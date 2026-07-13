इन 5 तरीकों से अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती हैं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा
'लॉक अप 2' में काम करने के दौरान, स्ट्रेस की वजह से उनका शुगर लेवल काफी बढ़ गया था. इसके अलावा, मेनोपॉज की वजह से...
Published : July 13, 2026 at 12:56 PM IST
डायबिटीज एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जो उम्र या लिंग की परवाह किए बिना किसी को भी हो सकती है. एक बार यह बीमारी हो जाने पर इसका कोई इलाज नहीं होता है, मतलब यह जिंदगी भर आपके साथ रहती है. डॉक्टरों का कहना है कि इसे कंट्रोल में रखने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि अगर इसे कंट्रोल न किया जाए, तो इससे दिल की बीमारी, स्ट्रोक, न भरने वाले अल्सर, धुंधली नजर और किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. यह स्थिति खराब जीवनशैली और पारिवारिक इतिहास (खासकर जेनेटिक कारणों) की वजह से होती है.
हाल ही में, एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने डायबिटीज की वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ने को नेटफ्लिक्स रियलिटी शो लॉक अप: सच या सजा (सीजन 2) छोड़ने का कारण बताया है. शो के दौरान उनका ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ गया, जिसके कारण एहतियात के तौर पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था.
शो छोड़ने के बाद सुनीता आहूजा ने मीडिया को बताया कि तनावपूर्ण माहौल और खराब सेहत की वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल 250 से ऊपर चला गया था. उन्होंने बताया कि डायबिटीज और मेनोपॉज से जुड़ी दिक्कतों के कारण शो के घर में रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने वापस लौटना ही बेहतर समझा. उन्होंने यह भी कहा कि शो के सीमित बजट और खाने-पीने से जुड़ी समस्याओं के कारण उनकी सेहत और बिगड़ गई थी. इसके साथ ही बताया कि मेनोपॉज से गुजरने के कारण उन्हें तनाव, सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी.
सुनीता आहूजा अपने ब्लड शुगर लेवल को कैसे मैनेज करती हैं?
सुनीता आहूजा का डायबिटीज को मैनेज करने का एक खास तरीका है. वह अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने और इसे बढ़ने से रोकने के लिए कुछ खास तरीके अपनाती हैं, जिनमें शामिल हैं...
- रेगुलर इंटरवल पर खाना: सुनीता का मानना है कि ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल बनाए रखने के लिए हर दो घंटे में कुछ न कुछ खाना चाहिए.
- ट्रैवल करते समय हेल्दी स्नैक्स साथ रखना: ट्रैवल के दौरान बाहर का खाना खाने से बचने के लिए, वह हमेशा मखाना (फॉक्स नट्स), खाखरा और डाइट चिप्स जैसे हेल्दी स्नैक्स साथ रखती हैं.
- हल्का डिनर करना: अपनी डायबिटीज को ध्यान में रखते हुए, वह रात में कार्बोहाइड्रेट कम लेती हैं.
- मेंटल स्ट्रेस से बचना: उनका मानना है कि बहुत ज्यादा चिंता करने से (चाहे वह परिवार की बातों की हो या दूसरी बातों की) उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है.
- अच्छी नींद लेना: सुनीता आहूजा कहती हैं कि वह हमेशा यह पक्का करती हैं कि उन्हें रात में अच्छी नींद मिले, क्योंकि ठीक से न सोने से कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जिससे ब्लड शुगर का लेवल भी बढ़ जाता है. स्लीप फाउंडेशन की एक स्टडी से पता चलता है कि सोने का समय इंसुलिन और कोर्टिसोल के लेवल पर असर डालता है, और ये दोनों हार्मोन ग्लूकोज पर असर डालते हैं.
अगर आप भी अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो इन सुझावों को जरूर अपनाएं...
- खूब पानी पिएं: जानकारों का कहना है कि शरीर में पानी की कमी से प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है. डिहाइड्रेशन से वैसोप्रेसिन हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे लिवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है. जिससे हल्की डिहाइड्रेशन भी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती है.
- रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी: एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिजिकल एक्टिविटी की कमी से मसल्स सेल्स में GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स का काम कम हो जाता है, जिससे ब्लडस्ट्रीम से ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है. कुछ घंटे बैठने के बाद, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन लगभग जीरो लेवल तक गिर जाता है, जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है. एक्सपर्ट्स का सुझाव है थोड़ी देर घूमने-फिरने या रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन काफी बढ़ सकता है.
- ज्यादा कैफीन लेने से बचें: एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा मात्रा में कैफीन लेने से कैटेकोलामाइंस रिलीज होता है. यह ग्लाइकोजेनोलिसिस और ग्लूकोनेोजेनेसिस के प्रोसेस को बढ़ाता है, जिससे ग्लूकोज ब्लडस्ट्रीम में जाता है. हालांकि, कम मात्रा में कैफीन लेने से कुछ फायदे हो सकते हैं, लेकिन सेंसिटिव लोगों में, यह लेने के तुरंत बाद शुगर लेवल बढ़ा सकता है. मेयो क्लिनिक की एक स्टडी के अनुसार, कैफीन डायबिटीज वाले लोगों में शरीर के इंसुलिन इस्तेमाल करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ या घट सकता है.
- नाश्ता छोड़ना: एक्सपर्ट्स का कहना है कि नाश्ते और ब्लड शुगर लेवल के बीच गहरा लिंक है. नाश्ता छोड़ना और लंच तक इंतजार करने से खाने का ग्लाइसेमिक असर बढ़ सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिवर खाना खाने तक ज्यादा ग्लूकोज बनाता रहता है, जिससे घ्रेलिन जैसे भूख बढ़ाने वाले हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि इससे लंच में ज्यादा खाना खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है.
- निकोटीन छोड़ें: एक्सपर्ट्स का कहना है कि निकोटीन एड्रेनालाईन और नॉरएड्रेनालाईन जैसे हार्मोन रिलीज करने में मदद करता है. ये हार्मोन लिवर को ग्लूकोज रिलीज करने और इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करने के लिए उकसाते हैं. समय के साथ, बार-बार निकोटीन के संपर्क में आने से ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है और मेटाबोलिक स्ट्रेस हो सकता है, इसलिए, निकोटीन से बचने की सलाह दी जाती है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)