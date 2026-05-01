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Diabetes के मरीजों के लिए रामबाण साबित हो सकता है 'गुड़मार', ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर मिलता है ये पौधा

बिहार के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर पाया जाने वाला औषधि पौधा 'गुड़मार' शुगर कंट्रोल के लिए काफी प्रभावी है. गया से सरताज अहमद की रिपोर्ट.

DIABETES CONTROL
शुगर कंट्रोल में गुड़मार होता है फायदेमंद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 1, 2026 at 1:23 PM IST

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गया: मधुमेह या डायबिटीज की जकड़ में आने के बाद मरीजों का ना केवल मनपसंद खान-पान छूट जाता है, बल्कि आए दिन कई तरह की पीड़ा से भी उन्हें गुजरना पड़ता है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो शुगर के इलाज के लिए रामबाण से कम नहीं माना जाता है.

शुगर पेशेंट के लिए अमृत : मधुमेह मरीजों के लिए प्रकृति ने एक अनमोल तोहफे के रूप में गुड़मार 'औषधि पौधा' दिया है. शुगर वाले मरीजों के लिए यह अमृत के समान है. गया जी की ऐतिहासिक और धार्मिक पहाड़ी से प्रसिद्ध ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर ये औषधि पौधा सैंकड़ों की संख्या में पाए जाते हैं.

देखें यह रिपोर्ट (ETV Bharat)

गुड़मार पौधे पर रिसर्च: वैसे तो कहा जाता है कि सैंकड़ों वर्षों से गुड़मार का पौधा गया की ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर है, लेकिन साल 2024 में इस पहाड़ी पर ये पौधे हैं कि नहीं, इस पर मगध विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अनुसंधान भी किया था, जिसमें पाया गया था कि ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर काफी संख्या में गुड़मार के पौधे हैं. मंदिर के पुजारी देवनन्दन बाबा कहते हैं कि इस पहाड़ी पर आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से कई तरह के औषधि पौधे पाए जाते हैं. जरूरत के अनुसार लोग आते हैं और अनुसंधान करके ,पहचान करके उसे ले जाते हैं.

पहचान की होनी चाहिए नजर: देवनन्दन बाबा कहते हैं कि इन जड़ी बूटियों को पहचानने वाला भी होना चाहिए. इस पहाड़ी की एक विशेषता यह भी है कि कई तरह की जड़ी बूटियां इस पर प्राकृतिक रूप से हैं. सिर्फ पहचान करने की नजर होनी चाहिए यानी कि उसका विशेषज्ञ हो तो वह पहचान सकता है, हम लोग वर्षों से गुड़मार को देखते आ रहे हैं. इसलिए उसके बारे में जानते हैं. वैसे और भी कई तरह की जड़ी बूटियां यहां पर हैं.

GURMAR PLANT CONTROLLING DIABETES
गुड़मार का पैधा (ETV Bharat)

"हमने गुड़मार की पत्तियों का सेवन किया है. हमें कई तरह के फायदे हुए हैं. हमें जब शुगर हुआ था तो उसके शुरुआती लक्षण के बाद ही हमने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया था. यहां पर हमने इसके साथ शरीफा फल की पत्तियों को भी खाया था, जिसका फायदा हमें बहुत मिला था और मेरा शुगर खत्म हो गया. अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं. हालांकि पिछले कई सालों से मैं टेस्ट भी नहीं करवाया है, लेकिन शारीरिक तौर पर मैं स्वस्थ महसूस करता हूं."- देवनन्दन बाबा, पुजारी

मेडिसिन BGR 34 में होता है इस्तेमाल: इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स ( IJCRT) में बिहार के मगध विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों द्वारा प्रकाशित अध्ययन में जानकारी दी गई है कि गयाजी के ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर पाए जाने वाले तीन औषधीय पौधों में से एक गुड़मार (जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे) वही पौधा है, जो डायबिटीज के लिए रामबाण है. सीएसआईआर ने अपनी मधुमेह रोधी दवा बीजीआर-34 में गुड़मार को मिलाया है. एमिल फार्मा के जरिए बाजार में ये दवा लाई गई है. यह दवा सफल भी रही है.

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

अन्‍य औषधियों को भी किया गया शामिल: एमिल फार्मा के कार्यकारी निदेशक का कहना है कि डायबिटीज की दवा में गुड़मार के साथ-साथ दारुहरिद्रा, गिलोय, विजयसार, मजीठ व मैथिका औषधियां भी शामिल हैं. यह मधुमेह, मेटाबॉलिज्म और लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करने के साथ-साथ एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी बढ़ाती है. शोधकर्ताओं ने बताया कि मधुमेह की पहली दवा मेटफॉर्मिन भी एक औषधीय पौधे गैलेगा से बनी है और इसलिए गुड़मार पर और भी गहन शोध किए जाएं, ताकि नई पीढ़ी को एक और प्रभावी चिकित्सा विकल्प उपलब्ध हो सके.

मीठा खाने का नहीं करेगा मन: इसकी औषधि गुणों के संबंध में विशेषज्ञ डॉ हेमंत कुमार कहते हैं कि इसकी पत्ती खा लेने पर किसी भी मीठी चीज का स्वाद लगभग 1 घंटे तक के लिए समाप्त हो जाता है. इसे खाने के बाद गुड या चीनी की मिठास खत्म हो जाती है. इसकी पत्तियां खाने के बाद रेत के समान लगती है, लेकिन यह जड़ी बूटी मधुमेह यानि डायबिटीज के इलाज के लिए बहुत ही प्रभावी है. आयुर्वेद में इसका उपयोग खूब होता है.

GURMAR PLANT CONTROLLING DIABETES
ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर मिलता है ये पौधा (ETV Bharat)

"आयुर्वेदिक चिकित्सा के पद्धति में हजारों सालों से इसका उपयोग हो रहा है. मधुमेह रोगियों के लिए यह एक बड़ा रामबाण की तरह हम कह सकते हैं. इसको उपयोग करके मधुमेह को कंट्रोल किया जा सकता है. इसको खाने से मीठा खाने की इच्छा भी कम होती है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट का बड़ा रोल होता है, इसके कारण इसके सेवन से कई तरह के रोग में भी फायदा होता है."- डॉ हेमंत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय

ब्लड प्रेशर भी करता है कंट्रोल: गुड़मार के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है. साथ ही हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को भी यह कंट्रोल करने में कहीं न कहीं उपयोगी होता है. आंत से संबंधित रोगों में भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं.

सही तरीके से उपयोग करना जरूरी: उपयोग करने के तरीके सही ढंग से हों तो इसका फायदा तत्काल देखने को मिलता है. आयुर्वेद चिकित्सा में लोग इसका उपयोग करते हैं. इसको अपनाकर लोग फायदा ले रहे हैं और कई तरह के रोगों में भी निवारण पा रहे हैं. मलेरिया बुखार में भी यह काफी उपयोगी माना जाता है. इसका गुणात्मक कई तरह के लक्षण पाए जाते हैं.

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

ऐसे करें सेवन: दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ हेमंत कहते हैं कि इसको उपयोग करने के लिए गुनगुने पानी में पत्ती को गर्म कर लें. फिर उसके पानी को सुबह में या शाम में या फिर दोनों समय पी लें. फिर गुनगुने पानी में उबली हुई पत्तियों को चिबा कर खा भी सकते हैं.

"बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि रात में पानी में भिगोकर छोड़ देते हैं और सुबह में उठकर उसके पानी को भी पी लेते हैं. पत्ता भी अपने अनुसार चिबा कर खा लेते हैं. डायरेक्ट खाने से परहेज करना चाहिए."- डॉ हेमंत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय

धनवंतरी आरोग्य वाटिका में गुड़मार : गुड़मार में पाए जाने वाले जिम्नेमिक एसिड में रक्त शर्करा को घटाने की अनोखी क्षमता है. जिम्नेमिक एसिड की खूबी ये है कि यह आंत की बाहरी परत में रिसेप्टर के स्थान को भर देता है जिससे मिठास की रुचि कम जाती है. दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर संकाय की ओर से कैंपस में धनवंतरी आरोग्य वाटिका में गुड़मार के पौधे रिसर्च के लिए लगे हुए हैं, यहां छात्र आकर रिसर्च करते हैं.

मेटाबॉलिज्म को करता है नियंत्रित: डॉ हेमंत कहते हैं कि दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय के प्रांगण में गुड़मार के पौधे हैं, जहां तक ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर पाए जाने की बात है तो वो सही हो सकती है. ब्रह्माणी पहाड़ी का इतिहास सदियों पुराना है. इसके पौधे कई और क्षेत्रों में पाए जाते हैं. इसके फायदे सौ फीसद यकीनी है क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉयड्स और सेपोनिन भी मौजूद हैं जो लिपिड के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं, फ्लेवोनॉयड्स एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और सेपोनिन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है.

गुड़मार में होते हैं ये गुण: गुड़मार में फ्लेवोनोइड्स और सैपोनिन भी मौजूद हैं जो लिपिड के मेटाबॉलिज्म (उपापचय) को नियंत्रित करते हैं. फ्लेवोनोइड्स में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जबकि सैपोनिन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है.

एम्‍स की स्‍टडी में पुष्टि: साल 2022 में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने एक अध्ययन में भी पुष्टि की है कि बीजीआर-34 रक्त शर्करा के साथ साथ मोटापा कम करने में भी असरदार है. शरीर के उपापचय (मेटाबॉलिज्म) तंत्र में भी सुधार करती है.

ब्रह्मयोनि पहाड़ी का धार्मिक महत्व: बाबा देवनदान कहते हैं कि ब्रह्मयोनि पहाड़ी गया जी की सबसे ऊंची पहाड़ियों में एक है, जहां भगवान ब्रह्मा की पंचमुखी प्रतिमा स्थापित है. यहां पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंचने के लिए 424 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है. इस पहाड़ी की धार्मिक रूप से काफी महत्व है. वो कहते हैं कि आज इस पौधे 'गुड़मार' पर बात हो रही है, लेकिन सदियों से ये यहां पर है. इसके कई और भी नाम हो सकते हैं. हमारे पूर्वज 500 सालों से यहां मंदिर में पुजारी हैं.

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

डायबिटीज के मुख्य प्रकार: डायबिटीज के प्रकार की बात करें तो टाइप 1 में शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है. यह अक्सर बच्चों या युवाओं में पाया जाता है. टाइप 2 में इंसुलिन का सही उपयोग शरीर नहीं कर पाता है या पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है. यह सबसे सामान्य प्रकार है. गर्भावधि मधुमेह गर्भावस्था के दौरान होता है. यह टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ा सकता है.

डायबिटीज के लक्षण: डायबिटीज को सही समय पर पहचानने से इससे होने वाली समस्याओं को कम किया जा सकता है. इसके प्रारंभिक लक्षणों की बात करें को शुगर के मरीजों को अत्यधिक प्यास और भूख लगती है. बार-बार पेशाब आता है. थकान महसूस होती है और धुंधला दिखता है. घाव भी देरी से भरते हैं.

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