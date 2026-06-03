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Google इन दो शहरों में छोड़ना चाहता है 32 मिलियन मच्छर, जानिए इसकी वजह

गूगल लंबे समय से अपने लाइफ साइंसेज डिवीजन (वेरिली) के जरिए 'डीबग प्रोजेक्ट' पर काम कर रहा है. इस प्रोजेक्ट के तहत 32 मिलियन मच्छर...

Google plans to release 32 million mosquitoes in these two cities, find out the reasons behind this.
Google इन दो शहरों में छोड़ना चाहता है 32 मिलियन मच्छर, जानिए इसकी वजह (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 3, 2026 at 12:54 PM IST

6 Min Read
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हर साल, दुनिया भर में लाखों लोग मच्छरों से होने वाली बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया, जीका, चिकनगुनिया और वेस्ट नाइल वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के अनुसार, मच्छर को दुनिया का सबसे खतरनाक जीव माना जाता है, जो हर साल लाखों लोगों को बीमार करता है और दुनिया भर में 7 लाख से ज्यादा मौतों का कारण बनता है. क्लाइमेट चेंज, तेजी से शहरीकरण और दुनिया भर में ट्रैवल की वजह से इन बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है.

लेकिन, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए वेरिली (जो गूगल की पेरेंट कंपनी, अल्फाबेट की सब्सिडियरी है) ने 'डीबग प्रोजेक्ट' नाम की एक खास पहल शुरू की है. इस प्रोजेक्ट के तहत, कंपनी का प्रस्ताव है कि दो साल में कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में टोटल 32 मिलियन खास नर मच्छर छोड़े जाएं. U.S. एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी (EPA) अभी इस प्लान को मंजूरी देने के प्रोसेस में है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद बीमारी फैलाना नहीं है, बल्कि बिना किसी केमिकल पेस्टिसाइड या जेनेटिक मॉडिफिकेशन के नेचुरल तरीके से खतरनाक मच्छरों की आबादी कम करना है. यही वजह है कि गूगल अमेरिका में इन्फेक्टेड मच्छरों को छोड़ने की परमिशन मांग रहा है. आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं...

डीबग प्रोजेक्ट क्या है?
असल में, गूगल जिन मच्छरों को एनवायरनमेंट में छोड़ने की योजना बना रहा है, वे कोई आम मच्छर नहीं हैं, बल्कि, वे विशेष तौर पर लैब में तैयार किए गए नर मच्छर हैं. दरअसल, इस लैब में सिर्फ 'नर' मच्छरों को ही तैयार किया जा रहा है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि केवल मादा मच्छर ही इंसानों को काटती हैं और उनका खून पीती हैं. लैब में तैयार इन नर मच्छरों को कुछ खास तरह के (वोलबैशिया) बैक्टीरिया से संक्रमित किया जाता है. यह बैक्टीरिया एक तरह के 'बर्थ कंट्रोल' (परिवार नियोजन) का काम करता है. जब ये बैक्टीरिया वाले नर मच्छर, आस-पास मौजूद जंगली मादा मच्छरों के साथ प्रजनन करते हैं, तो उनके अंडे विकसित नहीं हो पाते, मतलब अंडे फूटते ही नहीं हैं, जिससे बीमारी फैलाने वाले मच्छरों की आबादी धीरे-धीरे अपने आप कम होने लगती है. इस तरह, बिना किसी केमिकल कीटनाशक का इस्तेमाल किए मच्छरों पर काबू पाना मुमकिन हो जाएगा.

क्या इंसानों को इससे कोई खतरा तो नहीं है?
बहुत से लोग सोच सकते हैं कि जब पहले से ही इतने सारे मच्छर हैं, तो लाखों और मच्छरों को छोड़ने से क्या स्थिति और खराब नहीं हो जाएगी? पहली नजर में, मौजूदा मच्छरों से निपटने के लिए और भी ज्यादा मच्छर छोड़ने का विचार अजीब, यहां तक कि डरावना भी लग सकता है. लेकिन, वैज्ञानिकों का कहना है कि यह विज्ञान पर आधारित एक बेहद सुरक्षित और असरदार तरीका है. शोधकर्ता बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट में सिर्फ नर मच्छरों को ही छोड़ा जाएगा, क्योंकि आम तौर पर, सिर्फ मादा मच्छर ही इंसानों को काटती हैं, नर मच्छर पौधों के रस पर गुजारा करते हैं. इसलिए, विशेषज्ञ कहते हैं कि इन मच्छरों से इंसानों को कोई सीधा नुकसान नहीं पहुंचेगा.

पहले भी कई ऐसे एक्सपेरिमेंट रहे हैं सफल
मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए स्टेरिलाइजेशन का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है. पहले भी यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील, पनामा और केमैन आइलैंड जैसी जगहों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं. कुछ स्टडीज के मुताबिक, ऐसे मामले सामने आए हैं जहां टारगेटेड मच्छरों की आबादी 80 से 90 परसेंट तक कम हो गई. इस तरीके का इस्तेमाल करके, कुछ मक्खियों (जो फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं) के साथ-साथ जानवरों के लिए खतरा पैदा करने वाले कीड़ों को पहले भी सफलतापूर्वक कंट्रोल किया गया है. इन अनुभवों के आधार पर, गूगल अब बड़े लेवल पर एक्सपेरिमेंट करने की योजना बना रहा है.

साइंटिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट का मानना ​​है कि गूगल (अल्फाबेट) का यह अनोखा एक्सपेरिमेंट, भविष्य में, मच्छरों और उनसे फैलने वाली बीमारियों को दुनिया भर में कंट्रोल करने के लिए एक क्रांतिकारी मॉडल बन सकता है. गूगल लंबे समय से अपने लाइफ साइंसेज डिवीजन (वेरिली) के जरिए 'डीबग प्रोजेक्ट' पर काम कर रहा है. इस प्रोजेक्ट के तहत, हाल ही में U.S. एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी (EPA) को कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में 32 मिलियन खास तौर पर ब्रीड किए गए नर मच्छरों को छोड़ने की मंजूरी के लिए एक रिक्वेस्ट भेजी गई है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.

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