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इन 5 तरीकों से अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती हैं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा

डायबिटीज एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जो उम्र या लिंग की परवाह किए बिना किसी को भी हो सकती है. एक बार यह बीमारी हो जाने पर इसका कोई इलाज नहीं होता है, मतलब यह जिंदगी भर आपके साथ रहती है. डॉक्टरों का कहना है कि इसे कंट्रोल में रखने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि अगर इसे कंट्रोल न किया जाए, तो इससे दिल की बीमारी, स्ट्रोक, न भरने वाले अल्सर, धुंधली नजर और किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. यह स्थिति खराब जीवनशैली और पारिवारिक इतिहास (खासकर जेनेटिक कारणों) की वजह से होती है.

हाल ही में, एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने डायबिटीज की वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ने को नेटफ्लिक्स रियलिटी शो लॉक अप: सच या सजा (सीजन 2) छोड़ने का कारण बताया है. शो के दौरान उनका ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ गया, जिसके कारण एहतियात के तौर पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था.

शो छोड़ने के बाद सुनीता आहूजा ने मीडिया को बताया कि तनावपूर्ण माहौल और खराब सेहत की वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल 250 से ऊपर चला गया था. उन्होंने बताया कि डायबिटीज और मेनोपॉज से जुड़ी दिक्कतों के कारण शो के घर में रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने वापस लौटना ही बेहतर समझा. उन्होंने यह भी कहा कि शो के सीमित बजट और खाने-पीने से जुड़ी समस्याओं के कारण उनकी सेहत और बिगड़ गई थी. इसके साथ ही बताया कि मेनोपॉज से गुजरने के कारण उन्हें तनाव, सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी.