आनुवंशिक) जीन्स में है, जिसे दवाई के साथ रिवर्स किया जा रहा होता है, इस कारण इसमें समय लगता है."

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