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दिल्ली में छह गुना बढ़ें स्वाइन फ्लू के मामले, जानिए डॉक्टर ने इसे आम FLU समझकर नजरअंदाज न करने की क्यों दी सलाह?

भीषण गर्मी से राहत के साथ-साथ मानसून का मौसम कई तरह की बीमारियां भी लेकर आता है. इस सीजन के दौरान सतर्क रहना और अपनी इम्यूनिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है. इस मौसम में दिल्ली में H1N1 इन्फ्लूएंजा (जिसे आमतौर पर स्वाइन फ्लू कहा जाता है) के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है. मामलों की संख्या पिछले साल इसी अवधि में 229 से बढ़कर 1,344 हो गई है, यानी इसमें लगभग छह गुना बढ़ोतरी हुई है. दूसरे शब्दों में, पिछले साल इसी अवधि में दर्ज किए गए 229 मामलों की तुलना में अब तक कुल 1,344 स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए हैं.

इस बढ़ोतरी ने डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी है. नई दिल्ली के द्वारका स्थित मणिपाल हॉस्पिटल में संक्रामक रोगों की कंसल्टेंट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट (HOD) डॉ. अंकिता बैद्य चेतावनी देती हैं कि H1N1 को आम मौसमी फ्लू समझकर नजरअंदाज करना बेहद खतरनाक और जानलेवा भी हो सकता है.

H1N1 को आम मौसमी फ्लू समझकर न करें नजरअंदाज

डॉ. अंकिता बैद्य H1N1 को आम मौसमी फ्लू समझकर नजरअंदाज न करने की सलाह देती हैं. उनका कहना है कि ज्यादातर स्वस्थ लोग वायरस से ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिन मरीजों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, उनके लिए इन्फ्लूएंजा वायरस गंभीर और जानलेवा भी हो सकता है. स्वस्थ लोगों में, इन्फ्लूएंजा से आमतौर पर बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द और थकान होती है. हालांकि, यह इन्फेक्शन उन लोगों के लिए गंभीर हो सकता है जो पहले से ही किसी बीमारी या शारीरिक कमजोरी से जूझ रहे हैं. बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों, डायबिटीज के मरीजों और दिल या फेफड़ों की पुरानी बीमारियों वाले लोगों में कॉम्प्लीकेशंस का खतरा ज्यादा होता है. कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को भी ज्यादा खतरा होता है.

H1N1 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के कारण

डॉ. अंकिता बैद्य का कहना है कि इस सीजन में H1N1 के मामलों में हुई भारी बढ़ोतरी की वजह इन्फ्लूएंजा वायरस के नए स्ट्रेन हो सकते हैं, जो जेनेटिक म्यूटेशन (आनुवंशिक बदलाव) के कारण बनते हैं. असल में, इन्फ्लूएंजा वायरस (जैसे H1N1) में लगातार होने वाले जेनेटिक म्यूटेशन और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट से वायरस के नए स्ट्रेन (सब-क्लेड) पैदा होते हैं. म्यूटेशन से बने ये नए स्ट्रेन वायरस की फैलने और इम्यून सिस्टम से बचने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं

डॉक्टर ने इसे आम FLU समझकर नजरअंदाज न करने की क्यों दी सलाह? (ETV Bharat)

डॉ. अंकिता बैद्य का कहना है कि इन्फ्लूएंजा वायरस 'एंटीजेनिक ड्रिफ्ट' और कभी-कभी 'एंटीजेनिक शिफ्ट' के जरिए लगातार बदलते रहते हैं. इससे मौजूदा एंटीबॉडी की सुरक्षा करने की क्षमता कम हो सकती है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा संक्रमण की चपेट में आ सकता है. 'हर्ड इम्युनिटी' में यह बदलाव संक्रमण के तेजी से फैलने की मुख्य वजहों में से एक है. इसके अलावा,पर्यावरण और व्यवहार से जुड़े फैक्टर्सभी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं.